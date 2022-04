Airbus e Kawasaki Heavy Industries collaborano per studiare l’uso dell’idrogeno in Giappone

Airbus e Kawasaki Heavy Industries (Kawasaki) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare alla preparazione dell’ hydrogen fueled ecosystem. Ciò includerà diversi aspetti della hydrogen supply chain, dalla produzione dell’idrogeno alla sua consegna agli aeroporti e al trasferimento a bordo degli aeromobili.

Il protocollo d’intesa è stato firmato nel corso di una cerimonia a Tokyo, alla presenza di Stéphane Ginoux, Head of North Asia region for Airbus and President of Airbus Japan, e Motohiko Nishimura, Executive Officer and Deputy General Manager of Hydrogen Strategy Division, Kawasaki.

Attraverso questa iniziativa, Airbus e Kawasaki prepareranno insieme una tabella di marcia per affrontare le sfide e definire un advocacy plan sulle esigenze della hydrogen aviation. Entrambe le parti saranno anche pioniere nell’implementazione di una hydrogen infrastructure for aviation, con particolare attenzione allo sviluppo di Airport Hydrogen Hubs.

“Siamo molto lieti di lavorare con Kawasaki, il principale hydrogen supplier del Giappone. Questa partnership accelererà e promuoverà gli sforzi del governo giapponese per ottenere una carbon-neutral, decarbonised society dalle aircraft operations nel 2050″, ha affermato Stéphane Ginoux. “Crediamo fermamente che l’uso dell’idrogeno, sia in synthetic fuels che come primary power source per gli aerei commerciali, abbia il potenziale per ridurre significativamente l’impatto climatico dell’aviazione”.

“L’idrogeno è un’energia pulita che non emette CO2 quando viene utilizzata ed è adatta come combustibile sostenibile”, ha affermato Motohiko Nishikura. “Ci siamo specializzati nello sviluppo di infrastrutture per la liquefazione, il trasporto, lo stoccaggio e il trasporto ai terminali di ricezione, contribuendo alla costruzione e all’espansione delle supply chains for the hydrogen market. Siamo fiduciosi che la nostra tecnologia collegherà le aree di produzione e di consumo dell’idrogeno, creando una nuova strada chiamata Hydrogen Road”.

Ciascun partner sfrutterà le proprie competenze complementari per aiutare a definire le potenziali opportunità offerte dall’idrogeno e supportare la decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Airbus fornirà aircraft characteristics, fleet energy usage, informazioni dettagliate su hydrogen-powered aircraft for ground operations. Kawasaki fornirà driver tecnologici sui vari elementi della supply chain, mentre costruirà scenari di implementazione delle infrastrutture per la fornitura ad aeroporti mirati.

