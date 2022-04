BOC ordina 80 aeromobili della Famiglia A320neo

Il lessor globale di aeromobili BOC Aviation ha firmato un ordine fermo per 80 aeromobili della famiglia A320neo, comprendenti 10 A321XLR, 50 A321neo e 20 A320neo. L’ultimo accordo porta il totale degli ordini diretti di BOC Aviation con Airbus a 453 aeromobili, dalla single aisle A320 Family agli A330 e A350 widebody.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra relazione di lunga data con Airbus, con cui collaboriamo da oltre 26 anni”, ha affermato Robert Martin, Managing Director and Chief Executive Officer, BOC Aviation. “Questo è il più grande ordine singolo che abbiamo mai effettuato e porterà il nostro totale di aeromobili Airbus acquistati dall’inizio a 546. Sottolinea la nostra continua fiducia nella famiglia A320neo per la sua affidabilità ed efficienza operativa e riflette la popolarità dell’aereo tra i nostri clienti delle compagnie aeree. Non vediamo l’ora di fornire continuamente ai nostri clienti soluzioni per aeromobili efficienti dal punto di vista dei consumi e tecnologicamente avanzati”.

“Airbus ringrazia BOC Aviation per la sua incrollabile fiducia e approvazione della A320neo Family, con il suo ordine più grande mai effettuato”, ha affermato Christian Scherer Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Questo importante long term order per 80 aeromobili aggiuntivi è una grande testimonianza del valore dei nostri Single Aisle products da parte di uno dei principali lessor del mondo, BOC Aviation. Apprezziamo la sua visione e lungimiranza nell’assicurare future delivery positions di questi asset desiderabili nel single aisle segment, ora e nel lungo periodo”.

“La famiglia A320neo incorpora motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme offrono almeno il 20% di risparmio di carburante e CO2, oltre a una riduzione del rumore del 50%. La versione A321XLR fornisce un’ulteriore estensione del range a 4.700 nm. Ciò offre all’A321XLR un tempo di volo fino a 11 ore, con i passeggeri che beneficiano durante tutto il viaggio del pluripremiato Airbus Airspace interior, che porta la più recente tecnologia e design della cabina alla famiglia A320.

A fine febbraio 2022 la A320neo Family aveva totalizzato più di 7.900 ordini da oltre 130 clienti. Dalla sua entrata in servizio sei anni fa, Airbus ha consegnato oltre 2.100 A320neo Family aircraft, contribuendo a un risparmio di 15 milioni di tonnellate di CO2″, afferma Airbus.

