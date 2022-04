GE Aviation collabora con BAE Systems sull’Energy Management per l’Hybrid Electric Flight Demonstration Program

GE Aviation ha selezionato BAE Systems per progettare, testare e fornire energy management components per il megawatt (MW) class hybrid electric propulsion system recentemente annunciato da GE in fase di sviluppo.

Per questo programma dimostrativo, BAE Systems fornirà la batteria, con relativi cablaggi, utilizzata per immagazzinare elettricità e azionare il motore/generatore che GE Aviation sta costruendo, controllato dall’elettronica di potenza di GE.

In precedenza, la NASA e GE Aviation hanno annunciato il lancio di una nuova partnership di ricerca per dimostrare la prontezza al volo di un integrated hybrid electric propulsion system for single-aisle commercial aircraft. I piani sono di condurre test a terra e in volo a metà degli anni ’20. Attraverso il NASA Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project, GE testerà hybrid electric configurations su un Saab 340B modificato.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con BAE Systems su questo dimostratore per far progredire gli energy storage systems in quota”, ha affermato Mohamed Ali, vice president and general manager of engineering for GE Aviation. “GE Aviation sta guidando lo sviluppo della hybrid electric technology for commercial aviation attraverso questa collaborazione con la NASA. La gestione dell’energia è una componente importante del nostro programma di ricerca verso un futuro più elettrico per l’aviazione, con emissioni di carbonio ridotte e una minore dipendenza dai combustibili fossili”.

Oltre all’accumulo di energia, BAE Systems fornirà high-integrity controls e i cavi per il power management system di questo dimostratore, che sarà testato sui motori turboprop CT7-9B. La società sfrutterà anche il suo investimento nell’elettrificazione degli aeromobili e la sua esperienza in flight-critical systems per fornire la guidance per i flight certification requirements.

“Stiamo sfruttando la nostra esperienza in energy management systems and flight critical controls per supportare lo sviluppo di sistemi di propulsione elettrica per il futuro del volo”, ha affermato Ehtisham Siddiqui, vice president and general manager of Controls and Avionics Solutions at BAE Systems. “Questo sforzo continua il nostro rapporto di lunga data con GE”.

BAE Systems ha oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo e nell’integrazione di sistemi di propulsione elettrica. L’azienda vanta inoltre oltre 40 anni di esperienza nei controlli e nell’avionica per aerei militari e commerciali. Il lavoro su questo progetto sarà condotto presso la struttura all’avanguardia di BAE System a Endicott, New York.

GE Aviation sta maturando componenti per high-power hybrid electric systems da oltre un decennio, inclusi motori, generatori, convertitori di potenza e sistemi di gestione dell’energia. Le tecnologie di elettrificazione che GE Aviation sta avanzando sono altamente compatibili con Sustainable Aviation Fuel e idrogeno, nonché con engine architectures avanzate come open fan e new compact engine core designs.

Le hybrid electric propulsion technologies possono far risparmiare carburante e ottimizzare le performance del motore, aiutando l’industria aeronautica a raggiungere l’impegno di zero emissioni nette di CO2 dal volo entro il 2050.

All’inizio di quest’anno, GE Aviation ha anche annunciato che sta collaborando con Boeing per supportare i test di volo per lo stesso hybrid electric demonstration program. Boeing e la sua controllata Aurora Flight Sciences stanno fornendo a GE Aviation aircraft, airplane modification, aircraft integration and flight-testing services. Questo lavoro include nacelle manufacturing, flight deck interface design and software, aircraft-level performance analysis, systems integration.

(Ufficio Stampa GE Aviation)