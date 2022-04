Gulfstream consegna il primo Dallas-Outfitted G600

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la consegna del primo Gulfstream G600 completato presso la sua Dallas facility, Texas. In risposta alla crescente domanda, Gulfstream ha ampliato le completions operations nella Dallas facility nel giugno 2021, per migliorare le capacità di allestimento degli interni per i clienti.

“Stiamo assistendo a un’enorme domanda per i nostri velivoli di prossima generazione”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “L’espansione delle G600 completions a Dallas ci sta posizionando bene per il futuro, mentre ci prepariamo per l’entrata in servizio del G700, la continua crescita della G500 and G600 in-service fleet e l’interesse che stiamo vedendo per il G400 e il G800 recentemente annunciati”.

“Il G600 può essere configurato in quattro living areas per un massimo di 19 passeggeri o tre living areas con un crew compartment per un massimo di 13 passeggeri. I clienti possono anche scegliere tra una forward or aft galley configuration. Gli interni sono caratterizzati da award-winning seat designs, best-in-class cabin altitude, 100% fresh purified air, bassi livelli di rumorosità e 14 finestrini ovali panoramici, i più grandi del settore. Come per tutti gli aerei Gulfstream, ogni cabina è realizzata su misura da artigiani Gulfstream che realizzano a mano mobili, arredi e finiture”, afferma Gulfstream.

“I nostri pluripremiati interni su misura e le persone che li creano e li installano sono i migliori del settore. In effetti, abbiamo ricevuto un feedback diretto da questo nuovo G600 customer citando un’esperienza “eccezionale” e sono entusiasta che i nostri clienti possano sperimentare la qualità e l’eccellenza senza precedenti prodotte dal team di livello mondiale presso la nostra struttura di Dallas”, ha affermato Burns.

“Il G600 è dotato di Gulfstream next-generation Symmetry Flight Deck con active control sidesticks, uso esteso della tecnologia touch-screen e altre funzionalità di sicurezza avanzate tra cui il Gulfstream Enhanced Flight Vision System. Con la sua capacità di percorrere 6.600 nm/12.223 Km a Mach 0,85 e 5.600 nm/10.371 km a Mach 0,90, il G600 ha stabilito più di 35 city-pair speed records. Ad oggi, Gulfstream ha effettuato più di 70 consegne G600 a clienti in tutto il mondo.

L’aggiunta della G600 completions alla Gulfstream Dallas facility è una componente della più ampia strategia di crescita di Gulfstream, che include l’espansione del Gulfstream Customer Support al Fort Worth Alliance Airport in Texas con un service center completamente nuovo, moderno e sostenibile, che aprirà entro la fine dell’anno. Il Gulfstream Customer Support ha inoltre recentemente annunciato un nuovo service center a Mesa, Arizona.

Oltre a Dallas, Gulfstream completa large-cabin interiors a Savannah e Appleton, Wisconsin. Nella Dallas facility vengono eseguiti anche i lavori di completamento per il super-midsize Gulfstream G280”, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)