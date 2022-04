JetBlue presenta una proposta per acquisire Spirit

JetBlue ha confermato di aver presentato una proposta al Board of Directors of Spirit per acquisire Spirit per $33 per azione in contanti, il che implica un fully diluted equity value di $3,6 miliardi.

“La combinazione delle due compagnie aeree posizionerebbe JetBlue come il più convincente national low-fare challenger per i quattro grandi vettori statunitensi dominanti, accelerando la crescita di JetBlue”, afferma JetBlue.

“I clienti non dovrebbero dover scegliere tra una tariffa bassa e un’ottima esperienza, JetBlue ha dimostrato che è possibile avere entrambi”, ha affermato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Quando cresciamo e introduciamo la nostra proposta di valore unica su nuove rotte, i vettori legacy abbassano le tariffe e i clienti vincono con una scelta più ampia. La combinazione di JetBlue e Spirit, unita ai vantaggi della nostra Northeast Alliance con American Airlines, significherebbe una svolta nella nostra capacità di offrire un valore superiore su scala nazionale a clienti, membri dell’equipaggio, comunità e azionisti. La transazione accelererebbe la nostra crescita strategica e creerebbe un valore duraturo e a lungo termine per gli stakeholder di entrambe le società”.

“Sebbene JetBlue e Spirit siano diversi sotto molti aspetti, abbiamo anche molto in comune, inclusa l’attenzione a mantenere bassi i nostri costi in modo da poterci espandere in modo redditizio e offrire un’alternativa interessante alle principali compagnie aeree ‘Big Four’. Condurremo una revisione completa dell’offerta di prodotti di Spirit, della tecnologia operativa, dei clienti e del pool di talenti, per ottimizzare la compagnia aerea combinata”, ha proseguito Hayes.

Grazie al successo della Northeast Alliance (NEA) con American Airlines, JetBlue sta attualmente registrando una crescita significativa a New York e Boston. Nell’area di New York, JetBlue prevede di passare da 200 a quasi 300 voli giornalieri attraverso gli aeroporti JFK, LaGuardia e Newark quest’anno.

“La Northeast Alliance con American Airlines ha potenziato la nostra crescita a New York e Boston, aprendoci opportunità di crescere dove prima non potevamo. Consideriamo una combinazione con Spirit un complemento perfetto della NEA. Queste mosse strategiche mirano ad aumentare la nostra rilevanza e a portare l’effetto competitivo JetBlue in più luoghi, mentre approfondiamo le nostre radici nelle comunità che chiamiamo casa. Durante la pandemia, la Florida è stata un punto luminoso per JetBlue e questo ci offrirebbe l’opportunità di assumere ancora più membri dell’equipaggio nello stato, aumentare il servizio per i nostri clienti ed espandere ulteriormente la nostra training and support center footprint”, continua Hayes.

“La combinazione di JetBlue e Spirit creerebbe la quinta domestic airline più grande, posizionandola meglio a livello nazionale come customer-centric, low-fare alternative alle principali “Big Four” airlines.

La transazione proposta rafforzerebbe la strategia di rete di JetBlue, diversificando ed espandendo l’impronta di JetBlue negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina. La rete combinata servirebbe più di 77 milioni di clienti all’anno su oltre 1.700 voli giornalieri verso oltre 130 destinazioni in 27 paesi, aumentando le opzioni dei clienti con una rete significativamente più ampia e aumentando la rilevanza e la connettività nelle città principali di JetBlue.

La transazione consentirebbe a JetBlue di crescere nelle sue città principali come Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando e San Juan, nonché in hub legacy tra cui Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta e Miami. La combinazione introdurrebbe JetBlue per la prima volta in nuove destinazioni”, afferma JetBlue.

“La combinazione sfrutterebbe la flotta e il portafoglio ordini complementari di JetBlue e Spirit per promuovere una crescita sostenuta e redditizia. La compagnia aerea combinata avrebbe una flotta di 455 aeromobili con 312 aeromobili Airbus in ordine. La flotta congiunta sarebbe una delle più giovani e più efficienti in termini di consumo di carburante del settore. Con la flotta Embraer E190 di JetBlue destinata al ritiro, una flotta comune di Airbus e motori comuni semplificherebbero l’integrazione, riducendo la necessità di formazione aggiuntiva e offrendo opportunità per utilizzare al meglio ricambi, parti e supporto del produttore in entrambe le compagnie aeree.

La flotta combinata con Spirit accelererebbe la transizione verso aeromobili di nuova generazione ed efficienti, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità”, prosegue JetBlue.

“Data la sua convinzione nell’ottenere le necessarie approvazioni normative, JetBlue è altamente fiduciosa che la transazione proposta sarà completata in modo tempestivo e in un lasso di tempo generalmente coerente con la transazione in sospeso con Frontier. L’esecuzione di un accordo di fusione definitivo tra JetBlue e Spirit sarebbe soggetta all’approvazione dei Board of Directors di ciascuna società e il completamento della transazione sarebbe soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni normative e l’approvazione degli azionisti di Spirit”, conclude JetBlue.

JetBlue ha accolto con favore la determinazione del Board of Directors of Spirit. “Siamo lieti che lo Spirit Board riconosca il valore per tutte le parti interessate che JetBlue ha offerto”, ha affermato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Riteniamo che JetBlue sia il miglior partner per Spirit e non vediamo l’ora di impegnarci con lo Spirit Board per finalizzare la nostra combinazione. Come società combinata, prevediamo di essere in grado di fornire un valore superiore su scala nazionale a clienti, membri dell’equipaggio, comunità e azionisti”.

