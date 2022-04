Air Europa inaugura una nuova fase di crescita con un importante ampliamento della flotta

Dopo aver completato con successo il processo di trasformazione iniziato poco più di un anno fa per recuperare la propria redditività operativa, Air Europa inizia una nuova fase di espansione che ha preso avvivo con il notevole aumento delle vendite registrato dalla fine dell’anno scorso.

Nella seconda metà del 2022, la compagnia aerea spagnola supererà i posti disponibili sulle sue rotte principali dall’hub di Barajas e continuerà ad aumentare la sua offerta con l’ingresso di undici nuovi aeromobili, con i quali potrà operare verso tutte le rotte del Continente Americano.

Grazie a questo processo si propone di affrontare la stagione estiva nelle migliori condizioni possibili operando con una flotta che risponde ai criteri più moderni, efficienti e sostenibili presenti sul mercato.

Air Europa aggiungerà alla flotta altri cinque nuovi Boeing 787 Dreamliner; quattro di questi si inseriranno grazie a un accordo di locazione raggiunto con Norse Atlantic Airways.

L’ampliamento della flotta a lungo raggio si completerà con sei nuovi Boeing 737 che si aggiungeranno progressivamente nei prossimi mesi. L’incremento della capienza dei posti volo, data dall’ampliamento della flotta, andrà a soddisfare l’aumento del numero di passeggeri, mantenendo i criteri di efficienza e riduzione delle emissioni.

Il piano seguito da Air Europa permette il ripristino della flotta a lungo raggio del 2019. Questo piano di espansione rafforzerà il ruolo strategico di Air Europa nell’hub dell’aeroporto di Madrid-Barajas la cui attività raggiungerà i livelli pre-pandemici sulle rotte storiche della compagnia, migliorando anche l’offerta disponibile e il numero di passeggeri trasportati. I posti offerti per il secondo semestre dell’anno in corso supereranno del 5% quelli del 2019.

I dati confermano una significativa ripresa dell’attività degli ultimi mesi, soprattutto nel lungo raggio. L’aumento della domanda di passeggeri ha consentito la riattivazione delle rotte da Barajas, superando i livelli del 2019 e dimostrando ancora una volta l’importanza della compagnia nel traffico tra Europa e America.

Nel corso del 2022 saranno raggiunte in totale 23 destinazioni nel continente americano, oltre ad altre 33 in Spagna ed Europa.

Infine, l’unificazione della flotta consente non solo di aumentare il numero dei posti a bordo, ma anche di ottimizzare il numero dei voli e aumentare l’offerta sia in classe economica che in business class.

Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi.

“La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati”, conclude Air Europa.

