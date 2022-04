News Brevi – 19.04.2022

DELTA: MASCHERINE ORA FACOLTATIVE PER DIPENDENTI E CLIENTI – Delta informa: “L’amministrazione Biden ha annunciato che la Transportation Security Administration non applicherà più il federal mandate che richiede mascherine in tutti gli aeroporti statunitensi e a bordo degli aerei. Con effetto immediato, le mascherine sono facoltative per tutti i dipendenti aeroportuali, i membri dell’equipaggio e i clienti all’interno degli aeroporti statunitensi e a bordo di tutti gli aeromobili domestici, nonché sulla maggior parte dei voli internazionali. I dipendenti e i clienti Delta possono continuare a indossare le mascherine se lo desiderano. Indossare una maschera ben aderente protegge chi lo indossa, anche se gli altri intorno a loro non indossano maschere. Data la natura inaspettata di questo annuncio, clienti, dipendenti delle compagnie aeree e dipendenti delle agenzie federali, come TSA, potrebbero ricevere queste informazioni in momenti diversi. Si potrebbe riscontrare un’applicazione incoerente nelle prossime 24 ore mentre questa notizia viene comunicata in modo più ampio. Le comunicazioni ai clienti, la segnaletica e gli annunci in aeroporto verranno aggiornati per condividere che le mascherine sono ora facoltative: ciò potrebbe richiedere un breve periodo di tempo. I mask mandates locali in altri paesi potrebbero essere ancora in vigore. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni. Siamo sollevati nel vedere la revoca dell’ U.S. mask mandate per facilitare i viaggi globali. Grazie per il vostro supporto nel rispettare il federal mask mandate e nel mantenere personale, equipaggio e clienti al sicuro durante la pandemia”.

AMERICAN AIRLINES: AGGIORNAMENTO SULL’USO DELLE MASCHERINE – American Airlines informa: “American Airlines ha dato la priorità alla salute e alla sicurezza dei membri del suo team e dei clienti durante la pandemia e ha sostenuto le misure del governo federale per rallentare la diffusione del COVID-19. In conformità con la Transportation Security Administration che non applica più il federal face mask mandate, le maschere facciali non saranno più necessarie per i nostri clienti e membri del team negli aeroporti statunitensi e sui voli domestici. Si prega di notare che le maschere per il viso potrebbero ancora essere richieste in base alle ordinanze locali o quando si viaggia da/per determinate località internazionali in base ai requisiti del paese. In linea con il nostro impegno a creare un ambiente accogliente per tutti coloro che viaggiano con noi, i clienti e i membri del team possono scegliere di continuare a indossare le mascherine a propria discrezione. Siamo profondamente grati ai membri del nostro team per la loro applicazione del mandato e condivideremo ulteriori informazioni su questa transizione nei prossimi giorni”.

DEMA S.P.A. E BLACKSHAPE AIRCRAFT ANNUNCIANO L’INIZIO DELLA LORO COLLABORAZIONE – Dema (Cairn Capital – Gruppo Mediobanca) e Blackshape Aircraft, società del Gruppo Angel, annunciano la firma dell’accordo di fornitura della durata di 5 anni per la fabbricazione di componenti strutturali in materiale composito ad alto contenuto tecnologico, appartenenti ai velivoli Blackshape BK-160 Gabriel e BS-100 Prime, che saranno prodotti in DAR, azienda del gruppo DEMA, a Brindisi. Fondata nel 1993, DEMA progetta, industrializza e assembla strutture aeronautiche per i principali player del settore a livello internazionale. Il Gruppo, con oltre 600 dipendenti, conta quattro stabilimenti produttivi a Somma Vesuviana (Napoli), Paolisi (Benevento) e Brindisi oltre a Dema Aeronautics, centro di ricerca e sviluppo con sede a Montréal (Canada). Fondata nel 2009, Blackshape Aircraft, situata a Monopoli, nel distretto aerospaziale pugliese, è un’azienda specializzata in progettazione e produzione di velivoli da addestramento e di aviazione generale in materiale composito. L’accordo permetterà di creare la giusta sinergia tra le due società, mettendo a fattor comune le esperienze pluriennali sulle lavorazioni in composito come primo passo per future ulteriori collaborazioni che costituiranno un valore aggiunto per il settore industriale pugliese.

AIR CANADA TORNA A SUPERARE I 100.000 PASSEGGERI IN UN SOLO GIORNO PER LA PRIMA VOLOTA DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA – Air Canada ha trasportato più di 100.000 passeggeri in un solo giorno per la prima volta dall’inizio della pandemia. “Siamo stati molto lieti di aver avuto 100.701 clienti a bordo dei nostri aerei il 15 aprile 2022, mentre i viaggiatori tornano costantemente. Chiaramente c’è una domanda repressa di viaggi che è eguagliata solo dal nostro entusiasmo nel dare il bentornato ai nostri clienti. È anche significativo che abbiamo superato questo traguardo senza intoppi, indicando che Air Canada si è ripresa operativamente dagli effetti del COVID-19 ed è pronta a trasportare i clienti in modo sicuro e conveniente durante l’intensa estate”, ha affermato Kevin O’Connor, Vice President of Air Canada’s Systems Operations Control, che gestisce le operazioni quotidiane della compagnia aerea. L’ultima volta che Air Canada ha trasportato più di 100.000 clienti in un giorno è stata il 13 marzo 2020. Durante la pandemia i passenger load sono scesi a 2.175 il 23 aprile 2020, poiché il traffico aereo globale si è praticamente fermato. Nel 2019, prima della pandemia, Air Canada trasportava in media quasi 150.000 persone al giorno e il suo single-day passenger-load record, con 187.000 clienti, è stato il 16 agosto 2019.

AMERICAN AIRLINES GUIDA IL SETTORE VERSO LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI – La scorsa estate, American Airlines si è impegnata pubblicamente a sviluppare un obiettivo intermedio basato sulla scienza per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG), la prima compagnia aerea del Nord America a farlo. Oggi, la compagnia aerea annuncia che l’iniziativa Science-Based Targets (SBTi), una coalizione che definisce e promuove le migliori pratiche negli obiettivi di riduzione delle emissioni, ha approvato il target 2035 di American come coerente con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Ciò rende American la prima compagnia al mondo con un obiettivo scientifico approvato da SBTi. L’SBTi ha valutato la richiesta della compagnia aerea rispetto a una serie di criteri rigorosi. Quasi 3.000 aziende in tutto il mondo si sono impegnate a fissare obiettivi basati sulla scienza e poco più di 1.300 hanno obiettivi approvati da SBTi. Lo science-based target di American è quello di ridurre la carbon intensity, le GHG emissions per unit of passenger and cargo payload dalla compagnia aerea, del 45% entro il 2035, rispetto a una 2019 baseline. Questo obiettivo intermedio servirà da checkpoint sulla strada per il 2050, quando American punta a diventare una net-zero airline. American è la prima compagnia aerea al mondo con un obiettivo scientifico approvato, ma non sarà l’ultima. Attualmente, 16 compagnie aeree di tutto il mondo, tra cui il partner IAG e un paio di concorrenti statunitensi, si sono impegnate a fissare obiettivi basati sulla scienza.

BOEING: IL CEO COMMENTA IL GLOBAL EQUITY, DIVERSITY INCLUSION REPORT 2022 – Il presidente e CEO di Boeing, David Calhoun, ha affermato ai dipendenti: “Il successo e l’innovazione della nostra azienda sono guidati dal modo in cui lavoriamo insieme e viviamo i nostri valori in tutto ciò che facciamo. Ciò include dare priorità alla diversità e all’inclusione come imperativi aziendali misurabili che sono vitali per ottenere risultati aziendali migliori. Oggi abbiamo pubblicato le nostre metriche sulla diversità per la seconda volta nella storia della nostra azienda, come parte del nostro impegno a condividere e monitorare apertamente i nostri sforzi ogni anno. Il nostro Global Equity, Diversity & Inclusion Report 2022 rispecchia ciò che abbiamo sperimentato in prima persona nei nostri uffici, fabbriche e comunità: stiamo facendo progressi, stiamo vedendo come l’inclusione ci renda più forti collettivamente e siamo risoluti nel nostro impegno per continuare a migliorare. Questo impegno per il miglioramento continuo è evidente nel rapporto stesso, che risponde al feedback che abbiamo ricevuto da alcuni membri del nostro team fornendo più metriche, inclusi dati relativi a color, disability, gender identity and sexual orientation. La rappresentanza delle minoranze razziali/etniche all’interno della nostra forza lavoro statunitense è aumentata dal 31,2% nel 2020 al 32,7% nel 2021, che è al di sopra della media per l’industria aerospaziale e della difesa, ma non migliora al ritmo che vogliamo vedere. Rispetto al rapporto dello scorso anno, la rappresentanza delle donne nella nostra forza lavoro statunitense è aumentata a causa degli sforzi di assunzione e di una maggiore fidelizzazione. Abbiamo adottato misure per accelerare questo progresso, come l’implementazione aziendale della formazione sulla mitigazione dei pregiudizi, la guida ai colloqui inclusivi e le modifiche alle metriche delle prestazioni recentemente annunciate, che incentivano la trasparenza e l’equità nella selezione dei talenti. Questi sforzi continueranno a essere informati dalla nostra Racial Equity Task Force, dai Business Resource Groups and Inclusion Ambassadors”.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2022 – Lockheed Martin Corporation ha registrato first quarter 2022 net sales di $15,0 miliardi, rispetto a $16,3 miliardi nel primo trimestre 2021. L’utile netto nel primo trimestre 2022 è stato di $1,7 miliardi, o $6,44 per azione, rispetto a $1,8 miliardi, o 6,56 dollari per azione, nel primo trimestre 2021. La liquidità dalle operazioni è stata di $1,4 miliardi nel primo trimestre 2022, rispetto a $1,7 miliardi nel primo trimestre 2021. Il free cash flow è pari a $1,1 miliardi nel primo trimestre 2022 , rispetto a $1,5 miliardi nel primo trimestre 2021. “Lockheed Martin ha avuto un solido inizio d’anno offrendo un’espansione dei margini e un free cash flow al di sopra delle nostre aspettative, nonostante i recenti impatti dell’ondata di Covid sulle nostre operazioni e sulla supply chain. Rimaniamo fiduciosi nelle nostre indicazioni per il resto dell’anno e nelle nostre prospettive di crescita”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Gli eventi globali di questo trimestre hanno segnato un drammatico cambiamento nell’ambiente geopolitico e hanno dimostrato l’enorme importanza di un deterrente efficace. Gli uomini e le donne di Lockheed Martin sono pienamente dedicati a migliorare questa capacità di deterrenza fornendo efficacemente i nostri platform programs and systems esistenti, accelerando al contempo l’integrazione delle digital world technologies per consentire vere Joint All Domain Operations per i nostri clienti”. Riconfermato il financial outlook per il 2022.

DELTA: FORTUNE PRESENTA LA LEADESRHIP DELLA COMPAGNIA PER LA SALUTE DI DIPENDENTI E CLIENTI – Fortune ha recentemente presentato il Chief Health Officer di Delta, il dottor Henry Ting. Il Dr. Ting ha concentrato sempre più la sua attenzione sul benessere dei dipendenti e dei clienti, anche per quanto riguada la salute mentale. “La maggior parte di noi ha sperimentato qualcosa nello spettro di stress emotivo, ansia, burnout”, ha detto il dottor Ting a Fortune. “Ovviamente vogliamo essere il datore di lavoro preferito per la forza lavoro del futuro. Crediamo che migliorare la salute e il benessere aumenti la fiducia e la lealtà nella nostra attività”. Ting ha iniziato la sua relazione con Delta come leader presso la Mayo Clinic, che ha collaborato con la compagnia aerea all’inizio della pandemia per fornire consulenza su argomenti sanitari come le pratiche di pulizia e la ventilazione. “Il mio ruolo di Chief Health Officer è abilitare e supervisionare le strategie delle persone e, in Delta, riteniamo che questo sia fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi aziendali”, ha affermato Ting. Delta ha implementato protocolli leader del settore come Delta CareStandard per proteggere dipendenti e clienti durante la pandemia. La compagnia aerea sta proseguendo con il suo approccio scientifico alla salute e alla sicurezza, anche riguardo la fine dell’U.S. mask mandate sugli aerei e negli aeroporti, poiché i tassi di COVID-19 diminuiscono e le opzioni di trattamento e prevenzione ampiamente disponibili migliorano. “Queste restrizioni pandemiche che abbiamo implementato negli ultimi due anni sono state sempre revocate non appena fosse stato sicuro farlo”, ha detto il dottor Ting a Fortune.