Air France-KLM ordina 100 aeromobili A320neo Family per KLM e Transavia e firma una LOI per 4 Airbus A350F per Air France

Air France-KLM ordina 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo – con diritti di acquisto per ulteriori 60 aeromobili – per KLM e Transavia e firma una LOI per l’acquisto di 4 A350F Full Freighter aircraft per Air France

Il 16 dicembre 2021, l’Air France-KLM Board of Directors ha deciso di portare avanti l’obiettivo del Gruppo di migliorare le proprie performance economiche e ambientali attraverso l’introduzione di aeromobili di nuova generazione. In tal modo, il Gruppo ha anche dimostrato la propria capacità di sfruttare le sinergie di acquisto.

E’ stato quindi siglato un firm order per 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo – con diritti di acquisto per ulteriori 60 aeromobili, per rinnovare le flotte di KLM e Transavia Netherlands e per rinnovare ed espandere la flotta di Transavia France.

L’ordine riguarda gli aeromobili Airbus A320neo e Airbus A321neo. Le prime consegne sono previste nella seconda metà del 2023.

“Beneficiando delle ultime innovazioni tecnologiche, gli aeromobili della famiglia A320neo offrono le migliori prestazioni nella loro categoria per le esigenze delle compagnie aeree del Gruppo. Rispetto ai velivoli della generazione precedente, offrono una riduzione dei costi unitari di oltre il 10%, nonché una riduzione del 15% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. Anche la loro impronta acustica è inferiore del 50%.

Il rinnovo della flotta è la prima leva per ridurre le emissioni di CO2, con effetto immediato. Insieme all’uso di sustainable aviation fuels e eco-piloting, è uno dei pilastri della traiettoria di decarbonizzazione del Gruppo, che punta a zero emissioni nette entro il 2050 e -50% emissioni di CO2 per passeggero/km entro il 2030, ovvero -15% in termini assoluti.

Questi velivoli opereranno rotte di medio raggio in Europa, in particolare da Amsterdam-Schiphol, hub globale di KLM e base principale di Transavia Netherlands, e da Parigi-Orly, base principale di Transavia France”, afferma Air France-KLM.

“Un aspetto chiave della strategia di ristrutturazione post-Covid-19 di KLM è l’ulteriore rinnovamento della sua flotta europea con una nuova e più efficiente generazione di velivoli europei. KLM ha annunciato oggi di aver optato per la famiglia Airbus A320neo, compiendo un importante passo avanti nel rinnovamento della flotta e nell’ulteriore miglioramento della sostenibilità operativa. Dalla fine del 2023, questi nuovi aeromobili A320neo – A321neo cominceranno a sostituire gli attuali Boeing 737 NG di KLM e Transavia sulle rotte europee. Avendo precedentemente optato per l’aereo Embraer 195-E2 per i voli intraeuropei, questo nuovo ordine è un passo importante per migliorare la sostenibilità, l’esperienza del cliente, il comfort e l’efficienza. Questi nuovi aeromobili miglioreranno sostanzialmente la sostenibilità della flotta di KLM. La famiglia Airbus A320neo non solo produce il 50% in meno di rumore rispetto all’attuale generazione di aeromobili più vecchia, ma riduce anche il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 15%.

Questo miglioramento della sostenibilità, combinato con l’uso di carburante per l’aviazione sostenibile e il miglioramento dell’innovazione e dell’efficienza operativa, contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall’accordo di Parigi. Il minor consumo di carburante ridurrà i costi, creando più spazio per gli investimenti nelle operazioni per un futuro più forte. Oltre a iniziative come “Fly Responsibly”, KLM ha recentemente allineato i suoi obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2 con l’Accordo delle Nazioni Unite sul clima firmato a Parigi”, afferma KLM.

Ulteriori dettagli sulla scelta definitiva del motore, nonché sulla configurazione e l’equipaggiamento della cabina saranno decisi e annunciati a tempo debito.

“Questo ordine per il rinnovo della flotta è un nuovo importante passo per KLM nel raggiungimento dei nostri obiettivi in termini di sostenibilità, esperienza del cliente, comfort ed efficienza. Questi nuovi velivoli ci consentiranno di ridurre sostanzialmente le emissioni di CO2 e i livelli di rumore. Sono lieto che, investendo continuamente nel nostro prodotto, possiamo migliorare la nostra efficienza e l’esperienza del cliente. La pandemia coronavirus ci ha costretto a concentrarci sulla sopravvivenza negli ultimi diciotto mesi. Ora che siamo sulla strada della ripresa, possiamo guardare ancora una volta al futuro. Con questo ordine, che è una componente importante del nostro piano di ristrutturazione, prepareremo ulteriormente la nostra compagnia e l’esperienza dei nostri clienti per il futuro”, afferma il CEO di KLM, Pieter Elbers.

Inoltre è stata siglata una Letter of Intent (LOI) per l’acquisto di 4 aeromobili Airbus A350F Full Freighter – con diritti di acquisto per 4 aeromobili aggiuntivi, per aumentare la capacità cargo di Air France

“Nel contesto di una crescita costante e sostenibile della air cargo demand, questo ordine aumenterebbe la cargo capacity di Air France-KLM. Air France-KLM sarebbe tra gli operatori di lancio dell’A350F Full Freighter.

Questo ordine includerebbe tutti i diritti di sostituzione degli aeromobili passeggeri Airbus A350, che costituiscono la nuova punta di diamante della flotta a lungo raggio di Air France. La compagnia opera attualmente 12 dei 38 aeromobili del tipo ordinato”, afferma Air France-KLM.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group, ha dichiarato: “Questi ordini evolutivi posizioneranno le nostre compagnie aeree del Gruppo sulla strada del miglioramento delle prestazioni accelerando la nostra traiettoria di decarbonizzazione. Questo è un importante passo avanti per KLM, Transavia e Air France, che opereranno i migliori velivoli disponibili per le loro esigenze di rete. Le eccezionali prestazioni della famiglia A320neo e dell’A350F Full Freighter, che sono velivoli più silenziosi, più efficienti nei consumi e più economici, li rendono la scelta migliore per il lungo crescita a lungo termine della nostra flotta e saranno fondamentali per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi, tra cui zero emissioni nette di CO2 entro il 2050”.

Al 15 dicembre 2021, Air France-KLM operava con una flotta di 502 aeromobili verso oltre 300 destinazioni in tutto il mondo.

