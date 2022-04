Airbus: il Nature-inspired wing demonstrator completa i test nella galleria del vento

Airbus ha completato i test nella galleria del vento del suo eXtra Performance Wing demonstrator, nel tentativo di testare e accelerare rapidamente nuove tecnologie che decarbonizzeranno l’industria aeronautica.

L’eXtra Performance Wing project, lanciato lo scorso settembre, si ispira alla natura per migliorare l’aerodinamica e le performance delle ali, che dovrebbero essere compatibili con qualsiasi futura aircraft configuration e propulsion system per ridurre le emissioni di CO2.

“Lo scaled demonstrator integrerà e farà volare rivoluzionarie tecnologie alari utilizzando una remote-controlled Cessna Citation VII business jet platform in condizioni di volo rappresentative”, ha spiegato Oliver Family, Head of eXtra Performance Wing UK. “Il partly 3D-printed wind-tunnel model, costruito dall’aerodynamics team presso l’Airbus low-speed, wind-tunnel facility in Bristol, è una versione ridotta del Cessna jet, che incorpora il leggero, long-span design dell’eXtra Performance Wing, che fornirà i benefici in termini di emissioni per i quali ci stiamo battendo” (leggi anche qui).



“Inizialmente introdotto su scala ridotta attraverso un altro progetto Airbus, AlbatrossONE, che ha testato semi-aeroelastic hinged wings che, come l’uccello marino, si sbloccano durante il volo in presenza di raffiche di vento o turbolenza, l’eXtra Performance Wing esaminerà anche le tecnologie di bordo, come gust sensors, pop-up spoilers, multifunctional trailing edges, per consentire il controllo attivo dell’ala”, afferma Airbus.

“L’Airbus state-of-the-art low-speed wind-tunnel è un modo fantastico per convalidare i nostri concetti prima dei flight tests”, ha aggiunto Oliver Family. “La nostra capacità di analisi aerodinamica computazionale è di prim’ordine e la galleria del vento fornisce un modo prezioso per misurare le performance e le capacità dell’aeromobile prima dei test in volo. Le tecnologie che abbiamo testato nella galleria del vento di Filton – molte ispirate alla biomimetica – saranno ora integrate rapidamente per i flight test”.

L’Airbus low-speed wind tunnel a Filton, vicino a Bristol, riproduce condizioni simili a aircraft take-off and landing wind speeds, ma è utilizzato anche da organizzazioni esterne che testano auto di F1, sistemi radar navali, Urban Air Mobility vehicles e velivoli convenzionali.

L’eXtra Performance Wing demonstrator è ospitato all’interno di Airbus UpNext, una consociata interamente controllata di Airbus, creata per dare alle tecnologie del futuro una corsia preferenziale di sviluppo, costruendo dimostratori al fine di valutare, maturare e convalidare potenziali nuovi prodotti e servizi che comprendono innovazioni tecnologiche radicali.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)