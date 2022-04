Qantas e Jetstar espandono il Sydney gateway con nuove rotte

Qantas e Jetstar amplieranno il loro network internazionale da Sydney, con nuove rotte dirette verso India e Corea che decolleranno quest’anno, accelerando la ripresa del turismo post-COVID del New South Wales.

Qantas opererà quattro voli settimanali di andata e ritorno da Sydney a Bengaluru dal 14 settembre, utilizzando il suo Airbus A330 widebody. Questi saranno i primi voli senza scalo tra l’Australia e l’India meridionale per qualsiasi compagnia aerea e ridurranno di quasi tre ore l’attuale tempo di viaggio più veloce da Sydney a Bengaluru, un hub tecnologico e finanziario in crescita. Qantas continuerà a operare fino a cinque voli a settimana tra Melbourne e Delhi, rendendola l’unica compagnia aerea che offre voli diretti tra l’Australia e l’India settentrionale e meridionale.

Qantas intende stipulare un accordo di codeshare con IndiGo, il più grande vettore nazionale indiano, che offrirà ai clienti un migliore accesso a più di 50 città indiane. L’accordo proposto significherà che i passeggeri Qantas potranno transitare senza problemi dai voli Qantas a Bengaluru, Delhi o Singapore sui servizi IndiGo verso altre città indiane.

Qantas e Jetstar lanceranno entrambi voli diretti per l’Incheon International Airport di Seoul entro la fine dell’anno, offrendo business, premium leisure and low-cost travel options tra l’Australia e la Corea.

Jetstar diventerà l’unico vettore low cost a volare direttamente in Corea del Sud da Sydney, con Boeing 787-8 Dreamliner, dal 2 novembre 2022 tre volte a settimana.

Qantas inizierà i voli diretti tra Sydney e Seoul dal 10 dicembre 2022 con il suo A330, segnando il primo servizio di linea di Qantas per Seoul dal gennaio 2008.

Da quando i confini dell’Australia sono stati riaperti lo scorso novembre, Qantas Group ha trasportato quasi 500.000 passeggeri sui suoi servizi internazionali attraverso 27 rotte internazionali, con altre sei rotte che riprenderanno la prossima settimana. Si prevede che la capacità internazionale del Gruppo raggiungerà oltre il 40% della capacità pre-COVID ad aprile.

Qantas ha aggiunto sei nuove rotte negli ultimi sei mesi, tra cui Perth-Roma e Melbourne-Delhi, Melbourne-Dallas Fort-Worth e Darwin-Dili, mentre attinge a nuovi mercati.

Tutte e tre le nuove rotte annunciate oggi sono supportate dal NSW Aviation Attraction Fund, cofinanziato dal governo statale e dall’aeroporto di Sydney.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Sydney è una delle città veramente globali del mondo e questi nuovi voli diretti per l’India e la Corea renderanno più facile per milioni di persone venire qui. La firma dell’accordo di libero scambio tra Australia e India è un motore della domanda di viaggio poiché i legami commerciali e di investimento si espandono tra l’Australia e la popolazione indiana di oltre un miliardo di persone. I nostri nuovi voli diretti per Bengaluru, combinati con il codeshare pianificato con IndiGo, hanno il potenziale per rimodellare il modo in cui molte persone viaggiano tra l’Australia e l’India. La Corea del Sud è il quarto partner commerciale più grande dell’Australia e i coreani vedono Sydney come una delle principali destinazioni turistiche. Con la prevista forte domanda, vediamo un’opportunità sia per Qantas che per Jetstar sulla rotta”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)