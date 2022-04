News Brevi – 11.04.2022

IL GRUPPO IBERIA OFFRE PIU’ DI 2.900 VOLI QUESTA SETTIMANA DI PASQUA – Durante questa settimana di Pasqua, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum opereranno più di 2.900 voli. Ciò rappresenta un aumento del 122% rispetto allo scorso anno, che mostra l’inizio della ripresa del turismo dopo la pandemia. Da oggi fino a domenica, le tre compagnie aeree offriranno oltre mezzo milione di posti, nello specifico 525.728. Le destinazioni Iberia più popolari sono Parigi, Londra, Roma, Atene, Marrakech, Messico, Bogotá e New York; Bologna, Francoforte e Marsiglia, tra le quali opera Iberia Regional / Air Nostrum e, nel caso di Iberia Express, Gran Canaria, Maiorca e Tenerife saranno anch’esse destinazioni importanti. Gli aeroporti nazionali sono già preparati per l’aumento del traffico. Iberia Airport Services servirà più di 10.080 voli in questi giorni, il che rappresenta il 160% di attività in più rispetto al 2021 e solo l’8% in meno rispetto al 2019.

DELTA CONTRIBUISCE CON UN MILIONE DI DOLALRI AGLI AIUTI IN UCRAINA – Delta Air Lines ha contribuito con 1 milione di dollari all’American Red Cross e al Global Red Cross Movement a sostegno degli sforzi di soccorso umanitario in Ucraina, per fornire materiali, addestramento di primo soccorso, assistenza per l’evacuazione e altro ancora. Fino al 31 luglio 2022, i membri SkyMiles possono unirsi a Delta nel sostenere le persone colpite dalla crisi ucraina donando miglia all’American Red Cross. Delta convertirà tutte le miglia donate in dollari per fornire aiuti umanitari. La compagnia aerea ha anche donato 100.000 dollari all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per fornire aiuti umanitari alle persone colpite dalla crisi. “Il modo più importante per aiutare è la donazione finanziaria, poiché American Red Cross e Global Red Cross Movement hanno le risorse e le infrastrutture per consegnare beni, forniture e volontari formati”, ha affermato Tad Hutcheson, Delta’s Managing Director of Community Engagement.

UN LOCKHEED MARTIN STALKER VXE UAS COMPLETA UN WORLD RECORD FLIGHT DI 39 ORE – Lockheed Martin Skunk Works® ha dimostrato le capacità di resistenza di uno specially configured Lockheed Martin Stalker VXE unmanned aerial system (UAS), attraverso un world record endurance flight il 18 febbraio 2022, al Santa Margarita Ranch in California. Il volo stabilisce un nuovo record nella Group 2 (5 to <25-kilogram) category, con un tempo di volo di 39 ore, 17 minuti e 7 secondi. Il volo è stato presentato alla Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l’ente mondiale per i record dell’aviazione, attraverso la sua affiliata statunitense, la National Aeronautic Association, per la certificazione. Uno production Stalker VXE è stato modificato per questo volo da record con un external, wing-mounted fuel tank. Il volo ha fornito preziose informazioni sui miglioramenti a Stalker VXE, volti a aumentare le sue capacità di missione per il futuro. “La resistenza ai vertici della categoria, l’ampio campo operativo, modular payload compliance, vertical take-off and landing capability e l’architettura di sistema aperta di Stalker VXE gli consentono di eseguire missioni diverse e impegnative”, afferma Lockheed Martin.

EASA: UPDATE RIGUARDO AL TRASPORTO DI MERCI NELLA CABINA PASSEGGERI – Dal 2020, l’European Union Aviation Safety Agency aerea ha rilasciato, caso per caso, approvazioni ed esenzioni per il trasporto di merci nelle cabine passeggeri. Questi erano limitati nel tempo fino al 31 luglio 2022. A seguito di una revisione del contesto operativo per il trasporto di merci in cabina passeggeri, l’agenzia ha concluso che le sfide logistiche sorte nel 2020 a seguito della crisi COVID-19 non esistono più nella stessa misura. In accordo con le Issue 6.0 delle Guidelines for Transport of Cargo in Passenger Compartments, l’Agenzia ha pertanto stabilito che le esenzioni previste in tale contesto non saranno prorogate oltre l’attuale validità del 31 luglio 2022. Lo stesso vale per le approvazioni esistenti che sono state concesse in base all’uso della Deviation on transportation of cargo in passengers compartments. Tale Deviazione non può essere applicata anche ad eventuali progetti di certificazione per i quali l’approvazione sia rilasciata successivamente a tale data.

SAAB: ORDINE PER GRIPEN C/D UPGRADE – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defense Materiel Administration (FMV) per garantire operazioni continue del JAS 39 Gripen C/D e per fornire miglioramenti delle capacità per preservare la rilevanza operativa del fighter aircraft. Il valore dell’ordine è di 500 milioni di corone svedesi. Il Gripen C/D è il sistema che verrà utilizzato per molti anni in Svezia e in altri paesi che hanno acquistato il Gripen. Lo sviluppo servirà anche a garantire ulteriormente una soluzione economicamente vantaggiosa per quanto riguarda la costruzione, la progettazione e gli appalti. “Il Gripen C/D è oggi la spina dorsale delle forze armate svedesi e continuerà ad esserlo per molti anni a venire, quindi questo è un ordine importante in cui garantiremo continued operation and operational relevance del Gripen C/D”, afferma Jonas Hjelm, Head of Saab’s Aeronautics business area. Lo scopo dell’ordine è avviare l’attuazione dell’upgrade per soddisfare la necessità delle forze armate svedesi di mantenere capacità e disponibilità elevate e continue del Gripen C/D fino al 2035.