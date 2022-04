easyJet prevede perdite nel primo semestre in diminuzione, in anticipo rispetto alle aspettative del mercato

easyJet ha rilasciato un Trading statement per i primi sei mesi dell’anno fiscale, chiusi il 31 marzo 2022.

“Le perdite del primo semestre si sono ridotte anno dopo anno, superando le aspettative, poiché le self-help measures tra cui l’ottimizzazione della rete, gli ancillary products e una continua focalizzazione sui costi, forniscono risultati. Questo risultato avviene nonostante le continue sfide del Covid-19, l’aumento dei prezzi del carburante e i costi incrementali associati all’aumento delle operazioni.

easyJet ha aumentato la capacità per tutto il trimestre, operando all’80% della FY19 capacity a marzo. Dall’annuncio della rimozione delle restrizioni di viaggio nel Regno Unito il 24 gennaio, abbiamo assistito a una forte e sostenuta ripresa. Le prenotazioni estive per le ultime sei settimane sono state tracciate in anticipo rispetto allo stesso periodo del FY2019, poiché i clienti prenotano più vicino alla partenza”, afferma easyJet.

“Tutti in easyJet sono rimasti profondamente scioccati e rattristati dall’invasione russa dell’Ucraina e abbiamo esaminato i modi migliori per supportare direttamente le persone colpite. Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR, per fornire posti sui voli attraverso la nostra rete e abbiamo collaborato con il nostro partner di beneficenza UNICEF per sostenere il loro lavoro sul campo come parte dello sforzo di risposta.

easyJet ha pochissima esposizione nell’Europa orientale, senza rotte in Ucraina, Russia o Bielorussia. I nostri punti di rete più vicini sono Budapest in Ungheria e Cracovia in Polonia, che rappresentano solo l’1,4% della nostra capacità totale. Inoltre, a causa della nostra impronta geografica, nessuna delle nostre rotte aeree deve operare nello spazio aereo ucraino, bielorusso o russo, e quindi non siamo esposti a reindirizzamenti e all’aumento del consumo di carburante”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “La performance di easyJet nel secondo trimestre è stata guidata dal miglioramento, in seguito alla decisione del governo del Regno Unito di allentare le restrizioni sui test, con un ulteriore impulso dalle self-help measures che ci hanno visto sovraperformare le aspettative del mercato. Da quando sono state rimosse le restrizioni di viaggio, easyJet ha assistito a una forte ripresa, determinando una prospettiva positiva per Pasqua e oltre, con i volumi di prenotazione giornalieri per l’estate attualmente in linea con quelli nello stesso periodo del FY19. Rimaniamo fiduciosi nei nostri piani che ci vedranno raggiungere livelli prossimi al 2019 per questa estate ed emergere come uno dei vincitori nella ripresa”.

“Dall’annuncio della rimozione delle restrizioni di viaggio in UK il 24 gennaio, abbiamo assistito a una ripresa forte e prolungata, con il risultato che la percentuale di prenotazioni tra il Regno Unito e l’UE è ora sostanzialmente uguale. Continuiamo a vedere una forte domanda per il quarto trimestre, in particolare sulle rotte leisure. easyJet sarà il più grande vettore nelle principali isole greche quest’estate.

Durante il secondo trimestre easyJet ha volato il 67% della capacità FY19 in linea con le nostre aspettative. La nostra previsione della capacità è stata accurata e disciplinata durante tutta la pandemia. Il load factor per il secondo trimestre è stato del 78%, a causa dell’impatto che Omicron ha avuto sulla fiducia dei clienti e sulla capacità di viaggiare durante la prima parte del trimestre. Il load factor è tornato a crescere durante il secondo trimestre con l’allentamento delle restrizioni di viaggio attraverso la rete.

Il numero di passeggeri nel secondo trimestre è aumentato a 11,5 milioni (secondo trimestre FY21: 1,2 milioni).

Total group revenue and headline costs per il primo semestre dovrebbero essere pari rispettivamente a circa 1,500 miliardi di sterline e circa 2,050 miliardi di sterline. I prezzi sono rimasti competitivi durante il primo semestre, con un ricavo per posto venduto di £9,56 (£12,47 nel primo semestre 2019), a dimostrazione del continuo successo degli ancillary proiduct di easyJet.

easyJet continua ad avere uno dei bilanci più solidi, investment grade, dell’aviazione europea. Al 31 marzo 2022 la nostra posizione debitoria netta era di circa £0,6 miliardi (30 settembre 2021: £0,9 miliardi) inclusi disponibilità liquide e depositi del mercato monetario per circa £3,5 miliardi.

easyJet ha avviato sale and leaseback transactions per 10 A319, generando un incasso totale lordo di $120 milioni e una perdita di circa £20 milioni durante i sei mesi chiusi al 31 marzo. easyJet ha concluso queste transazioni nell’ambito della strategia in corso per gestire il rischio del valore residuo.

easyJet ha volato il 94% del programma pianificato negli ultimi sette giorni, con volumi di voli giornalieri di circa 1.500 al giorno, 4 volte superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò nonostante il recente aumento del numero di membri dell’equipaggio risultati positivi al Covid-19, insieme a normali interruzioni operative come ritardi meteorologici e ATC. Abbiamo gestito ciò in modo proattivo in anticipo effettuando cancellazioni preventive il prima possibile, consentendo alla maggior parte dei nostri clienti di riprenotare su voli in partenza lo stesso giorno”, prosegue la compagnia.

“easyJet prevede di segnalare una group headline loss before tax compresa tra 535 milioni di sterline e 565 milioni di sterline per i sei mesi terminati il 31 marzo 2022. easyJet prevede che la capacità del terzo trimestre sarà del 90% circa rispetto ai livelli del terzo trimestre 2019. La capacità in vendita nel Q4 FY22 rimane vicino ai livelli del Q4 2019.

easyJet ha raggiunto un average effective fuel price nel primo semestre FY22 di circa US $599 per tonnellata metrica. easyJet ha attualmente una copertura del 64% circa per il carburante nel secondo semestre del FY22, a circa 571 USD per tonnellata metrica, copertura del 42% circa per il primo semestre del FY23 a circa 654 USD e del 15% circa per il secondo semestre del FY2023 a circa 766 USD”, conclude easyJet.

Gli FY22 Half Year Results saranno comunicati il 19 maggio 2022.

