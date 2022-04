Emirates aumenta i voli per l’Algeria

In risposta alla crescente domanda, Emirates raddoppierà i suoi voli tra Algeri e Dubai da due a quattro settimanali, a partire dal 1 maggio 2022. Il servizio attuale tra Algeri e Dubai non sarà più collegato con Tunisi, offrendo maggiore flessibilità e convenienza per viaggiare a Dubai e poi verso l’ampia rete di Emirates di oltre 130 destinazioni. Emirates è anche l’unica compagnia aerea che serve l’Algeria con First Class cabins, che offrono ai clienti premium un’esperienza arricchita.

Emirates utilizzerà il Boeing 777-300ER tra Algeri e Dubai e i nuovi voli opereranno il sabato e la domenica, oltre agli attuali servizi martedì e giovedì. Il volo EK758 parte da Algeri alle 15:45, arrivando a Dubai alle 01:05 del giorno successivo. EK757 parte da Dubai alle 08:45, arrivando ad Algeri alle 12:55.

Omar Alhemeiri, Manager Algeria, ha commentato: “Abbiamo assistito a un marcato aumento della domanda di passeggeri da e verso Algeri, in particolare verso Dubai e poi verso altre destinazioni che stanno gradualmente aprendo o allentando le loro restrizioni sulla nostra rete. Ci auguriamo che aumentando la nostra frequenza in Algeria, saremo in grado di supportare i flussi di traffico in entrata e in uscita dal paese mentre continua la sua ripresa economica post-pandemia, ed è anche una testimonianza del nostro impegno nei confronti dell’Algeria”.

Emirates continua a dare la massima priorità ad un viaggio sicuro con l’attuazione di misure complete a terra in tutti i punti di contatto e a bordo, per fornire ai propri passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. I clienti che viaggiano da Dubai possono anche sfruttare la tecnologia contactless all’avanguardia per facilitare il loro viaggio attraverso l’aeroporto.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I clienti sono incoraggiati a controllare le ultime restrizioni di viaggio governative nel loro paese di origine e ad assicurarsi che soddisfino i requisiti di viaggio della loro destinazione finale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)