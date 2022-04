Air France-KLM conferma l’ordine per quattro A350F

Air France-KLM ha finalizzato il proprio ordine con Airbus per quattro A350F Freighter di nuova generazione, che fa seguito al precedente impegno d’acquisto annunciato nel dicembre 2021 (leggi anche qui).

“Questi cargo sono destinati ad aumentare la cargo capacity di Air France, con il cargo aircraft più efficiente e sostenibile disponibile sul mercato. L’A350F si basa sull’A350, l’aeromobile a lungo raggio leader nel mondo. Sarà dotato di una large main deck cargo door e di una fusoliera dalla lunghezza ottimizzata per le operazioni di carico.

Oltre il 70% della cellula è costituito da materiali avanzati, con il risultato di un take-off weight inferiore di 30 tonnellate che, insieme agli efficienti motori Rolls-Royce, consente una riduzione del 20% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto al suo concorrente più vicino.

Con una 109 tonnes payload capability (+3t payload / 11% di volume in più rispetto alla concorrenza), l’A350F serve tutti i mercati cargo (Express, general cargo, special cargo) e, nella categoria dei widebody, è l’unico new generation freighter aircraft pronto per gli enhanced ICAO CO2 emissions standards”, afferma Airbus.

“Le compagnie aeree ora possono scegliere e accogliamo con favore il fatto che Air France si sia unita a quelle che hanno optato per l’A350F, che costituisce un cambio di passo in termini di efficienza e sostenibilità per le operazioni cargo del futuro. Diamo il benvenuto all’ondata di primi utilizzatori che, come Air France, considerano che i guadagni e l’impronta ambientale dell’A350F si distinguano rispetto ad altre soluzioni, passate, presenti e future. Merci Air France”, ha dichiarato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

Lanciato nel 2021, l’A350F ha registrato 29 ordini e impegni da cinque clienti.

Air France-KLM ordina 4 Airbus A350F full cargo, con diritti di acquisto per ulteriori 4, per Air France

Queste le dichiarazioni di Air France-KLM Group: “Air France-KLM annuncia oggi la sua decisione di convertire in un ordine fermo la Lettera di intenti firmata a dicembre 2021 per l’acquisizione di 4 aeromobili Airbus A350F full cargo, con diritti di acquisto per altri 4 aeromobili.

Questi aerei saranno operati da Air France e avranno base all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, l’hub globale della compagnia aerea, dotato di un terminal merci all’avanguardia di 14.000 metri quadrati”.

“Nel contesto di una crescita costante e sostenibile della domanda per l’air cargo, Air France-KLM continua a rafforzare il suo world-leading network costruito attorno agli hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Questi velivoli aumenteranno la capacità cargo di Air France, che attualmente consiste in 2 Boeing 777F, integrando la belly capacity degli oltre 100 aerei passeggeri wide-body della compagnia aerea.

L’Airbus A350F full cargo offre la tecnologia più avanzata e i più elevati standard di efficienza. Pertanto, svolgerà un ruolo chiave nel plasmare il futuro di Air France-KLM come leader in sustainable air cargo transportation”, prosegue Air France-KLM.

Air France-KLM sarà tra gli operatori di lancio del full cargo A350F.

Questo ordine include tutti i diritti di sostituzione degli Airbus A350 passenger aircraft, che costituiscono la nuova ammiraglia della flotta a lungo raggio di Air France. La compagnia aerea attualmente opera 15 dei 38 aeromobili del tipo in ordine.

Al 31 dicembre 2021, Air France-KLM operava con una flotta di 505 aeromobili verso oltre 300 destinazioni in tutto il mondo.

“Questo ordine incarna la determinazione di Air France-KLM di rafforzare la sua posizione nel settore del cargo business in espansione”, afferma Benjamin Smith, CEO of Air France-KLM. “La versione passeggeri dell’Airbus A350 è stata determinante per il miglioramento delle nostre performance economiche e ambientali, dimostrandosi al contempo la preferita dei passeggeri. Siamo entusiasti di essere tra i clienti di lancio della sua versione cargo, che aumenterà significativamente la nostra capacità e ci darà i mezzi per continuare a fornire il miglior servizio ai nostri clienti in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Airbus – Air France-KLM – Photo Credits: Airbus)