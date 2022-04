Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del trimestre chiuso a marzo 2022

Delta Air Lines ha annunciato oggi i risultati finanziari per il trimestre chiuso a marzo 2022 e ha fornito le sue prospettive per il trimestre che chiuderà a giugno 2022.

“Con un forte rimbalzo della domanda dopo omicron, siamo tornati alla redditività nel mese di marzo, producendo un solido adjusted operating margin di quasi il 10%. Man mano che la preferenza per il brand e lo slancio della domanda crescono, prevediamo un adjusted operating margin dal 12 al 14% e un forte free cash flow nel trimestre di giugno”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s Chief Executive Officer. “Vorrei ringraziare il personale Delta, che ancora una volta ha consentito le nostre migliori performance operative della categoria e ha fornito una customer experience senza pari, continuando a rafforzare la nostra leadership nel settore ogni giorno”.

Questi i risultati finanziari del trimestre chiuso a marzo 2022.

March quarter 2022 GAAP operating loss di 783 milioni di dollari e loss per share di $1,48, con total operating revenue pari a 9,3 miliardi di dollari.

Adjusted operating loss di 793 milioni di dollari e adjusted loss per share di $1,23, con adjusted operating revenue pari a 8,2 miliardi di dollari (recuperato il 79% rispetto al trimestre di marzo 2019, con una capacità ripristinata dell’83%).

Total operating expense di 10,1 miliardi di dollari, aumentata di 679 milioni di dollari rispetto al trimestre di marzo 2019.

Generati 1,8 miliardi di dollari di operating cash flow e 197 milioni di dollari di free cash flow, dopo aver investito 1,6 miliardi di dollari nell’attività, principalmente in relazione all’acquisto e alle modifiche di aeromobili.

Alla fine del trimestre di marzo, la compagnia disponeva di 12,8 miliardi di dollari di liquidità.

Riguardo l’outlook per il trimestre che chiuderà a giugno 2022, la compagnia prevede una capacità circa dell’84% rispetto al June quarter 2019, Total Revenue pari al 93% – 97% rispetto al June Quarter 2019, Operating Margin 12% – 14%.

Nell’ambito delle iniziative di rinnovo della flotta, Delta ha preso in consegna il suo primo aeromobile A321neo a fine marzo 2022 (leggi anche qui) e prevede di prendere in consegna 26 A321neo in totale quest’anno. L’introduzione di questi aeromobili di nuova generazione contribuisce all’obiettivo di Delta per il 2022 di utilizzare almeno il 6% in meno di fuel per available seat mile rispetto al 2019. In totale Delta si è impegnata ad acquistare 155 A321neo entro il 2027.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)