Emirates convertirà l’Emirates Pavilion a Expo 2020 Dubai in un centro per l’innovazione

Emirates, che si è guadagnata una reputazione per i suoi prodotti innovativi e servizi incentrati sul cliente, ha svelato oggi i suoi piani per creare brand experiences esclusive nel metaverso, insieme a collectible and utility-based NFTs. I primi progetti sono già in corso, con il lancio previsto nei prossimi mesi.

Emirates ha anche annunciato che il suo Emirates Pavilion presso il sito di Expo 2020 Dubai sarà riconvertito in un centre for innovation, portando talenti da tutto il mondo per dare vita ai progetti futuri della compagnia aerea, inclusi quelli relativi a metaverse, NFTs e Web3.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates airline and Group, ha dichiarato: “Dubai e gli Emirati Arabi Uniti stanno aprendo la strada all’economia digitale, avendo una visione chiara supportata da politiche pratiche e quadri normativi in aree come virtual assets, artificial intelligence, data protection.

Emirates ha sempre adottato tecnologie avanzate per migliorare i nostri processi aziendali, migliorare la nostra offerta ai clienti e arricchire le competenze e le esperienze dei nostri dipendenti. Siamo entusiasti delle opportunità nello spazio digitale del futuro e stiamo impegnando un investimento significativo in termini finanziari e di risorse, per sviluppare prodotti e servizi utilizzando tecnologie avanzate che forniranno revenue, brand experience and business efficiencies.

È giusto che il nostro future-themed Emirates Pavilion in Expo venga riproposto come un hub per sviluppare esperienze future all’avanguardia, in linea con la visione degli Emirati Arabi Uniti per l’economia digitale”.

L’Emirates Pavilion all’Expo 2020 Dubai sarà quindi riconvertito in un centro per l’innovazione, compreso lo sviluppo dei metaverse and NFT projects della compagnia aerea. Emirates continua a impegnarsi con i partner del settore sulla sua Web3 strategy e a reclutare talenti per i suoi progetti in pipeline.

“Non estranea a offrire esperienze e interagire con i clienti nel mondo digitale, Emirates ha aperto la strada alla web virtual reality (VR) technology su emirates.com e la sua Emirates app più di 5 anni fa, offrendo una visione 3D immersiva a 360 gradi della cabin interior experiences onboard. I clienti possono esplorare i loro posti prima di effettuare il check-in online con la mappa dei posti in 3D e i potenziali clienti possono prenotare i loro posti preferiti dall’ambiente 3D. Questa tecnologia pluripremiata è compatibile con tutti i dispositivi senza la necessità di applicazioni esterne o plug-in.

L’anno scorso Emirates è diventata la prima compagnia aerea a lanciare la propria VR app sullo store Oculus, offrendo agli utenti cabin interior experiences accurate, a grandezza naturale e interattive, a bordo dell’ammiraglia A380 di Emirates e del Boeing 777-300ER Gamechanger. Ad esempio, gli utenti possono “raccogliere” gli oggetti dall’Onboard Lounge, “accendere” la doccia nella Shower Spa o chiudere le porte della suite privata dietro di loro. Possono anche esplorare il cockpit”, afferma Emirates.

All’Emirates Pavilion durante Expo 2020 Dubai, l’attrazione più popolare tra le “future of commercial aviation” themed experiences è stato il viaggio in VR che mostrava gli interni delle cabine degli aerei del futuro.

