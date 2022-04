Embraer consegna sei commercial e otto executive jets nel primo trimestre 2022

Embraer ha consegnato un totale di 14 jets nel primo trimestre 2022, di cui sei commercial aircraft e otto executive jets (sei light e due large). Al 31 marzo, il firm order backlog ammontava a 17,3 miliardi di dollari.

“Embraer ha consegnato 56 Phenom 300 series light nel 2021, segnando un decennio di eccellenza del prodotto e dominio sul mercato. La serie Phenom 300 ha avuto una media annuale di 50 aeromobili consegnati all’anno da quando è entrata sull mercato nel dicembre 2009. Nel primo trimestre 2022, le vendite di Executive Aviation continuano a crescere”, afferma Embraer.

Nel Defense segment, Embraer ha firmato due contratti con l’esercito brasiliano. Il primo per l’acquisizione da parte dell’Esercito di quattro ulteriori unità radar SABRE M60, nella sua versione 2.0, e il secondo per lo sviluppo e il dispiegamento della Phase Two dell’Army’s Strategic Program for the Integrated Border Monitoring System (SISFRON).

Nel Services and Support segment, Embraer ha firmato un comprehensive long-term services agreement con Air Peace per supportare la flotta della compagnia aerea di E195-E2 e ERJ 145. Il contratto include l’accesso al Pool Program, che include component exchange and repair services per centinaia di items sugli aeromobili Embraer di Air Peace, e l’installazione di Ahead-Pro (Aircraft Health Analysis and Diagnosis – PROgnosis) sulla flotta E195-E2 della compagnia. Inoltre, Embraer ha firmato una long-term contract extension per il Pool Programe con German Airways.

Embraer porta oltre 150 posti di lavoro nella struttura di Melbourne, in Florida

Embraer sta assumendo per oltre 150 posizioni aperte presso la sua facility di Melbourne, Florida. L’azienda sta assumendo per più posizioni tra cui Assembly Technicians, A&P Technicians, Aircraft Painters, Quality Inspectors and Manufacturing Engineers.

“Il campus di Embraer a Melbourne funge da quartier generale dell’azienda per la sua Executive Jets unit. Inaugurata nel 2011, la struttura ospita la assembly line di due dei light-jet aircraft di Embraer: il Phenom 100EV e il Phenom 300E. I dipendenti lavorano anche all’assemblaggio finale dei Praetor 500 e Praetor 600, i mid-sized jets più dirompenti e tecnologicamente avanzati sul mercato. Inoltre, il campus di 67 acri comprende un Global Customer Center di 58.000 piedi quadrati e un centro di ingegneria e tecnologia all’avanguardia”, afferma Embraer.

“Embraer ha scelto la Space Coast per la forza lavoro altamente qualificata della zona e per questo siamo fortunati a lavorare ogni giorno con persone estremamente talentuose. La nostra azienda sta crescendo a un ritmo notevole e ora stiamo cercando di espandere la nostra ricerca di talenti”, ha affermato Darrel Stern, Head of Talent Acquisition & Campus Programs Manager, Embraer North America.

Nel 2021, Embraer ha consegnato 93 executive jets e l’azienda nel suo insieme ha concluso il 4Q21 con il suo quarter backlog più alto dal 2Q18. Di recente, la serie Phenom 300 di Embraer, assemblata a Melbourne, è stata nominata world’s best-selling light jet per il decimo anno consecutivo e most delivered twinjet per il 2021.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)