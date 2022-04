News Brevi – 08.04.2022

CENTO ANNI DI AERONAUTICA MILITARE A FUMETTI – La collana a fumetti “Centenario Aeronautica Militare”, realizzata dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare per rendere omaggio agli aviatori di ieri e di oggi in vista del centenario della Forza Armata, verrà presentata domenica 10 aprile 2022 alla 28ma edizione di Romics – Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. La collana a fumetti “100AM” è uno dei numerosi progetti messi in campo dall’Arma Azzurra per celebrare il centesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta il 28 marzo 1923. Le 12 graphic novel, che verranno gradualmente pubblicate nel corso dei prossimi mesi, accompagneranno i cittadini italiani verso la festa del 28 marzo 2023, occasione per diffondere i valori e la cultura aeronautica sul territorio e avvicinare soprattutto i più giovani alla Forza Armata. Proprio in quest’ottica è nata l’idea di una serie di libri a fumetti che si avvale di autori emergenti, sceneggiatori, disegnatori, coloristi e copertinisti, per puntare alla generazione dei cosiddetti millennials, grazie alla tecnica della graphic novel, raccontando personaggi e vicende che hanno caratterizzato l’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni di vita. Dopo “Ali su El Alamein”, il primo volume della collana uscito a febbraio realizzato da Marco Trecalli, alla 28ma edizione di Romics verrà presentato “In volo per la vita”, il secondo volume della collana. Narra la storia di tre personaggi: due piloti e un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare in prima linea per salvare vite umane, raccontati dalla penna del giornalista Vincenzo Grienti e illustrati dalla fumettista Katia Ranalli. La graphic novel “In volo per la vita” ripercorre, attraverso i ricordi dei protagonisti, fatti di cronaca di grande spessore umanitario: la tragedia del traghetto Norman Atlantic del 28 dicembre 2014 e dell’alluvione di Sarno, Quindici, Siano e Bracigliano, avvenuta in Campania nel maggio 1998. A tali racconti si aggiungono quelli delle missioni, quasi quotidiane, dei trasporti sanitari d’urgenza e quelli dei voli in alto bio-contenimento effettuati durante l’emergenza Covid-19 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRUSSELS AIRLINES NOMINA IL NUOCO CHIEF OPERATING OFFICER – A partire dal 1° luglio, Tilman Reinshagen entrerà a far parte del Management Board di Brussels Airlines nel ruolo di Chief Operating Officer. Subentra a Edi Wolfensberger, che è COO della consociata Eurowings dal 1 aprile. Tilman Reinshagen (40), attualmente Vice President Ground Operations Hub Airlines Frankfurt, è stato scelto dal Lufthansa Group Executive Board come nuovo COO di Brussels Airlines. Si unirà a Brussels Airlines a partire dal 1° luglio per dirigere i dipartimenti operativi della compagnia aerea belga (Flight Operations, Maintenance & Engineering, Ground Operations). La nomina è in attesa dell’approvazione dell’SN Airholding Board of Directors. Tilman Reinshagen ha maturato una vasta esperienza nelle operazioni aeronautiche, lavorando in diverse società di Lufthansa Group. Dopo il suo ruolo di Station Manager a Francoforte per SWISS, si è trasferito in Lufthansa come Process and Quality Manager Spain & Portugal. Nel 2013 ha iniziato a lavorare presso LSG, aviation catering company di Lufthansa Group, come Managing Director LSG Düsseldorf, seguito dal suo ruolo di Director Operations Frankfurt International. Nel 2017 Tilman Reinshagen ha lasciato Lufthansa Group per entrare a far parte del team dirigenziale di Apple, prima di tornare in Lufthansa Group nel 2019, guidando le Ground Operations della più grande stazione del Gruppo a Francoforte, nel suo attuale ruolo. “Sono molto felice che Tilman entrerà a far parte del Management Board di Brussels Airlines. Con la sua vasta esperienza all’interno e all’esterno di Lufthansa Group e le sue forti capacità di leadership, sono convinto che guiderà con successo i nostri team operativi e contribuirà alla nostra preparazione per le sfide future”, afferma Peter Gerber, Chief Executive Officer Brussels Airlines. Il predecessore di Tilman Reinshagen, Edi Wolfensberger, ha lasciato Brussels Airlines il 31 marzo per unirsi alla consociata Eurowings. Simon Kinsey, Director of Flight Operations, ha assunto le responsabilità di COO e il ruolo di Accountable Manager ad interim fino al 1° luglio.

AIRBUS ACQUISISCE DSI DATENSICHERHEIT – Airbus Defence and Space ha annunciato l’acquisizione di DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), una società con sede in Germania che fornisce cryptography and communication systems for Space, Airborne and Naval & Grounds, certificata dal Federal Office for Information Security (BSI). L’acquisizione segue una partnership di lunga data tra le due società. DSI DS sarà interamente di proprietà di Airbus Defence and Space GmbH e opererà con un nuovo nome, Aerospace Data Security GmbH. Ciò rafforzerà ulteriormente le capacità di crittografia di Airbus e migliorerà lo sviluppo di sistemi sicuri end-to-end. “La crittografia è un aspetto chiave per la costruzione di sistemi sicuri. Questa acquisizione rafforzerà le nostre capacità di sicurezza informatica e consentirà di creare un valore significativo per i nostri clienti”, ha affermato Andreas Lindenthal, Head of Airbus Space Systems Germany. “La protezione informatica è di fondamentale importanza per qualsiasi sistema a supporto di infrastrutture critiche. I sistemi basati sullo spazio non fanno eccezione. Airbus e DSI DS hanno una storia di partnership su prodotti importanti e siamo entusiasti di continuare il nostro successo con l’avvio di Aerospace Data Security GmbH’”. I termini dell’accordo non sono stati divulgati.

IBERIA: AEROMOBILE IN LIVREA SPECIALE DEDICATO A PORTO RICO – Iberia ha presentato oggi, presso le sue strutture a La Muñoza, un aereo decorato con l’immagine “Descubre Puerto Rico”. Si tratta di un Airbus A320, registrazione EC-ILS, con una capacità di 180 posti, che opera sulle rotte a corto e medio raggio della compagnia aerea: 45 destinazioni in Spagna e 52 in Europa. Questa azione fa parte dell’accordo che Iberia ha firmato con la Puerto Rico Tourism Company per promuovere il paese caraibico come destinazione turistica e migliorare la sua connettività con le quasi 100 destinazioni europee verso le quali Iberia vola. Il suddetto accordo prevede anche diverse azioni attraverso i canali di comunicazione della compagnia aerea come il sistema di intrattenimento di bordo, la rivista Ronda Iberia, i suoi profili sui social network o il suo sito Web, www.iberia.com, tra gli altri. Gabriel Perdiguero, Direttore Clienti, Trasformazione e Tecnologia di Iberia, ha commentato: “Il nostro impegno per Porto Rico è totale. Iberia è l’unica compagnia aerea europea che effettua voli diretti sull’isola e quest’estate aumenteremo i voli fino a raggiungere cinque frequenze settimanali, al di sopra della capacità che offrivamo prima della pandemia, motivo di gioia che si unisce alla celebrazione del 73° anniversario del primo volo nel Paese caraibico”. Víctor Moneo, Direttore LATAM Sales and Institutional Agreements di Iberia, ha aggiunto: “Lavoriamo a stretto contatto con la Puerto Rico Tourism Company per promuovere il turismo nel paese in tutta Europa, e un buon esempio è questo aeromobile Airbus A320 “Discover Puerto Rico”, che ci permetterà di far conoscere l’isola tra le quasi 100 destinazioni verso le quali Iberia vola in Europa”.

NASCE LA COLLABORAZIONE TRA AEROPORTO DI CUNEO E TabUi – TabUi vuole radicarsi ancora di più nel territorio piemontese e diventare allo stesso tempo una vetrina digitale completa, un punto di riferimento per i viaggiatori. In quest’ottica è nata la collaborazione fra l’App di realtà aumentata e l’Aeroporto di Cuneo. Spiega il ceo e fondatore di TabUi Giorgio Proglio: “Forniremo informazioni su questo scalo e cercheremo di farlo conoscere attraverso le sue destinazioni e i suoi servizi. Allo stesso tempo chi scaricherà l’App potrà iniziare a scoprire le meraviglie del territorio. Cuneo rappresenta un punto strategico: sono facilmente raggiungibili la natura e le offerte enogastronomiche delle Langhe, la bellezza e le opportunità delle montagne, la storia e le tradizioni di una grande città come Torino, senza dimenticare che siamo vicini anche alla Liguria, al suo mare e alle sue ricchezze”. L’App TabUi, (termine che in piemontese identifica i cani da tartufo) è nata nel 2019 per far scoprire i gioielli del territorio piemontese grazie al “fiuto” delle nuove tecnologie digitali. “Vogliamo poter offrire un’esperienza di viaggio sempre migliore ai nostri passeggeri”, dichiara Anna Milanese Direttore Generale Aeroporto Cuneo. “La collaborazione con TabUi nasce con questo obiettivo, per facilitare e rendere immediata l’accessibilità alle informazioni turistiche fin dal momento del loro arrivo in aeroporto. TabUi è uno strumento immediato per trasformare i passeggeri in turisti”.

KLM: DICHIARAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL BOARD OF MANAGING DIRECTORS NEL 2021 – Oggi KLM Royal Dutch Airlines ha pubblicato il suo annual report per il 2021, che mostra ancora chiaramente l’impatto della pandemia. La relazione annuale include una dichiarazione sulla remunerazione del KLM Board of Managing Directors. Come nel 2020, per il 2021 non sarà corrisposta alcuna remunerazione variabile (bonus), con una riduzione del 47% per il CEO Pieter Elbers e del 34% per il COO René de Groot e il CFO Erik Swelheim, rispetto al 2019. Nel luglio 2020, una delle condizioni che il Governo olandese ha imposto alla concessione di prestiti a KLM era che non sarebbe stata pagata alcuna remunerazione variabile all’executive management durante la durata dei prestiti. Di conseguenza, per il 2021 non sono stati assegnati bonus a breve termine o attività variabili a lungo termine (azioni) a board o executives per il 2021. Un’altra condizione del Governo è che i dipendenti KLM che guadagnano tre volte il reddito medio debbano fornire un contributo basato sulle condizioni di lavoro di almeno il 20%. Nel 2021, la KLM Board remuneration è stata ridotta del 47% (Elbers) e del 34% (Swelheim e De Groot), che hanno più che rispettato questa condizione.

ICAO E IFAR AUMENTANO LA LORO COOPERAZIONE – L’ICAO e l’International Forum for Aviation Research (IFAR) aumenteranno la loro cooperazione e condivisione delle informazioni per promuovere l’innovazione attraverso un nuovo accordo concluso a Montréal questa settimana. Concentrandosi sulla promozione dello sviluppo innovativo e sostenibile dell’aviazione civile internazionale a livello globale, il Memorandum d’intesa invita l’ICAO e l’IFAR a cooperare verso i rispettivi obiettivi di sicurezza, protezione e sostenibilità e collaborare alla valutazione scientifica di nuove strade per l’innovazione. “Questo nuovo accordo ICAO-IFAR sarà trasformativo nel consentire alla comunità di ricerca di partecipare in modo più dinamico ed efficace con l’ICAO”, ha osservato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “Il monitoraggio e la comprensione dell’impatto delle innovazioni tecnologiche e di processo è un prerequisito per supportare efficacemente gli Stati nella creazione di orientamenti internazionali correlati”.

ICAO: INCONTRO BILATERALE IN THAILANDIA – In un incontro bilaterale svoltosi a Bangkok questa settimana con H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar si è congratulato con l’host State dell’ICAO Asia and Pacific Regional Office per il suo impegno esemplare a promuovere una ripresa sostenibile e resiliente dei settori dell’aviazione e del turismo in linea con l’ICAO guidance. Il Segretario generale ha apprezzato i contributi significativi della Thailandia a tutti gli obiettivi di sicurezza, protezione e sostenibilità dell’ICAO per l’aviazione globale, sottolineando il suo lavoro per migliorare continuamente le sue capacità di supervisione in conformità con gli standard ICAO e le pratiche raccomandate pertinenti. L’attuazione da parte della Thailandia delle racomandazioni dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) è stata considerata particolarmente importante per i suoi attuali successi, soprattutto data l’elevata importanza del turismo aereo internazionale e nazionale per la sua prosperità economica complessiva. Salazar ha anche partecipato agli incontri con CAAT and Aeronautical Radio of Thailand (AEROTHAI) officials, dove ha esplorato le attuali priorità tecniche e politiche.

ICAO: NUOVO TRAINING PROGRAMME PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE E RESILIENTE – Un nuovo accordo raggiunto tra ICAO e la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) vedrà la fornitura globale di un aviation recovery and resilience training programme for aviation leaders, accelerando il ripristino dei servizi aerei e migliorando l’allineamento con le migliori pratiche internazionali. L’accordo è stato firmato a Singapore dall’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e dal Director-General of the Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) Han Kok Juan. Il programma di formazione sarà rivolto ai Directors-General of Civil Aviation (DGCAs) dei 193 Stati membri ICAO. CAAS guiderà lo sviluppo del programma, mentre ICAO contribuirà con la sua esperienza in materia e ne esaminerà il contenuto. Riguarderà le lezioni apprese dalla crisi pandemica COVID-19, con un’attenzione particolare alla sicurezza aerea, alla sostenibilità, alla tecnologia e alla sicurezza informatica. “Il lancio di questo programma promette un impatto positivo molto significativo sugli sforzi guidati dai governi e da altre parti interessate per accelerare e ottimizzare la ripresa del settore dell’aviazione globale, in particolare attraverso l’allineamento con le linee guida coordinate a livello internazionale sviluppate dall’ICAO”, osserva Salazar. La prima consegna del programma è attualmente prevista a Singapore il 18 e 19 maggio 2022, con ulteriori consegne previste entro la fine dell’anno. L’accordo prevede l’erogazione della formazione in più sedi nel mondo per facilitare l’accesso agli Stati in tutte le regioni ICAO.

IATA: LE COMPAGNIE DELLE AMERICHE RICONFERMANO IL LORO IMPEGNO PER 25by2025 – International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore la continua attenzione alla diversità e all’inclusione delle compagnie aeree con sede nella regione delle Americhe, illustrata dal loro rinnovato impegno per l’iniziativa 25by2025 a livello di settore, in cui le società partecipanti si impegnano ad aumentare il numero delle donne in posizioni di alto livello e in posti di lavoro sottorappresentati e riferire annualmente sulle metriche chiave della diversità. IATA Wings of Change Conference Americas, tenutasi a Santiago, Cile, ha caratterizzato una tavola rotonda sulla diversità di genere all’insegna di “Breaking the Airline Industry’s Glass Ceiling”. Ciò includeva una cerimonia di firma dell’impegno 25by2025 in cui Azul e GOL si sono uniti a 24 compagnie aeree con sede nella regione delle Americhe, che hanno già promesso il loro sostegno. Inoltre, Airports Council International America Latina e Caraibi (ACI-LAC) sarà la prima non-airline entity della regione ad aderire all’iniziativa. “Siamo lieti di vedere le compagnie aeree della regione delle Americhe aprire la strada nel dare vita a 25by2025. Il fatto che Azul e GOL abbiano promesso il loro sostegno è un importante passo avanti in questa iniziativa e speriamo che questo sia una motivazione per l’adesione di altri”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President, the Americas. Per incoraggiare i progressi nell’area della diversità e dell’inclusione, IATA, in collaborazione con Qatar Airways, ha lanciato i Diversity & Inclusion Awards, che riconoscono tre categorie nelle aree della diversità dell’inclusione: Inspirational Role Model Award, High Flyer Award, Diversity & Inclusion Team.