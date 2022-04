Consegnati altri due Eurofighter Typhoon in Kuwait

Martedì 29 Marzo si è svolto il volo di trasferimento da Torino Caselle alla base di Al Salem in Kuwait dei secondi due velivoli Eurofighter consegnati da Leonardo alla Kuwait Air Force (KAF).

Il ferry flight è stato reso possibile grazie al supporto dell’Aeronautica Militare che ha assicurato la “Air to Air Refueling trail” attraverso una complessa attività operativa che ha coinvolto un tanker KC-767A del 14° Stormo di Pratica di Mare e due piloti istruttori italiani in qualità di back-seater a bordo degli EF2000 della KAF.

“La presenza dell’Aeronautica Militare alla trail è la conferma dei programmi di cooperazione internazionale già avviati tra la Forza Armata ed il Kuwait, in armonia con le scelte di carattere politico, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione del personale presso le strutture dell’Aeronautica Militare rafforzando ulteriormente l’immagine dell’Italia in zone geografiche di interesse.

L’Eurofighter Kuwait Program fa parte di una più ampia e profonda collaborazione tra l’Aeronautica Militare Italiana e l’Aeronautica Militare del Kuwait, che include addestramento e supporto operativo della KAF”, afferma l’Aeronautica Militare.

“L’Aeronautica Militare Italiana infatti sta assicurando, in Italia, la formazione iniziale dei piloti e dei manutentori che supporteranno l’attività della flotta Typhoon in Kuwait. Le attività di formazione dei piloti KAF in Italia prevedono il conseguimento del brevetto di pilota militare, il successivo addestramento avanzato sulla linea jet presso il 61° Stormo di Lecce-Galatina, la conversione operativa sul caccia Eurofighter presso il 20° Gruppo OCU (Operational Conversion Unit) del 4° Stormo di Grosseto ed il conseguimento dell’abilitazione di pilota collaudatore sul velivolo Eurofighter presso il Reparto Sperimentale Volo.

Un supporto quello dell’Aeronautica Militare che ha garantito anche nell’ambito delle attività di certificazione e controllo qualità per l’accettazione dei velivoli avvenuta tramite il Joint International Programme Office (JIPO) e la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità. L’attività di flight acceptance dei velivoli è avvenuta attraverso voli di pre-accettazione da parte del Reparto Sperimentale Volo. L’AM ha anche avuto un ruolo fondamentale negli aspetti della gestione di sicurezza riguardanti le certificazioni dei sistemi di supporto del velivolo (come ad esempio il Mission Support System ed Engineering Support System)”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“È stata fondamentale, infine, la collaborazione tra la Forza Armata e l’industria nazionale per le predisposizioni tecnico-logistiche e di sicurezza utili ad accogliere i nuovi velivoli kuwaitiani sulla base di Al Salem”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)