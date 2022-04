News Brevi – 15.04.2022

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA PER UN ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel cuore della notte un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo, con sede a Trapani, è intervenuto per trasportare un neonato di solo un giorno di vita dall’Ospedale “Riuniti Bianchi-Melacrino” di Reggio Calabria all’Ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) per permettergli di fruire delle necessarie cure a seguito di una grave patologia neonatale. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il reparto dell’Aeronautica Militare che gestisce e coordina questo genere di attività su tutto il territorio nazionale. L’elicottero è decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi in tarda serata e si è diretto verso l’aeroporto di Reggio Calabria dove è atterrato presso il 5° Reparto Volo della Polizia di Stato. Una volta sul posto, l’equipaggio militare e l’equipe medica si sono prontamente attivati per garantire tutte le necessarie attività per trasportare con l’elicottero il piccolo paziente a bordo di una barella. Una volta terminate le procedure per il decollo, l’elicottero si è diretto alla volta dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina (ME), dove è giunto a tarda notte. Al termine del trasporto sanitario d’urgenza e dopo aver completato un rifornimento sull’aeroporto di Reggio Calabria, l’elicottero ha fatto rientro nella base aerea di Trapani-Birgi, dove ha ripreso la prontezza d’allarme per il servizio S.A.R. nazionale, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento. Grazie allo specifico addestramento degli equipaggi militari e all’uso di strumentazioni tecnologiche di ultima generazione quali i visori notturni (Night Vision Goggles), il trasporto aereo è stato assicurato con la massima prontezza e in completa sicurezza da parte dell’equipaggio d’allarme (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: MENU PER CELEBRARE LA PASQUA A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates sta introducendo prelibatezze stagionali per celebrare la Pasqua a bordo e in selezionate lounge aeroportuali in tutto il mondo. Il menu di Pasqua è disponibile per i clienti in tutte le classi di cabina dal 16 al 18 aprile quando viaggiano da Dubai verso destinazioni in Europa, Australia, USA, Canada, Sud Africa, Brasile e Filippine. Emirates osserverà anche la Pasqua ortodossa con menu speciali per i clienti che viaggiano sui voli da Dubai a Cipro e in Grecia dal 23 al 25 aprile. Questa offerta stagionale si aggiunge alla cucina di ispirazione regionale servita su tutti i voli Emirates. Dal 16 al 18 aprile, sei lounge Emirates presso l’aeroporto internazionale di Dubai e la maggior parte delle lounge Emirates dedicate in tutto il mondo introdurranno anch’esse menu di Pasqua. Nelle lounge Emirates di altri aeroporti internazionali, i frequent flyer e coloro che viaggiano in Emirates First e Business Class possono gustare menu pasquali con diverse specialità locali, come le costolette di agnello alla romana servite con carciofi e menta nella Emirates lounge di Roma. I clienti che viaggiano durante le vacanze di Pasqua possono godersi fino a 5.000 canali di intrattenimento on demand su ice, inclusi oltre 1.500 film da tutto il mondo con oltre 100 canali per bambini e famiglie tra cui scegliere. I clienti possono creare le proprie playlist di musica, film e programmi TV sull’app Emirates prima del volo e sincronizzarle con i propri posti una volta a bordo per massimizzare il loro tempo di divertimento. Durante tutto l’anno vengono celebrate numerose festività a bordo e nelle lounge di Emirates. Emirates offre attualmente i suoi servizi esclusivi per il Ramadan ai passeggeri, soddisfacendo le loro esigenze speciali durante questo periodo importante a bordo e a terra. Emirates celebra anche il Diwali e il capodanno lunare. Le festività natalizie sono state celebrate con menu natalizi, film festivi e playlist musicali sulla maggior parte dei voli.

RYANAIR ANNUNCIA ACCORDO DI MANUTENZIONE CON JORAMCO – Ryanair ha annunciato un 5 year heavy maintenance agreement con Joramco, Jordan based MRO provider, che vedrà la compagnia aerea utilizzare fino a 6 heavy maintenance bay slots presso la sua struttura ad Amman, Giordania. “La flotta Ryanair crescerà fino a superare i 600 aeromobili nei prossimi anni e questo accordo garantirà alla compagnia aerea flessibilità su dove posizionare i propri aeromobili per la winter maintenance season. Ryanair utilizza un mix di strutture interne e fornitori esterni per condurre la sua heavy maintenance. Continuiamo a investire nelle nostre internal heavy maintenance facilities e questo accordo integrerà queste strutture, per garantire che i requisiti di manutenzione siano più che soddisfatti nei prossimi anni”, afferma Ryanair. Neal McMahon, Ryanair’s Director of Operations, ha dichiarato: “Il nostro piano di crescita quinquennale porterà la nostra flotta a oltre 600 aeromobili e siamo lieti di estendere e rafforzare il nostro accordo con Joramco, che negli ultimi 3 anni ha fornito manutenzione ad hoc per la nostra flotta. Questo accordo consentirà a Ryanair di utilizzare fino a 6 heavy maintenance slots, per le prossime 5 stagioni invernali. Joramco è un maintenance provider di lunga data con strutture all’avanguardia e oltre 50 clienti in tutto il mondo. Ha un’eccellente reputazione per un’offerta di servizi di qualità nel settore e siamo lieti di annunciare questo nuovo e migliorato accordo. Questo accordo garantirà a Ryanair flessibilità su dove posizionare i suoi aerei per la winter maintenance season”. Fraser Currie, Joramco Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti che Ryanair abbia scelto Joramco come MRO provider di fiducia poiché Ryanair aumenta la sua flotta a oltre 600 aeromobili. Questa partnership a lungo termine è il risultato dell’esperienza di livello mondiale e dei servizi efficienti di Joramco. Questa crescita arriva dopo il completamento di un’altra stagione invernale di successo con Ryanair. Questo accordo è un fattore significativo nella nostra crescita strategica e nella road map che dovrebbe vedere un aumento dell’impronta di Joramco”.

RYANAIR ‘WIN A MILLION’: UNA FORTUNATA CLIENTE VINCE €100.000 – Ryanair annuncia il vincitore dell’evento annuale “Win A Million”, che si è aggiudicato un premio in denaro di €100.000. “Laura Mereacre, cliente Ryanair di lunga data, ha visitato il quartier generale della compagnia a Dublino insieme a suo marito ed ai figli per tentare la fortuna con il montepremi di 1 milione di euro. Laura aveva partecipato all’iniziativa di beneficenza Ryanair, acquistando un gratta e vinci da 2 euro su un volo per il Portogallo all’inizio di quest’anno. La signora Mereacre ha acquistato il biglietto da €2, i cui proventi sostengono una serie di enti di beneficenza scelti da Ryanair in tutta Europa”, afferma Ryanair. Il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “È stato un piacere incontrare Laura e la sua famiglia in Irlanda e siamo contenti che abbiano vinto €100.000: l’Irlanda è davvero una terra che sa sorprendere. L’atmosfera era elettrizzante e Laura ha tenuto tutti con il fiato sospeso mentre giocava per tentare di aggiudicarsi il montepremi da 1 milione di euro. Attraverso la vendita dei nostri gratta e vinci – che ad oggi ha raccolto oltre 10 milioni di euro – Ryanair ha sostenuto in modo continuativo cause straordinarie in tutta Europa”.

NATO AIR POLICING, ROMANIA: L’AERONAUTICA MILITARE CEDE ALLA ROYAL AIR FORCE IL COMANDO DELLA ENHANCED AIR POLICING – La Task Force Black Storm, sulla scorta del programma di avvicendamenti pianificati dalla NATO, ha ceduto il comando della Enhanced Air Policing – Area South – block 58 alla componente della Royal Air Force del Regno Unito che opererà il servizio di QRA (Quick Reaction Alert) divenendo il responsabile per il block-59 di Air Policing nella regione. Il contingente italiano della TFA Black Storm, operando in collaborazione con altri assetti della NATO e congiuntamente al servizio QRA operato dalle altre nazioni alleate, continuerà ad operare sul sedime di Costanza, sempre sotto comando NATO, in missioni eVA (Enhanced Vigilance Activity) attivate per incrementare le attività di sorveglianza e protezione dei cieli atlantici in considerazione dello scenario geopolitico in atto sul fianco orientale dell’Alleanza. Nell’occasione il Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha incontrato i militari italiani schierati nella base NATO di Costanza, in Romania, per la sicurezza aerea, la cosiddetta “air policing”. 700 ore di volo, 400 sortite e 27 scramble, i numeri della missione iniziata l’1 dicembre 2021. Il contingente italiano della Task Force Air Black Storm, schierato in Romania con 8 Eurofighter e circa 200 militari, al comando del Colonnello Morgan Lovisa continuerà ad operare nella regione, sempre sotto comando NATO, in missioni eVA (Enhanced Vigilance Activity) in collaborazione con altri assetti dell’Alleanza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONCLUSA L’ESERCITAZIONE INTERNAZIONALE FRISIAN FLAG 2022 – L’esercitazione Frisian Flag 2022, svolta sull’aeroporto militare olandese di Leeuwarden dal 28 marzo all’8 aprile, è il maggiore evento addestrativo organizzato dalla Royal Netherlands Air Force (KLU) a cui hanno partecipato diversi partner NATO, fra cui una rappresentanza delle Forze Armate francesi, inglesi, canadesi e statunitensi, nonché una piattaforma della NATO AWACS (Airborne Early Warning & Control Force) a sostegno delle operazioni. L’obiettivo principale dell’esercitazione, a cui l’Aeronautica Militare ha partecipato con personale e velivoli Tornado del 6° Stormo ed Eurofighter del 51° Stormo, è stato quello di addestrare i piloti militari ad operare in un contesto multinazionale, validare le tattiche operative e consolidare l’integrazione fra le componenti aeree partecipanti all’esercitazione, attraverso operazioni combinate basate su complessi scenari addestrativi. A sottolineare l’alta valenza addestrativa della “Frisian Flag 2022”, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha visitato il rischieramento italiano nel contesto esercitativo, evidenziando l’importante raggiungimento degli obiettivi addestrativi prefissati, conseguiti in un ambiente interforze e multinazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES LANCIA IN ALCUNI MERCATI LA PIATTAFORMA “DUBAI EXPERIENCE” – Emirates ha lanciato Dubai Experience, la sua piattaforma per consentire ai clienti di navigare, creare e prenotare facilmente i propri itinerari personalizzati, inclusi voli, soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. “I clienti possono scegliere tra itinerari prestabiliti se visitano la meta per la prima volta o se hanno interessi specifici per lo sport, la cultura, l’avventura o l’intrattenimento e l’arte. Possono anche divertirsi a creare i propri itinerari unici da zero, attingendo da un ampio elenco di attività consigliate e opzioni per la ristorazione, o combinare e abbinare, utilizzando itinerari prestabiliti come punto di partenza. Che si tratti di una delle tante famose attrazioni gratuite negli Emirati Arabi Uniti o di una che richiede la prenotazione e il pagamento, il pianificatore di itinerario di facile utilizzo fornisce dettagli come la durata stimata, la mappa della posizione e i costi, consentendo ai clienti di pianificare e massimizzare la loro visita a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti”, afferma Emirates. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di promuovere il meglio che Dubai e gli Emirati Arabi Uniti hanno da offrire su Dubai Experience, che è completamente integrata con emirates.com. Questa potente piattaforma offre ai nostri clienti la possibilità di pianificare i loro viaggi e scali a Dubai e di beneficiare di tariffe esclusive e consigli accuratamente curati. Attraverso la piattaforma Dubai Experience, Emirates mira ad aggiungere valore ai nostri clienti e ad arricchire i loro viaggi e, infine, a portare più persone a visitare la nostra bellissima casa e hub negli Emirati Arabi Uniti. Continueremo ad aggiungere contenuti più entusiasmanti su Dubai Experience e a guardare all’opportunità di lanciarlo ai clienti in più mercati”. Oggi, i clienti di Emirates in 19 paesi possono creare itinerari personalizzati da una selezione di oltre 100 hotel e 200 attività, che possono essere tutte aggiunte a una prenotazione di voli Emirates esistente o create attorno a una nuova.

L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALLA INIOCHOS 22 – Dal 22 marzo all’8 aprile si è svolta sulla Base Aerea di Andravida in Grecia la 7ª edizione dell’esercitazione internazionale denominata Iniochos 2022. All’evento, organizzato dall’Hellenic Air Force, l’Italia ha preso parte con una componente di personale del 6° Stormo di Ghedi (Brescia), rischierando per le attività addestrative 3 velivoli Tornado versione I.D.S. (Interdiction and Strike) e 3 velivoli Tornado versione E.C.R. (Electronic Combat Reconnaissance). Altri assetti internazionali hanno partecipato all’esercitazione, tra i quali la Guardia Nazionale Cipriota, le forze aeree francesi, israeliane, slovene e statunitensi, nonché osservatori provenienti da diversi paesi quali l’Albania, l’Arabia Saudita, l’Austria, il Canada, la Croazia, l’Egitto, l’India, il Kuwait, la Macedonia del Nord, il Marocco e il Regno Unito. Il focus dell’esercitazione è stato quello di consolidare le capacità di impiego dei sistemi d’arma in dotazione, le validazioni delle rispettive tattiche operative e – mediante l’organizzazione ed il combattimento combinato con altri velivoli – consolidare le capacità di operare congiuntamente in un contesto multinazionale. Un’opportunità di rilievo che ha consentito di costruire uno standard addestrativo unico per gestire in sicurezza le operazioni di volo con le altre forze aeree partecipanti, valorizzando e migliorando la professionalità di tutto il personale coinvolto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).