News Brevi – 14.04.2022

WIZZ AIR: NUOVO CONCORSO IN OCCASIONE DELLA PASQUA – In occasione delle vacanze pasquali, Wizz Air lancia una nuova sfida a bordo di alcuni voli italiani selezionati con “Caccia all’uovo”, il nuovo concorso che permetterà a 5 fortunati di vincere un voucher del valore di 500€ per viaggiare verso le numerose destinazioni servite dalla compagnia aerea. “Wizz Air ha deciso di portare i passeggeri dovunque vogliano, non solo grazie all’ampia offerta di destinazioni da sogno disponibili all’interno del network ma anche grazie a un ghiotto premio di 5 voucher del valore di 500€ l’uno, dedicato a chi riuscirà a trovare l’uovo con le istruzioni per partecipare al concorso”, afferma Wizz Air. Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air: “Per celebrare questo periodo speciale insieme ai passeggeri, li invitiamo a partecipare al nostro concorso di Pasqua. I buoni del valore di 500 euro offriranno ai vincitori più opportunità per viaggiare, connettersi con i propri cari o scoprire nuovi luoghi”. “Durante la giornata del 14 aprile, solo su alcuni voli selezionati, i passeggeri avranno l’occasione di trovare un cartoncino a forma di uovo nascosto all’interno dell’aereo. Per partecipare al concorso, i fortunati che troveranno l’uovo dovranno scattare una foto del lato colorato dell’uovo e postarla nelle loro Instagram Stories taggando Wizz Air entro le 15 del giorno stesso. Lo step successivo sarà quello di realizzare uno screenshot della stories condivisa e inviarla in Direct Message al profilo Wizz Air. Bisognerà assicurarsi di avere il profilo pubblico e di seguire la pagina ufficiale Instagram di Wizz Air. I concorrenti, inoltre, sono invitati a controllare i propri messaggi dove, in caso di vincita, saranno contattati da Wizz Air entro il 30 aprile 2022”, prosegue Wizz Air. Ulteriori informazioni e regolamento completo sul sito della compagnia.

MALPENSA: LA CITTÀ DI MEZZADRI ALLA PORTA DI MILANO “RETHINK THE CITY” – È stata inaugurata oggi alla presenza degli assessori alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, e di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, RETHINK THE CITY, mostra di Matteo Mezzadri inserita nel contesto del contenitore “Orizzonte degli eventi”. Il progetto, a cura di Matteo Pacini, prevede un ciclo di mostre su tematiche ambientali e urbane pensate per la Soglia Magica di Milano Malpensa, sorprendente spazio espositivo che rompe la continuità architettonica aeroportuale alla Porta di Milano. Si tratta di una installazione site-specific di grande effetto, costituita da 6000 laterizi forati che riproducono lo skyline di una città immaginaria, realizzata dall’artista parmense Matteo Mezzadri, in concomitanza con una analoga realizzazione che lo vedrà protagonista alla Biennale di Venezia 2022. “È la prima volta che alla Porta di Milano ospitiamo un’installazione site-specific di così grande effetto”, afferma Michaela Castelli, Presidente SEA. “Una serie di mattoncini che danno vita a una città, come se fosse la prima destinazione raggiunta all’aeroporto di Malpensa, ancora prima di partire. Ci siamo impegnati in questi anni per offrire ai passeggeri e alla comunità aeroportuale il bello dell’arte scegliendo sempre la qualità e diversificando il messaggio perché crediamo nell’importanza delle emozioni. Il nostro spazio espositivo della Porta di Milano del Terminal 1 è un consolidato punto di riferimento per i passeggeri e per il mondo artistico”. Aeroporto di Milano Malpensa – Terminal 1, Porta di Milano – 13 aprile 2022 – 31 ottobre 2022.

EVE UAM E ZANITE ANNUNCIANO IL DEPOSITO DEL DEFINITIVE PROXY STATEMENT – Eve UAM, LLC, una società Embraer leader nello sviluppo di next-generation Urban Air Mobility (“UAM”) solutions, e Zanite Acquisition Corp., special purpose acquisition company focalizzata sul settore aeronautico, hanno annunciato che Zanite ha depositato il proprio Definitive Proxy Statement relativo alla proposta di aggregazione aziendale precedentemente annunciata. Il deposito del Definitive Proxy Statement è un passo importante per far diventare Eve una società quotata in borsa. Gli azionisti Zanite sono incoraggiati a leggere il Definitive Proxy Statement e a votare favorevolmente tutte le proposte descritte. Se la Business Combination sarà approvata dagli azionisti di Zanite e tutte le altre condizioni di chiusura saranno soddisfatte, Zanite cambierà il proprio nome in “Eve Holding, Inc.” e le azioni ordinarie e i warrant pubblici della società combinata inizieranno a essere negoziati alla Borsa di New York con i simboli “EVEX” e “EVEXW”, rispettivamente. Zanite terrà un’assemblea straordinaria dei suoi azionisti il 6 maggio 2022 per approvare, tra l’altro, la Business Combination con Eve. Eve e Zanite prevedono che la Business Combination sarà chiusa il 9 maggio 2022, subordinatamente all’approvazione della Business Combination da parte degli azionisti di Zanite e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER AIR FRANCE – Ogni anno dalla loro creazione nel 2009, i “Travel d’Or™” awards riconoscono i brand preferiti dai French internet users nel settore turistico. In questa tredicesima edizione, Air France si è aggiudicata il primo premio nella “Airlines” category. La compagnia aerea è stata nominata tra i 5 finalisti a seguito di una votazione online aperta dal 14 febbraio all’11 marzo 2022. Una giuria di esperti ha selezionato i vincitori assoluti di ciascuna categoria durante una cerimonia di premiazione tenutasi il 7 aprile 2022 a Parigi. Henri Hourcade, SVP France at Air France-KLM, ha dichiarato: “Air France è onorata di essere la vincitrice della sua categoria. Questo premio dimostra che il lavoro svolto dai team di Air France e la strategia digitale implementata dalla compagnia aerea soddisfano le aspettative dei nostri clienti”. Con 7 milioni di visite qualificate al mese e 100 biglietti venduti ogni minuto, il sito web di Air France è una delle principali piattaforme di e-commerce in Francia. Fa parte della strategia di distribuzione multicanale dell’azienda.

ETIHAD ENGINEERING PREMIATA AGLI AVIATION ACHIEVEMENT AWARDS 2022 – Etihad Engineering, uno dei principali commercial aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO) provider, ha vinto il ‘MRO Service Provider of the Year – Commercial Aviation’ award agli Aviation Achievement Awards 2022. Abdul Khaliq Saeed, Chief Executive Officer at Etihad Engineering, è stato premiato con l’‘Outstanding Contribution to the Aviation Industry’ award all’evento tenutosi a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Gli Aviation Achievement Awards celebrano e riconoscono resilienza, innovazione, crescita e leadership nel settore dell’aviazione. “Etihad Engineering, guidata dalla leadership visionaria di Abdul Khaliq Saeed, ha continuato a servire clienti in tutto il mondo espandendo la sua presenza globale e diversificando i suoi portafogli di prodotti, nonostante le sfide affrontate durante la pandemia”, afferma il comunicato. Abdul Khaliq Saeed, Chief Executive Officer at Etihad Engineering, ha dichiarato: “Apprezziamo il riconoscimento che abbiamo ricevuto agli Aviation Achievement Awards. Sebbene l’industria aeronautica abbia dovuto affrontare sfide impreviste negli ultimi anni, abbiamo onorato i nostri impegni esistenti e siamo anche riusciti ad espandere i nostri servizi, le capacità e le partnership strategiche. I nostri risultati sono stati resi possibili dal supporto incrollabile dei nostri stakeholder, dalla fiducia dei nostri clienti e dall’eccezionale passione e abilità del nostro personale”. La struttura all’avanguardia di 500.000 mq di Etihad Engineering si trova ad Abu Dhabi, adiacente all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, con 140.000 mq di aircraft parking area, hangar per aeromobili che coprono 66.000 mq e un hangar progettato su misura che può ospitare fino a tre Airbus A380 contemporaneamente. L’azienda ha completato con successo progetti di manutenzione nel corso degli anni per le compagnie aeree di tutto il mondo.

AIR ASTANA PROSEGUE AD AMPLIARE IL SUO NETWORK – Il 26 Aprile 2022 Air Astana riprenderà i voli diretti tra Atyrau nel Kazakistan occidentale e Istanbul, Turchia. Il servizio era stato sospeso nel marzo 2021 a causa delle restrizioni Covid-19. I voli verranno operati con Airbus A320neo il martedì e il venerdì, con partenza da Atyrau alle 08:10 e arrivo a Istanbul alle 10:20. Il volo di ritorno partirà da Istanbul alle 11:20 e arriverà ad Atyrau alle 17:05. Il tempo di volo è di 4 ore e 10 minuti per il volo di andata da Atyrau e di 3 ore e 45 minuti per il volo di ritorno da Istanbul. Atyrau diventerà la terza città in Kazakistan servita da Air Astana con destinazione Istanbul. I voli Almaty – Istanbul aumenteranno la frequenza a 10 volte alla settimana a partire dal 17 aprile e i voli da Nur-Sultan diventeranno giornalieri a partire dal 25 aprile. La città kazaka di Kostanay, nel nord del paese, destinazione molto popolare soprattutto tra i passeggeri provenienti dalla Germania, dalla prossima estate sarà servita da Air Astana con voli in partenza da Nur-Sultan. Una volta atterrati a Nur-Sultan alle 7:20 con il servizio diretto da Francoforte, il volo per Kostanay partirà solo 65 minuti dopo. Il volo dura 1 ora e 20 minuti, quindi si raggiunge Kostanay alle 9:45 della mattina. Il volo sarà operato il mercoledì, il sabato e la domenica a partire dall’1 giugno e fino al 14 settembre 2022. Inoltre, Air Astana sta aumentando il numero dei posti sui voli in partenza da Francoforte. Durante l’estate Air Astana offre 8 voli a settimana dalla Germania al Kazakistan. Oltre al volo giornaliero da Francoforte verso la capitale Nur-Sultan, ci sono anche voli da Francoforte a Uralsk, operativi una volta alla settimana il mercoledì.

QANTAS E JETSTAR SI PREPARANO AL PERIODO DI FORTE TRAFFICO IN AUSTRALIA – Qantas e Jetstar trasporteranno oltre 500.000 persone su 4.600 voli domestici attraverso l’Australia tra giovedì e lunedì. “Entrambe le compagnie aeree si sono preparate per l’intenso periodo di viaggio con un numero maggiore di dipendenti a disposizione e aerei internazionali più grandi che volano su alcune rotte domestiche. Come in molte industrie in tutta l’Australia, l’aviazione è influenzata dai requisiti di isolamento per i contatti stretti dei casi di COVID. Stiamo vedendo che tra il 20 e il 50% dei dipendenti in alcune aree non è in grado di lavorare di conseguenza. Per aumentare i livelli di personale, le compagnie aeree e diversi fornitori stanno utilizzando le esenzioni del governo statale per i COVID close contact isolation requirements per alcuni gruppi di lavoro (con ulteriori salvaguardie in atto, secondo i requisiti del governo). Avremo anche circa 200 dirigenti di sedi centrali aziendali che forniranno ulteriore supporto nelle aree bagagli e check-in negli aeroporti di Sydney e Melbourne”, afferma Qantas Group.