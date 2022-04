News Brevi – 13.04.2022

WIZZ AIR: PROMOZIONE PER VIAGGIARE IN ITALIA – WIzz Air informa: “Wizz Air quest’oggi ha annunciato una promozione. La compagnia aerea ha infatti messo a disposizione dei propri clienti 250.000 posti su voli selezionati, da o per l’Italia, da acquistare con un imperdibile sconto del 20%. La promozione, valida dalle 00 del 13 aprile alle 23 e 59 dello stesso giorno, potrà essere utilizzata per viaggiare entro il 30 giugno 2022. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. La promozione è valida il 13 aprile 2022 dalle 00:00 alle 23:59 CEST. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, tasse e costi amministrativi esclusi. Il numero di posti indicato (250.000) con lo sconto si applica ad alcuni voli da e per l’Italia disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ durante il Periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato; i viaggi devono essere completati entro il 30 giugno 2022. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non è valida per le prenotazioni di gruppo”.

LUFTHANSA GROUP: 17 NUOVI PROGETTI PER HELP ALLIANCE – Nonostante gli effetti ancora evidenti della pandemia, help alliance sta aumentando il suo impegno in Germania e nel mondo. L’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group sostiene ora 17 nuovi progetti incentrati su istruzione, lavoro e reddito, inclusi per la prima volta in Argentina, Italia, Iraq, Camerun, Colombia e Filippine. Come in passato, i progetti sono stati selezionati su suggerimenti dei dipendenti e sono da questi supervisionati e gestiti su base volontaria. In totale, help alliance è ora coinvolta in 51 progetti di aiuto in 24 paesi per i giovani svantaggiati. “La pandemia ha ulteriormente esacerbato la crisi dell’istruzione globale. Ecco perché c’è così tanto da fare per noi come organizzazione umanitaria in questo momento. I nuovi progetti di help alliance sono progettati per aiutare a fornire pari opportunità a bambini e giovani dopo questo momento difficile L’istruzione è la chiave per un futuro di successo”, afferma Andrea Pernkopf, Managing Director of help alliance. Nel sud del mondo, la chiusura delle scuole ha avuto un impatto particolarmente negativo sulle opportunità educative di bambini e giovani. Secondo l’United Nations Children’s Fund (UNICEF), la digitalizzazione insufficiente e la mancanza di attrezzature hanno impedito ad almeno un terzo degli studenti di tutto il mondo di imparare da casa durante la pandemia. Attraverso il suo lavoro, help alliance sta dando un importante contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) “Quality Education” (SDG 4) e “Decent Work and Economic Growth” (SDG 8). Per informazioni dettagliate sui 17 nuovi progetti di help alliance, visitare www.helpalliance.org. In Italia, con ‘More participation for young people in Milan’, il progetto mira a rendere i bambini e i giovani consapevoli delle proprie capacità, potenzialità e competenze e ad aiutarli a sviluppare i propri talenti in modo che possano scegliere e plasmare consapevolmente il proprio futuro.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è da poco concluso il volo del Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato un piccolissimo paziente di appena sei mesi in imminente pericolo di vita. Il trasporto, avvenuto con la massima urgenza da Alghero a Genova, si è concluso con il trasferimento del bimbo dall’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari all’Ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, è decollato stamattina dall’aeroporto di Ciampino per imbarcare ad Alghero, all’interno di una culla termica, il piccolo paziente. Ripartito dall’ aeroporto sardo con a bordo anche un’equipe medica per l’assistenza durante il volo, il velivolo militare si è diretto a Genova dove è atterrato alle 12.45. Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che si occupa, tra l’altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche marginali per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46^ Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES E EXPEDIA GROUP OFFORNO PIU’ SCELTE GRAZIE A NDC – I viaggiatori che prenotano voli American Airlines sui siti Expedia Group ora hanno più opzioni per personalizzare il proprio viaggio e scegliere offerte come Main Plus, a seguito di una rinnovata partnership tra le due compagnie. I prodotti tariffari sono ora disponibili grazie a un collegamento diretto tramite la tecnologia New Distribution Capability (NDC), rendendo tutte le offerte di American disponibili ai viaggiatori sui siti del Gruppo Expedia. L’integrazione rafforza la collaborazione tra American e Expedia Group, la più grande third-party agency della compagnia aerea. “Siamo orgogliosi di espandere la nostra forte relazione con Expedia Group per offrire ai clienti una scelta più ampia”, ha affermato Neil Geurin, Managing Director of Commercial Partnerships for American Airlines. “La tecnologia NDC crea opportunità per i viaggiatori di personalizzare le proprie esperienze di viaggio, comprese le opzioni di viaggio premium. Non vediamo l’ora di conoscere le loro esperienze positive rese possibili grazie a questa integrazione”. I viaggiatori possono acquistare offerte come Main Plus, che è un’esclusiva di NDC e aa.com. In futuro, la collaborazione comporterà anche la possibilità di offrire ulteriori offerte e opzioni accessorie come la compensazione del carbonio.

PRATT & WHITNEY IN PRIMA LINEA CON I SUOI PROPULSORI PER COMBATTERE GLI INCENDI IN AUSTRALIA – Pratt & Whitney informa: “Air Tractor produce una gamma di velivoli agricoli che si comportano in modo molto efficace nelle missioni antincendio, con l’irrorazione di ritardanti su terreni difficili, rendendoli un popolare velivolo con doppio ruolo in Australia. Stephen Holding, direttore generale di Field Air, un rivenditore australiano e operatore dell’aereo, afferma che l’Air Tractor è generalmente utilizzato nel continente per applicazioni agricole come lo spargimento di fertilizzanti su grandi aree di coltivazione, ma questa capacità lo rende anche una scelta ideale come single-engine air tanker for firefighting. L’Air Tractor AT-802 ha anche la particolarità di utilizzare la variante più potente del turboprop Pratt & Whitney Canada PT6A, il PT6A-67F, con una shaft horsepower di 1.700 cavalli. L’Air Tractor ha un rapporto peso/potenza elevato, con un peso massimo al decollo di 16.000 libbre (7.257 kg)”. La stagione degli incendi in Australia sta generalmente diventando più lunga, più intensa e meno prevedibile, ha affermato Ray Cronin, amministratore delegato della Australian aerial-firefighting company Kestrel Aviation. Kestrel Aviation opera una flotta di 12 Pratt & Whitney-powered Bell 212 and Bell 412 helicopters. “I Bell 212 e Bell 412 con motori Pratt & Whitney sono in grado di operare negli ambienti più difficili. Ciò include il volo a bassa quota attraverso il fumo o il volo ‘hot and high’ trasportando pesanti carichi. Kestrel ha installato Conair 85-KE firefighting belly tanks su ciascuno dei suoi elicotteri Bell, che possono distribuire circa 1.500 litri d’acqua”, prosegue Pratt & Whitney. Poiché i Bell 212 e Bell 412 volano in condizioni così difficili, motori robusti e affidabili sono decisamente essenziali. “Utilizziamo diverse varianti del motore Pratt & Whitney PT6. Per i 212, alcuni velivoli sono equipaggiati con il PT6-3, mentre altri sono dotati di PT6-3B, consentendo diverse capacità operative”, ha affermato. “Il PT6-3 è adatto per pianure aperte. Il velivolo con PT6-3B viene utilizzato per missioni di recupero aereo e per luoghi in cui le temperature potrebbero essere un fattore limitante. Questo perché il 3B ha un temperature margin migliore. Per quanto riguarda i 412, usano: -3BE, -3BG e le varianti -3D”.

EMIRATES: OLTRE 5.000 CANALI DI INTRATTENIMENTO SU ICE – Emirates informa: “Il divertimento è garantito con ice, la TV di bordo di Emirates, che offre oltre 5.000 canali di puro intrattenimento. Film, serie Tv, musica e i migliori eventi dello sport vanno in scena nei cieli. Dune, Belfast, West Side Story e molti altri: con Emirates puoi rivivere la magia della Notte degli Oscar direttamente a bordo. La selezione di film premiati comprende anche pellicole per i più piccoli e per tutta la famiglia ma non solo. La più grande compagnia aerea internazionale offre oltre 5.000 canali di intrattenimento su ice (Information Communication Entertainment), il suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo in cui i passeggeri possono guardare gli ultimi film e serie TV, ascoltare musica e podcast, seguire l’andamento del volo e osservare le riprese delle telecamere esterne dell’aeromobile; guardare notizie in diretta e gli eventi sportivi, rimanendo connesso tramite Wi-Fi. Emirates aggiorna continuamente i suoi contenuti a bordo, aggiungendo ogni mese centinaia di film, programmi TV, podcast e canali musicali alla sua vasta libreria”.