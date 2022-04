News Brevi – 12.04.2022

QATAR AIRWAYS LANCIA LA NUOVA BRAND REFRESH CAMPAIGN – Qatar Airways ha lanciato una nuova Brand Refresh Campaign, mentre il mondo riapre e i viaggiatori volano alla ricerca di nuove esperienze e ricordi. La nuova campagna incoraggia le persone a iniziare un viaggio di scoperta dal momento in cui salgono a bordo di un aereo Qatar Airways. Con il partner dell’agenzia creativa McCann London, questa è la più grande brand collaboration in sette anni. “Abbracciando l’iconico colore Qatar Airways, un tappeto bordeaux ispira i viaggiatori a viaggiare verso i luoghi dei loro sogni, mentre una nuova canzone appositamente creata, intitolata “Let’s Fly”, li invita a lasciare che la compagnia aerea “ti porti in un posto nuovo” da vivere, ancora una volta sfruttando il colore distintivo del brand della compagnia aerea. Quando i passeggeri salgono sul nostro aereo, il loro viaggio diventa realtà e i ricordi iniziano quando vengono accolti dal nostro pluripremiato personale di cabina, che è l’incarnazione del nostro servizio a cinque stelle, rendendo Qatar Airways sei volte vincitore dello Skytrax ‘Airline of the Year’ title”, afferma Qatar Airways. Qatar Airways ha ricostituito la sua rete verso quasi 150 destinazioni globali, con circa 500 voli giornalieri che portano le persone dove vogliono andare. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il mondo ha affrontato molte sfide negli ultimi due anni e, poiché le persone ricominciano a viaggiare per piacere, speriamo che questa ultima brand campaign ispiri le persone a prendere il volo ancora una volta e vivere un viaggio eccezionale con la migliore compagnia aerea del mondo. La nostra missione è invitare i viaggiatori, ovunque si trovino nel mondo, a creare ricordi e garantire che il viaggio sia parte della loro esperienza, non solo un modo per arrivare a destinazione. Stiamo davvero stendendo il tappeto bordeaux per tutti a bordo per mostrare i livelli senza precedenti di eccellenza sperimentati quando si vola con Qatar Airways”.

NUOVI MENU PER I CLIENTI KLM WORLD BUSINESS CLASS – A partire da questa settimana, i clienti KLM World Business Class sui voli da Amsterdam possono aspettarsi un nuovo menu, composto dal noto chef stellato olandese Jonnie Boer e dal sommelier Thérèse Boer. Quest’anno KLM introduce gradualmente anche nuove stoviglie di Business Class, progettate dal noto designer olandese Marcel Wanders. La precedente collaborazione con Jonnie e Thérèse Boer è stata molto apprezzata dai clienti KLM. “KLM non vede l’ora di offrire ancora una volta lo stile contemporaneo di Jonnie e l’esperienza di Thérèse nel settore del vino e dell’ospitalità. Nella seconda metà del 2022, KLM inizierà anche a introdurre nuovi articoli per la tavola nella sua World Business Class. Questo servizio unico include un vassoio e stoviglie resistenti, progettati da Marcel Wanders”, afferma KLM.

AIR FRANCE-KLM: FLYING BLUE SVELA IL NUOVO SERVIZIO “FLYING BLUE FAMILY” – Flying Blue, il programma frequent flyer di Air France-KLM Group, presenta “Flying Blue Family”. Con questo nuovo servizio online gratuito, qualsiasi Flying Blue member di età superiore ai 18 anni può ora creare una “Flying Blue Family” e invitare fino a 7 altri membri. Il leader della Flying Blue Family può trasferire Miglia dai conti degli altri membri al proprio in qualsiasi momento. Le miglia condivise in questo modo forniscono un accesso più rapido ai premi e alle offerte del programma, quindi tutti ne traggono vantaggio. “Flying Blue Family” può raggruppare fino a 8 parenti, con un massimo di 2 adulti e 6 bambini. Questo servizio è ora disponibile sui profili online dei membri sui siti Web di Air France e KLM. Accompagnata dall’agenzia Isobar, Flying Blue svela inoltre una nuova campagna presentando “Flying Blue Family”. Il film diretto da Ugo Mangin descrive in modo umoristico i membri di una famiglia che hanno difficoltà a concordare la loro prossima destinazione. Questo film di 60 secondi (versione lunga) può essere visto su flyingblue.com. Flying Blue offre anche vantaggi aggiuntivi dedicati a bambini e ragazzi. Il programma frequent flyer offre uno sconto del 25% sugli award tickets per i bambini dai 2 agli 11 anni che viaggiano con un adulto. Inoltre, le Miglia non scadono per i soci sotto i 18 anni. Infine, Flying Blue consente ai propri membri in parental leave di estendere il loro status attuale.

AMERICAN AIRLINES HA OSPITATO A TULSA IL PRIMO GIRLS IN AVIATION DAY – American Airlines e Oklahoma State University-Tulsa (OSU) si sono unite per ospitare il primo Girls in Aviation Day lo scorso fine settimana. Tenuto presso l’American Airlines Hangar 80, situato presso l’airline Base Maintenance facility in Tulsa, Oklahoma, il Women in Aviation International event si concentra sull’introduzione delle ragazze nell’entusiasmante campo dell’aviazione, sull’educazione alle opportunità di carriera e sulla sensibilizzazione nei molti campi all’interno del settore: tutte aree su cui American è fortemente concentrata. “American Airlines ha molte grandi opportunità da offrire alla prossima generazione di professionisti dell’aviazione”, ha affermato Stacey Brown, Director of Aircraft Overhaul at Tulsa. “È importante catturare presto l’attenzione di queste giovani donne in modo che possano vedere in prima persona le numerose opportunità di carriera che le attendono. La città di Tulsa ha svolto un ruolo fondamentale nel successo di American e siamo entusiasti di entrare in contatto con aspiranti professionisti dell’aviazione in questa importante comunità”. Durante l’evento i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare e conoscere diversi tipi di aeromobili.

GLI AZIONISTI AIRBUS APPROVANO LE RISOLUZIONI DELL’AGM 2022 – Gli azionisti di Airbus SE hanno approvato tutte le risoluzioni proposte al 2022 Annual General Meeting (AGM), inclusa la nomina di un nuovo director e il rinnovo di tre Board members, tra cui il Chief Executive Officer. Irene Rummelhoff, Executive Vice President Marketing, Midstream & Processing presso la società energetica norvegese Equinor ASA, è stata nominata non-executive director nell’Airbus Board in seguito all’approvazione dell’AGM. La sua vasta esperienza nel campo della transizione energetica e delle energie rinnovabili porta importanti competenze per aiutare Airbus a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità a lungo termine. Gli azionisti hanno approvato il rinnovo del mandato di Guillaume Faury come executive director ed è stato formalmente riconfermato CEO di Airbus in una riunione del Board dopo l’AGM. Catherine Guillouard e Claudia Nemat sono state rielette non-executive directors. Al fine di garantire un agevole passaggio della composizione del Board, un terzo dei 12 directors viene riconfermato o sostituito ogni anno, per un mandato di tre anni. In Assemblea è stata inoltre approvata la proposta di pagamento di un dividendo lordo 2021 di €1,50 per azione. Gli azionisti hanno mostrato un elevato livello di coinvolgimento, con voti che hanno totalizzato 573 milioni e rappresentano circa il 73% del capitale sociale residuo.

EASA: CONFERENZA SULLA CYBERSECURITY IN AVIATION NELL’AMBITO DELLA PARTNERSHIP CON L’AMERICA LATINA – Nell’ambito dell’EU – Latin America and Caribbean Aviation Partnership project (EU-LAC APP), EASA ha organizzato la “Conference on Cybersecurity in Aviation – Taking stock!” all’International Air and Space Fair (FIDAE), Chile (April 5 – 7, 2022). Lo scopo dell’evento era rafforzare lo scambio e il dialogo con i partner della regione. Data la crescente importanza della sicurezza informatica e la necessità di proteggere l’aviation system da nuove minacce, EASA ha fornito una panoramica dell’approccio europeo alla sicurezza informatica e ha scambiato esperienze con i rappresentanti di CAA Brasile, CAA Argentina, Airbus e Leonardo. Nel corso della conferenza sono state individuate aree di reciproco interesse e futura cooperazione sulla gestione del cybersecurity risk in aviation, unitamente alla necessità di un coordinamento globale. La conferenza è stata il primo di una serie di eventi incentrati sulla sicurezza informatica nell’ambito dell’EU – Latin America and Caribbean Aviation Partnership project. Con l’obiettivo di mantenere informati e aggiornati i professionisti della sicurezza informatica e i partner di tutto il mondo, EASA ha lanciato un community website che fornisce informazioni su normative e standard, con particolare attenzione alla condivisione delle informazioni e alle iniziative di collaborazione, come la European Strategic Coordination Platform (ESCP), l’European Centre for Cybersecurity in Aviation (ECCSA) e il Network of Cybersecurity Analysts (NoCA).