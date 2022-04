Air Europa: torna “Time to fly”

Torna “Time to fly”, l’appuntamento di Air Europa che propone tariffe estremamente competitive verso molte destinazioni su cui la compagnia aerea è operativa.

“Il Vecchio e il Nuovo Continente saranno ancora più vicini, nel segno della convenienza, grazie alle proposte di Air Europa: da oggi 19 aprile è possibile prenotare, per volare fino al 15 dicembre 2022, data dell’ultimo rientro.

Time to Fly consente di visitare la Spagna a partire da 69€; per raggiungere l’altra parte dell’oceano, svettano i grandi classici quali Stati Uniti da 389€ e Caraibi e Centro America da 439€. Non mancano le proposte per viaggiare in Sud America da 469€. Le quotazioni si intendono andata e ritorno, tasse incluse con solo bagaglio a mano”, afferma Air Europa.

“Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)