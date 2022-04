JetBlue volerà da Boston a Londra Gatwick e Londra Heathrow

JetBlue introdurrà i suoi voli tra Boston e Londra a partire da questa estate. Il nuovo servizio diretto tra Boston Logan International Airport (BOS) e London Gatwick Airport (LGW) decollerà dagli Stati Uniti il 19 luglio 2022, seguito da un servizio diretto tra Boston e London Heathrow Airport (LHR) il 22 agosto 2022.

“La nostra strategia di volare sia su Heathrow che Gatwick è stata un successo per noi a New York e ci siamo assicurati degli slot per poter fare lo stesso con Boston, diventando l’unica compagnia aerea del New England ad offrire voli per i due principali aeroporti”, ha affermato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Finora il nostro servizio londinese è stato un incredibile successo e siamo stati in grado di entrare con il nostro imbattibile servizio e ridurre le tariffe su una rotta tradizionalmente troppo cara. Siamo pronti a fare lo stesso al Logan, mentre portiamo avanti le nostre strategie di crescita sia a Boston che a Londra”.

“I voli su entrambe le rotte, Gatwick e Heathrow, opereranno quotidianamente con il nuovo aeromobile Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue, con 24 Mint suites ridisegnate, 114 core seats e l’elegante e spazioso interno della Airspace cabin. La piattaforma A321LR, che offre il range di un wide-body con l’economicità di un aeromobile single-aisle, consente a JetBlue di competere efficacemente e con tariffe interessanti sui voli tra Boston e Londra.

JetBlue è la più grande compagnia aerea a Boston, opererà circa 150 partenze giornaliere e offrirà più posti di qualsiasi altro vettore a Logan questa estate. JetBlue serve anche più destinazioni senza scalo di qualsiasi altra compagnia aerea a Boston, con quasi 70 rotte dirette negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina”, afferma JetBlue.

“JetBlue è un ottimo partner per il Logan da molti anni e siamo entusiasti che quest’estate lanceranno i servizi Londra – Boston”, ha affermato Ed Freni, Massport’s Director of Aviation. “Questi nuovi voli offrono ai nostri passeggeri una scelta ancora maggiore quando attraversano l’Atlantico”.

Il servizio transatlantico di JetBlue a Boston si basa sul successo dei voli della compagnia aerea tra New York e Londra, lanciati per la prima volta nell’agosto 2021 con il servizio verso Heathrow, seguito dal servizio verso Gatwick nel settembre 2021.

“Siamo entusiasti di sapere dell’ulteriore espansione di JetBlue a Heathrow e Gatwick con il suo servizio da Boston”, ha affermato Gavin Landry, executive vice president, The Americas, VisitBritain. “Con l’aumento dei viaggi internazionali e la rimozione di tutte le restrizioni di viaggio in Gran Bretagna, sappiamo che i viaggiatori negli Stati Uniti sono ansiosi di tornare in Gran Bretagna e sperimentare tutto ciò che li aspetta”.

“I team di VINCI Airports e Gatwick stanno lavorando duramente per aggiungere più collegamenti in modo che i viaggi, il turismo e l’economia possano riprendere su larga scala”, ha affermato Stephanie Wear, vice president aviation development, Gatwick Airport. “È stata una notizia fantastica quando JetBlue è entrata a far parte della Gatwick family lo scorso settembre, offrendo voli giornalieri per New York, quindi siamo lieti che aggiungerà un secondo servizio a basso costo e di alto valore per la meravigliosa città di Boston a partire da luglio. Questa nuova rotta evidenzia il già grande successo di JetBlue a Gatwick e l’importanza di Gatwick per le compagnie aeree e i clienti. Il nuovo servizio JetBlue per Boston è una rotta davvero entusiasmante che si aggiunge al network a lungo raggio in espansione di Gatwick, fornendo ai passeggeri l’accesso a una decima destinazione in Nord America quest’estate”.

“Siamo lieti di vedere JetBlue espandere le proprie operazioni nel Regno Unito, inclusa una nuova rotta che collega Londra e Boston attraverso Heathrow”, ha affermato Ross Baker, Chief Commercial Officer, Heathrow Airport. “È fantastico che la domanda di viaggi transatlantici stia aumentando mentre i mercati del Regno Unito e degli Stati Uniti continuano ad aprirsi, aumentando la connettività per clienti e aziende”.

L’A321LR consente a JetBlue di attingere a nuovi mercati a lungo raggio, come Londra, che in precedenza non erano accessibili con la flotta esistente della compagnia aerea.

JetBlue ha inoltre annunciato oggi che sta estendendo il suo programma di volo tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) e l’aeroporto di Londra Heathrow.

(Ufficio Stampa JetBlue – Photo Credits: Business Wire – JetBlue)