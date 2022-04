Embraer: prosegue il tour dell’E190-E2 TechShark

L’Embraer E190-E2 ha concluso un tour di tre giorni (dal 12 al 14 aprile) per i rappresentanti della comunità dell’aviazione vietnamita con diverse soste, dove il jet ha dimostrato la sua fuel efficiency, le emissioni sonore minime e le short runway performance.

“L’E190-E2 è un’opzione immediata per servire gli aeroporti regionali, compresi quelli con piste corte, attualmente limitate riguardo la gestione di large aircraft. La capacità dell’E190-E2 offre un’opportunità unica per migliorare la connettività aerea a livello nazionale, che a sua volta offre un’ampia gamma di vantaggi ai clienti dell’aviazione e all’economia in generale.

L’E190-E2 del tour presenta una livrea TechShark unica che è stata recentemente svelata al Singapore Airshow. L’esclusivo design TechShark riflette l’innovazione ingegneristica avanzata e l’efficienza aerodinamica degli ultimi jet E2 di Embraer.

In concomitanza con il tour dimostrativo, Embraer ha pubblicato il suo White Paper sul futuro della scena aeronautica in Vietnam. Intitolato “Vietnam’s Connectivity Potential”, Embraer condivide le sue conoscenze di mercato su come i jet regionali possono consentire alle compagnie aeree di migliorare la connettività aerea all’interno del paese e oltre. Il documento illustra anche come i jet regionali consentiranno modalità alternative di allocazione del bilancio nazionale per concentrarsi sulla ripresa post-pandemia, a sostegno del piano generale delle infrastrutture di trasporto annunciato dal Ministero dei Trasporti del Vietnam”, afferma Embraer.

“Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di dimostrare le capacità dell’E190-E2 ai nostri stimati ospiti in Vietnam e i suoi costi operativi più bassi tra tutte le single-aisle family”, afferma Martyn Holmes, Chief Commercial Officer of Embraer Commercial Aviation. “Il Vietnam è una potenza economica e l’integrazione di moderni jet regionali come l’E190-E2 nella scena aeronautica del paese aprirà maggiori opportunità per la creazione di nuove rotte domestiche e regionali. Ciò stimolerà ulteriormente il commercio, il turismo, la creazione di posti di lavoro e stimolerà lo sviluppo nazionale”.

Gli E-Jet che operano in Vietnam dal 2020 hanno migliorato la connettività nel paese.

“L’E190-E2 è entrato in servizio nel 2018 ed è un single-aisle jet con una capacità fino a 114 posti. Dotato della tecnologia più recente, ma basato sulla maturità e l’affidabilità degli E-Jet di prima generazione, l’aereo offre i costi operativi più bassi per le compagnie aeree e performance eccezionali che consentono l’accesso agli aeroporti che hanno restrizioni dovute a quote più elevate o piste più corte. L’aeromobile è inoltre progettato per un maggiore comfort e spazio per i bagagli dei passeggeri, una minore impronta acustica e un minore impatto sull’ambiente. È dotato di motori Pratt & Whitney PW1900G GTF™.

La famiglia di aeromobili E2, che comprende l’E190-E2 e l’E195-E2, è operata da diverse compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui KLM (Paesi Bassi), Helvetic Airlines (Svizzera), Azul (Brasile), Air Peace (Nigeria) e presto Porter Airlines (Canada).

Gli aerei prodotti da Embraer stanno già operando in Vietnam. Bamboo Airways ha attualmente una flotta di cinque E190 e Vietstar Airlines opera aeromobili Embraer per il loro servizio charter. Anche l’E195-E2 di Embraer ha effettuato un tour nel paese nel 2019”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)