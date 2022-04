Volotea inaugura il collegamento Palermo – Deauville

Volotea inaugura oggi, venerdì 15 aprile, il nuovo collegamento in partenza da Palermo alla volta di Deauville. La nuova rotta, che avrà una frequenza settimanale, si aggiunge alla raffica di ripartenze che ha interessato lo scalo siciliano durante il mese di aprile: oltre al volo Palermo-Deauville, infatti, da oggi riparte anche la tratta Palermo-Lione e, dall’8 aprile, sono tornati operativi i collegamenti alla volta di Nantes, Strasburgo e Napoli.

Presso lo scalo di Palermo, l’offerta di Volotea prevede un totale di 13 rotte, 5 domestiche – Ancona, Napoli, Olbia, Venezia e Verona – e 8 all’estero – Atene e Zante in Grecia e ben 6 verso la Francia, grazie ai collegamenti per Deauville, Lille, Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo.

“La Sicilia rappresenta per Volotea un mercato strategico importante e siamo davvero orgogliosi di inaugurare a Palermo il nuovo collegamento alla volta di Deauville”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “A bordo dei nostri aeromobili, i passeggeri in partenza da Palermo potranno raggiungere con voli comodi e diretti il Nord della Francia, programmando un viaggio alla scoperta di una regione ricca di fascino come la Normandia. L’avvio di questo collegamento, unitamente alle ripartenze per Lione, Nantes e Strasburgo, senza dimenticare Napoli, riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio. Allo stesso tempo, con l’avvicinarsi dell’estate, puntiamo a sostenere l’economia del territorio regionale, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare Palermo e l’intera Isola”.

Durante il periodo estivo, Volotea opererà nel suo network con una flotta di 41 aeromobili (contro i 36 dell’estate 2019): il vettore, infatti, ha recentemente annunciato l’arrivo di 6 Airbus A320 aggiuntivi, tra cui 3 aeromobili stand-by che garantiranno l’integrità operativa.

A seguito del potenziamento della sua flotta, Volotea arricchirà la sua offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio. In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. La compagnia aerea prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri.

Fin dall’inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è impegnata per rendere i suoi voli più eco-efficienti e ridurre al minimo le emissioni. Dal 2012, Volotea ha realizzato più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie alle quali ha ridotto di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero. Nel 2022, la compagnia aerea introdurrà carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano essere sviluppati e diffusi su larga scala nel più breve tempo possibile.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)