GE Aviation prosegue l’impegno per una maggiore adozione dei SAF

GE Aviation ha recentemente aderito alla Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) per promuovere ulteriormente la sua ambizione di diventare una net-zero company entro il 2050 e aiutare l’industria aeronautica a decarbonizzare.

Diventando un membro di RSB, GE Aviation cerca di collaborare alla definizione di standard e a discussioni politiche che incentivino una maggiore produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Il SAF è fondamentale per aiutare l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 dal volo entro il 2050. Tutti i SAF approvati oggi sono drop-in e non richiedono modifiche agli aeromobili e alle infrastrutture di rifornimento. Tuttavia, la produzione di SAF è ora inferiore all’1% della domanda globale di jet fuel ed è più costoso del jet fuel convenzionale”, afferma GE Aviation.

“GE Aviation è entusiasta di entrare a far parte di RSB, che sta contribuendo a consentire la transizione del settore aeronautico verso combustibili sostenibili (SAF) a basse emissioni di carbonio al posto dei combustibili fossili per jet. Siamo impegnati per un futuro del volo più sostenibile e non vediamo l’ora di lavorare con RSB per supportare politiche che incoraggino una più ampia adozione dei SAF, assicurando al contempo che i carburanti vengano acquistati in modo responsabile”, ha affermato Allen Paxson, vice president of commercial program strategy for GE Aviation.

RSB è una global membership organization che lavora con le parti interessate in diversi settori in tutto il mondo per guidare la transizione socialmente e ambientalmente sostenibile verso una bio-based and circular economy. Oltre ad essere invitati a contribuire al continuo sviluppo dello standard RSB, i membri beneficiano anche del riconoscimento globale e dell’accesso alle iniziative del settore che stanno plasmando i mercati futuri, come la SAF Policy Platform e il PTX Working Group.

“RSB è entusiasta di accogliere GE Aviation come membro. La nostra rete di collaborazione rappresenta pionieri e leader in un viaggio verso una bio-based and circular economy. L’aggiunta di GE Aviation ci dà ulteriore fiducia nel fatto che siamo sulla strada giusta per raggiungere la nostra missione, soprattutto quando si tratta di far progredire i SAF e trasformare l’aviazione”, ha affermato Elena Schmidt, RSB’s executive director.

Tutti i motori GE possono funzionare oggi e in futuro con SAF approvato. GE Aviation è attivamente coinvolta nella valutazione e nella qualificazione dei SAF dal 2007 e lavora a stretto contatto con produttori, autorità di regolamentazione e operatori per garantire che il SAF possa essere ampiamente adottato. Attualmente, l’uso approvato per i SAF è una miscela di carburante Jet A o Jet A-1 a base di petrolio e una componente SAF con un limite massimo di miscela del 50%. GE presiede una task force internazionale per lo sviluppo di specifiche industriali standardizzate a supporto dell’adozione di 100% SAF, che non richieda la miscelazione con il jet fuel convenzionale.

