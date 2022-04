News Brevi – 09.04.2022

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE A MARZO 2022 – Gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali Airbus per il mese di marzo 2022 sono stati pubblicati su airbus.com. A marzo 2022 vi sono state 63 consegne a 68 clienti. Gli ordini a marzo 2022 sono pari a 104. In tutto il 2022, vi sono state 142 consegne fisiche a 48 clienti. Il numero netto di consegne da inizio anno pari a 140 riflette una riduzione di 2 consegne registrate a dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile un trasferimento fisico a causa delle sanzioni internazionali.

LUFTHANSA GROUP SIGLA LA SUA PRIMA REVOLVING CREDIT FACILITY DI 2 MILIARDI DI EURO – Deutsche Lufthansa AG ha firmato la sua prima Revolving Credit Facility con un ampio sindacato di international relationship banks. L’importo totale della struttura è di 2,0 miliardi di euro e sarà disponibile per un periodo di tre anni più due opzioni di estensione di un anno. A parte le consuete garanzie di gruppo, la struttura non è garantita, non ha financial covenants e funge da liquidità di riserva non utilizzata. Sostituisce linee di credito bilaterali esistenti non utilizzate di ca. 0,7 miliardi di euro. La struttura aumenta quindi ulteriormente la liquidità disponibile di Lufthansa Group di ca. 1,3 miliardi di euro. Remco Steenbergen, Chief Financial Officer, Deutsche Lufthansa AG, afferma: “La firma della nostra prima syndicated revolving credit facility rafforza ulteriormente la nostra riserva di liquidità, aumenta l’efficienza del nostro bilancio nel garantire il nostro liquidity target di 6-8 miliardi di euro e dimostra le nostre solide relazioni di lunga data con il nostro core banking group”. HSBC Continental Europe S.A., Landesbank Baden-Württemberg e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di coordinating bookrunners and mandated lead arrangers.

LA FLOTTA F-35 SUPERA LE 500.000 ORE DI VOLO – La F-35 fleet ha superato le 500.000 flight hours in tutte le operazioni globali, dimostrando i progressi del programma e la continua maturità. “Il traguardo delle 500.000 ore di volo dell’F-35 rappresenta la costante dedizione dei government, military, and industry teams per sviluppare, produrre e sostenere l’F-35″, ha affermato Bridget Lauderdale, vice president and general manager of the F-35 Lightning II program. “Il nostro team continua a progettare capacità aeronautiche all’avanguardia e convenienti per i clienti di tutto il mondo. Oggi, la flotta F-35 è pronta quando e ovunque la missione lo richieda”. “Con un record di sicurezza senza precedenti, l’F-35 sta trasformando il modo in cui i nostri uomini e donne conducono le operazioni in tutto il mondo. Come ‘most advanced node in a 21st century security battlespace’, l’F-35 offre ai nostri piloti un vantaggio, consentendo loro di eseguire la loro missione e tornare a casa sani e salvi. Dal primo volo dell’AA-1 nel 2006, sono stati consegnati più di 780 F-35, che operano in nove nazioni. L’F-35 è attualmente attivo in 25 basi e su nove navi in tutto il mondo, confermandosi versatile e capace in qualsiasi ambiente. La sua interoperabilità lo ha reso una risorsa per gli Stati Uniti, gli alleati e le nazioni partner e continuerà a operare con eccellenza per molte ore di volo a venire”, afferma il comunicato.

RYANAIR LANCIA UN PILOT TRAINING PROGRAMME IN FRANCIA – Ryanair ha lanciato la sua training partnership con Astonfly, per offrire un Ryanair mentored programme a Parigi per reclutare e formare fino a 500 nuovi piloti cadetti in un periodo di 4 anni. Questa partnership garantirà che Ryanair continui ad attrarre piloti professionisti altamente qualificati per sostenere la sua crescita in tutta Europa. Il programma offrirà ai piloti in formazione un percorso strutturato per raggiungere uno standard per cui saranno pronti ad aderire al Ryanair Boeing 737 Type Rating programme. I piloti del programma saranno formati dagli istruttori di Astonfly, utilizzando le procedure e la filosofia operativa di Ryanair, mentre compiono i primi passi per diventare futuri piloti Ryanair. Nel corso dei prossimi 4 anni, fino a 500 nuovi piloti da tutta Europa saranno reclutati e formati da Astonfly, sottolineando la sua posizione nel pilot training market. Neal McMahon, Ryanair’s Director of Operations, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare questa training partnership con Astonfly, che ha un impressionante track record nell’addestramento di piloti ai più alti standard. Questo nuovo training programme con Astonfly è l’unico mentored pilot programme di Ryanair in Francia e fornirà fino a 500 nuovi piloti cadetti. Questa partnership evidenzia il nostro impegno nel supportare, sviluppare e reclutare piloti nella regione per posizioni attuali e future. Con centinaia di voli Ryanair giornalieri in entrata e in uscita dalla Francia, ci aspettiamo che gli studenti di tutta Europa usufruiscano delle tariffe basse di Ryanair e si iscrivano all’Astonfly Ryanair Mentored pilot training programme”. Senan O’Shea, Ryanair’s Head of Crew Training Captain, ha dichiarato: “Questo nuovo Ryanair – Astonfly programme fornirà alla compagnia aerea una pipeline costante di piloti di talento e professionisti provenienti da tutta Europa per soddisfare le esigenze della nostra rete in crescita. Ryanair assumerà fino a 1.000 piloti all’anno nei prossimi 4 anni. Abbiamo scelto con cura Astonfly come nostro cadet training partner in Francia per via dei loro elevati standard in initial flying training. Siamo molto lieti di prestare la nostra esperienza operativa ad Astonfly”.

ROLLS-ROYCE: CAMBIAMENTI NEL TEAM DI POWER SYSTEMS – Rolls-Royce annuncia che Andreas Schell, President – Power Systems, ha deciso di dimettersi per assumere la carica di CEO presso Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), una delle più grandi energy companies in Germania e Europa. La ricerca del suo successore è attualmente in corso e un ulteriore annuncio sarà dato a tempo debito. Andreas, che si è unito all’inizio del 2017, continuerà nel suo ruolo attuale per garantire una transizione senza interruzioni, ma non oltre la fine dell’anno. Warren East, CEO, ha dichiarato: “Andreas ha riposizionato con successo il nostro Power Systems business da produttore di motori a fornitore di soluzioni energetiche sostenibili e l’ha avviato su un percorso solido per cogliere l’opportunità commerciale presentata dalla transizione energetica. Ha rafforzato il team dirigenziale e insieme si sono assicurati il portafoglio ordini più alto nella storia dell’organizzazione. Vorrei ringraziarlo per il duro lavoro e la perseveranza negli ultimi cinque anni e anche per il suo impegno nel guidare l’azienda, mentre lavoriamo per una transizione graduale alla leadership”.

LUFTHANSA TECHNIK: HARALD GLOY ENTRA NELL’EXECUTIVE BOARD – Il Supervisory Board of Lufthansa Technik ha nominato Harald Gloy (49) membro dell’Executive Board per cinque anni, a partire dal 1° luglio 2022. In qualità di Chief Operating Officer (COO), sarà responsabile per Operations and Logistics. Inoltre, Harald Gloy avrà la responsabilità di “Accountable Manager” in conformità con EASA Part 145 e sarà la persona di contatto per le autorità aeronautiche per quanto riguarda le Lufthansa Technik AG maintenance operations. Gloy succede a Soeren Stark in questa posizione, che allo stesso tempo diventerà il nuovo Chairman of the Executive Board of Lufthansa Technik. In qualità di Chief Human Resources Officer (CHRO) and Labor Director, Harald Gloy assumerà anche l’Executive Board department Human Resources, che attualmente è ancora guidato dall’Executive Board Chairman Dr. Johannes Bussmann, che tuttavia lascerà l’azienda entro giugno 2022. Detlef Kayser, Chairman of the Supervisory Board of Lufthansa Technik AG and member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Harald Gloy ha già dimostrato con successo la sua grande competenza in diverse posizioni di responsabilità sia in Lufthansa Technik che in Lufthansa Cargo. Questo lo rende la persona ideale per ricoprire questa importante posizione”. Harald Gloy, attualmente in congedo parentale legale, è stato Chief Operations Officer at Lufthansa Cargo da gennaio 2019 e nel marzo 2021 ha assunto il ruolo aggiuntivo di Chief Human Resources Officer and Labor Director.

INFOSYS E ROLLS-ROYCE ESTENDONO LA LORO COLLABORAZIONE STRATEGICA – Infosys e Rolls-Royce hanno inaugurato il loro ‘Aerospace Engineering and Digital Innovation Centre’ in Bengaluru, India. Questo centro è stato istituito per fornire high-end research and development (R&D) services integrati con capacità digitali avanzate ai Rolls-Royce engineering and group business services. La collaborazione di Infosys e Rolls-Royce è stata rafforzata attraverso accordi strategici, volti a produrre vantaggi reciproci per entrambe le organizzazioni nei prossimi sette anni. Kishore Jayaraman, President – India and South Asia, Rolls-Royce, ha dichiarato: “La nostra partnership strategica con Infosys rappresenta un’interessante opportunità per entrambe le società di sfruttare i punti di forza combinati dell’ingegneria e dell’innovazione digitale, per accelerare la crescita nel civil aerospace market. Dato che il settore aerospaziale è pronto per il rilancio e la crescita in India e in tutto il mondo, questo centro di innovazione congiunto rafforzerà l’ecosistema ingegneristico globale di Rolls-Royce e ci posizionerà bene per il futuro”. Astrid Hartmann, Director of Global Business Services, Rolls-Royce, ha aggiunto: “Infosys è un partner prezioso per Rolls-Royce e le capacità di questa collaborazione miglioreranno sicuramente il nostro portafoglio di servizi condivisi e apporteranno maggiore valore al business. Rimaniamo impegnati in India e non vediamo l’ora di sfruttare il ricco talento e il potenziale in questo mercato”. Come parte di questa collaborazione, Infosys e Rolls-Royce uniranno le loro aerospace, engineering and digital services capabilities per esplorare opportunità per guidare l’innovazione digitale e ingegneristica e le relative strategie di ottimizzazione dei costi. Espandendo il pool di talenti locali nel paese, le due società forniranno anche servizi di ingegneria per il global civil aerospace ecosystem. Nell’ultimo decennio, Rolls-Royce ha istituito un multidisciplinary engineering centre a Bengaluru come parte dei suoi sforzi per potenziare i servizi di ingegneria e ricerca e sviluppo in India. Nel dicembre 2020 Infosys e Rolls-Royce hanno annunciato una collaborazione per engineering and R&D services per i Rolls-Royce Civil Aerospace business, in base alla quale Rolls-Royce ha trasferito una parte significativa delle engineering centre capabilities a Infosys.

AIR ASTANA RIPRENDE I VOLI LONDRA – NUR SULTAN E LANCIA UNA NUOVA ROTTA VERSO HERAKLION – Air Astana ha ripreso il servizio da Londra Heahtrow alla capitale del Kazakistan Nur-Sultan. I voli operano il sabato e il mercoledì con aeromobili Airbus A321LR. I voli in arrivo a Nur-Sultan offrono comode connessioni verso Tashkent in Uzbekistan e Bishkek in Kyrgyzstan. Il Kazakistan ha da poco istituito un regime di esezione dal visto per alcuni paesi, tra i quali il Regno Unito. I passeggeri devono essere in possesso di un test COVID-19 negativo effettuato entro 72 ore prima dell’entrata in Kazakistan o devono essere in possesso di un documento valido che attesta l’avvenuta vaccinazione. In aggiunta al nuovo volo da Londra, Air Astana lancerà a partire dall’1 giugno 2022 anche voli diretti da Nur-Sultan e Almaty verso Heraklion, capoluogo dell’isola di Creta. Tutti i voli saranno operati dall’aeromobile Airbus A321LR con frequenza di due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì, per le partenze da Nur-Sultan e due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, per i voli in partenza da Almaty.

AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA: INIZIATIVA IN FAVORE DELL’UCRAINA – Si è tenuto ieri sera, 8 aprile, al teatro G. Lazzari di Monterenzio, lo spettacolo “Marconi: l’uomo che ha cambiato il mondo“. Lo spettacolo è stato promosso da Aeroporto di Bologna in collaborazione con il Comune di Monterenzio a favore della Croce Rossa in sostegno della popolazione Ucraina colpita dalla guerra. “Teatro da 200 posti al completo e raccolti 2.375 euro che vanno a sostenere le attività della Croce Rossa per l’Ucraina. Lo spettacolo di beneficenza è la terza iniziativa di Aeroporto di Bologna a sostegno dell’Ucraina. Il Marconi infatti nei primissimi giorni dell’emergenza aveva già donato beni di prima necessità alla Caritas Diocesana – cibo, bevande, prodotti per l’igiene personale – organizzando subito dopo anche una raccolta di farmaci che sono stati consegnati alla Croce Rossa ed inviati nel Paese. Perché uno spettacolo su Marconi: lo spettacolo presenta il lato più intimo del grande scienziato bolognese. Una riflessione sul comunicare e sul costruire connessioni, di grande attualità in un contesto geopolitico drammatico come quello attuale”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

SAS: NUOVE INIZIATIVE NEL PIANO ‘SAS FORWARD’ – SAS informa: “Nell’ambito del Piano SAS FORWARD, SAS differirà i pagamenti degli interessi dovuti il 25 e 26 aprile 2022 sui suoi Capital Securities. Il differimento del pagamento degli interessi viene effettuato in conformità con i termini e le condizioni dei rispettivi Capital Securities. Il Piano SAS FORWARD è progettato per garantire competitività e solidità finanziaria a lungo termine. Il successo del programma e la capacità di attrarre potenziali nuovi capitali dipendono dal pieno raggiungimento da parte di SAS del piano di riduzione dei costi, che a sua volta dipende dalla piena partecipazione delle parti interessate di SAS. Un aggiornamento più completo sullo stato di avanzamento del Piano SAS FORWARD sarà pubblicato nel corso del prossimo mese di aprile”.