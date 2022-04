ACI World rivela i primi 10 aeroporti più trafficati del mondo

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi i primi 10 aeroporti più trafficati del mondo per il 2021, mostrando segnali incoraggianti di ripresa del traffico, poiché molti precedenti aeroporti più trafficati rientrano nelle prime posizioni.

Le classifiche mondiali degli aeroporti si basano sulla compilazione preliminare dei 2021 global data dagli aeroporti di tutto il mondo. A causa della portata di ACI come associazione di categoria degli aeroporti del mondo, le classifiche riflettono i dati aeroportuali più aggiornati utilizzati dal settore e includono passenger traffic, cargo volumes, aircraft movements.

Si stima che il totale dei passeggeri globali nel 2021 sia vicino a 4,5 miliardi, con un aumento di quasi il 25% rispetto al 2020 e un calo di oltre il 50% rispetto ai risultati del 2019.

Passenger traffic

Il traffico passeggeri nei primi 10 aeroporti più trafficati, che rappresentano complessivamente quasi il 10% del traffico globale (463 milioni di passeggeri), ha registrato un aumento del 51,8% rispetto al 2020 e un calo del 29,1% rispetto ai risultati 2019.

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL, 75,7 milioni di passeggeri, +76,4%) è tornato in cima alla classifica 2021, seguito dal Dallas/Fort Worth International Airport (DFW, 62,5 milioni di passeggeri, +58,7%) e dal Denver International Airport (DEN, 58,8 milioni di passeggeri, +74,4%). Dopo aver raggiunto la prima posizione nel 2020, il Guangzhou Bai Yun International Airport (CAN, 40,3 milioni di passeggeri, -8,0%) è scivolato all’ottavo posto nel 2021.

Otto dei primi 10 aeroporti per traffico passeggeri si trovano negli Stati Uniti, mentre due rimangono in Cina. Tutti i primi 10 aeroporti hanno una quota significativa del domestic traffic, il segmento di traffico che ha guidato la ripresa globale. Il più grande miglioramento registrato è arrivato dall’Orlando International Airport (MCO, 40,4 milioni di passeggeri, +86,7%) che è balzato dalla ventisettesima posizione nel 2020 alla settima posizione nel 2021.

“Le classifiche del traffico passeggeri di ACI World raccontano la storia di una tendenza incoraggiante di ripresa, con la maggior parte degli aeroporti più trafficati pre-COVID-19 tornati in cima”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Sebbene siamo cauti sul fatto che la ripresa potrebbe affrontare molteplici venti contrari, lo slancio creato dalla riapertura da parte dei paesi potrebbe portare a un aumento dei viaggi nella seconda metà del 2022.

In quanto tale, ACI World continua a chiedere ai governi di seguire i dati e allentare le restrizioni di viaggio per ripristinare in sicurezza la circolazione di persone, beni e servizi. Ciò fornirà ai viaggiatori più opzioni di viaggio e aumenterà la ripresa generale, grazie al ruolo unico dell’aviazione nel promuovere il commercio, il turismo, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro”.

Passengers (Passeggeri totali imbarcati e sbarcati, i passeggeri in transito sono contati una volta):

1 ATLANTA GA, USA (ATL)

2 DALLAS/FORT WORTH TX, USA (DFW)

3 DENVER CO, USA (DEN)

4 CHICAGO IL, USA (ORD)

5 LOS ANGELES CA, USA (LAX)

6 CHARLOTTE NC, USA (CLT)

7 ORLANDO FL, USA (MCO)

8 GUANGZHOU, CN (CAN)

9 CHENGDU, CN (CTU)

10 LAS VEGAS NV, USA (LAS)

International Passengers (Passeggeri internazionali imbarcati e sbarcati):

1 DUBAI, AE (DXB)

2 ISTANBUL, TR (IST)

3 AMSTERDAM, NL (AMS)

4 FRANKFURT, DE (FRA)

5 PARIS, FR (CDG)

6 DOHA, QA (DOH)

7 LONDON, GB (LHR)

8 ANTALYA, TR (AYT)

9 MADRID, ES

10 CANCÚN, MX (CUN)

Cargo and aircraft movements

L’Air cargo, che è stato meno colpito dal COVID-19, ha visto i suoi volumi aumentare di quasi il 15% anno su anno (+3,5% rispetto al 2019), fino a un record stimato di 124 milioni di tonnellate nel 2021.

Gli Air cargo volumes nei primi 10 aeroporti, che rappresentano complessivamente circa il 25% (31,5 milioni di tonnellate metriche) dei volumi globali nel 2021, hanno guadagnato il 12,1% nel 2021 anno su anno (o il 15,0% rispetto ai risultati 2019). Il guadagno può essere attribuito al continuo aumento della domanda di beni di consumo online e prodotti farmaceutici.

Hong Kong International Airport (HKG, 5,0 milioni di tonnellate, +12,5%) è tornato al primo posto e Memphis International Airport (MEM, 4,5 milioni di tonnellate, -2,9%) è tornato al secondo posto, seguito dallo Shanghai Pudong International Airport (PVG, 4,0 milioni di tonnellate, +8,0%) al terzo posto.

ACI World stima che ci siano stati oltre 69 milioni di movimenti di aeromobili globali nel 2021, con un aumento di oltre il 12% rispetto al 2020. I primi 10 aeroporti rappresentano quasi l’8% del traffico globale (5,3 milioni di movimenti) e hanno registrato un aumento del 33,9% anno su anno, rappresentando ancora un calo del 16,1% rispetto al 2019.

In testa l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL, 708mila movimenti, +29,1%), seguito dal Chicago O’Hare International Airport (ORD, 684mila, +27,1%) e dal Dallas/Fort Worth International Airport (DFW, 652mila, +26,7%). Tutti i primi 10 aeroporti per movimenti di aeromobili sono negli Stati Uniti.

Cargo (Metric Tonnes) (Loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes):

1 HONG KONG SAR, HK (HKG)

2 MEMPHIS TN, US (MEM)

3 SHANGHAI, CN (PVG)

4 ANCHORAGE AK, US (ANC) (Includes transit freight)

5 INCHEON, KR (ICN)

6 LOUISVILLE KY, US (SDF)

7 TAIPEI, TW (TPE)

8 LOS ANGELES CA, US (LAX)

9 TOKYO, JP (NRT)

10 DOHA, QA

International Freight (Metric Tonnes) (International freight loaded and unloaded in metric tonnes):

1 HONG KONG SAR, HK (HKG)

2 INCHEON, KR (ICN)

3 SHANGHAI, CN (PVG)

4 TAIPEI, TW (TPE)

5 TOKYO, JP (NRT)

6 DOHA, QA (DOH)

7 ANCHORAGE AK, US (ANC) (Includes transit freight)

8 DUBAI, AE (DXB)

9 FRANKFURT, DE (FRA)

10 MIAMI FL, US (MIA)

Aircraft Movements (Movements: landings and take-offs):

1 ATLANTA GA, US (ATL)

2 CHICAGO IL, US (ORD)

3 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW)

4 DENVER CO, US (DEN)

5 CHARLOTTE NC, US (CLT)

6 LOS ANGELES CA, US (LAX)

7 LAS VEGAS NV, US (LAS)

8 PHOENIX AZ, US (PHX)

9 MIAMI FL, US (MIA)

10 HOUSTON TX, US (IAH)

