News Brevi – 22.04.2022

AIR CANADA CARGO INAUGURA IL FREIGHTER SERVICE VERSO HALIFAX – Air Canada e Air Canada Cargo hanno operato il primo dedicated freighter flight all’Halifax Stanfield International Airport, utilizzando il secondo Boeing 767-300ER entrato in servizio. L’aggiunta di questo aeromobile consentirà ad Air Canada Cargo di avviare high frequency, direct freighter capacity da Halifax al network globale di Air Canada Cargo, compreso il servizio per Francoforte, Colonia, Istanbul e Madrid, a partire da maggio. Il volo da Toronto è arrivato ad Halifax con merci provenienti da tutta la rete globale di Air Canada e destinate al Canada atlantico. “Abbiamo sempre goduto di un legame forte e di lunga data con il Canada atlantico e la comunità della Nuova Scozia e siamo entusiasti di introdurre sul mercato direct freighter capacity. Siamo lieti di aumentare il nostro supporto al settore commerciale in crescita nella regione”, ha affermato Jason Berry, Vice President, Cargo, Air Canada. “Questa entusiasmante espansione di Air Canada Cargo aumenterà la capacità di Halifax Stanfield, offrendo alle aziende e alle industrie della Nuova Scozia maggiori opportunità di spedire i propri prodotti in modo efficiente per via aerea”, ha affermato Joyce Carter, President & CEO, Halifax International Airport Authority. Il nuovo servizio per Halifax integra il regolare servizio cargo di Air Canada Cargo per le città dell’America Latina. A maggio partirà l’European Schedule da Toronto verso Francoforte, Colonia, Madrid, Istanbul.

LOCKHEED MARTIN CRESCE IN PENNSYLVANIA E FLORIDA NEL 2022 – Lockheed Martin annuncia l’inaugurazione di una nuova facility che espande le sue attività a Johnstown, Pennsylvania. Il Johnstown business prevede di assumere più di 80 meccanici e tecnici nel prossimo anno per supportare la produzione di componenti per i nuovi F-16 prodotti a Greenville, Carolina del Sud. In concomitanza, Lockheed Martin celebra i 25 anni a Pinellas Park, Florida, e il suo continuo impegno per aumentare le opportunità di lavoro in Florida, per includere almeno 50 nuovi posti di lavoro nei prossimi due anni. La struttura di Johnstown è stata aperta nel 1987 e produce componenti per i velivoli C-130A-J Super Hercules, F-35 Lightning II e F-16 Falcon. Il sito supporta anche gli sforzi di sostegno per i programmi di aeromobili C-130A-J, LM-100J, F-16, F-22 Raptor, P-3 Orion e C-5 Galaxy. Le parti dell’F-16 che saranno ora prodotte a Johnstown includono aft engine access covers, engine access doors, F-1 fuel tank and inlet. Al completamento a Johnstown, le parti saranno spedite a Greenville per l’assemblaggio finale e l’integrazione negli F-16 sulla linea di produzione. Questo è in aggiunta all’F-16 component and sub-assembly work già svolto nel sito oggi. Negli ultimi 25 anni, la struttura di Pinellas Park è diventata un Canopy Center of Excellence, realizzando production and sustainment canopies per velivoli F-35 e F-16. Lavora anche su parti e componenti per F-35, F-16 e C-130J. Il team ha guidato l’innovazione e l’efficienza, stabilendo parametri di riferimento del settore nel processo di produzione riducendo i tempi di realizzazione del 50%. Inoltre, il Lockheed Martin Corporation board of directors informa che ha autorizzato un second quarter 2022 dividend di $2,80 per azione.

DELTA RICEVE UN NUOVO RICONOSCIMENTO RIGUARDO L’AFFIDABILITA’ – Delta è stata riconosciuta come best U.S. airline and most reliable airline for 2021 dal consumer website WalletHub. La classifica, annunciata martedì, ha stabilito che Delta aveva il tasso più basso di cancellazioni, ritardi, perdita di bagagli e negato imbarco tra i vettori statunitensi. WalletHub ha basato la sua classifica sui 2021 U.S. Transportation Department data sulle nove maggiori compagnie aeree statunitensi insieme a due vettori regionali che riportano all’agenzia. I dati coprivano 16 parametri chiave in quattro categorie principali: baggage, departures and complaints; animal incidents; in-flight comfort and cost; safety. “Non ci siamo mai allontanati dalla nostra attenzione alla sicurezza e all’affidabilità e questo premio riflette l’impegno incrollabile del nostro personale verso tale obiettivo”, ha affermato John Laughter, E.V.P. and Chief of Operations. “Le persone Delta sono le migliori del settore e siamo orgogliosi che il loro duro lavoro venga riconosciuto”. Delta ha anche comunicato che il board of directors di Delta Air Lines ha annunciato oggi Leslie D. Hale e Greg Creed come nuovi membri. “Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Leslie e Greg nel Delta board of directors”, afferma Frank Blake, Delta’s non-executive Chairman of the Board.

AMERICAN AIRLINES: RICONOSCIMENTO PER IL SUO LOYALTY PROGRAM – Per il decimo anno consecutivo, il programma AAdvantage® di American Airlines è stato riconosciuto come ‘Best Elite Program in the Americas’ durante i Freddie Awards 2022, tenuti al National WWII Museum di New Orleans. “È davvero un onore far parte di uno dei premi più prestigiosi nel settore dei viaggi ed essere riconosciuto come il meglio dai nostri fedeli membri AAdvantage negli ultimi 10 anni”, ha affermato Julie Rath, American’s Vice President of Customer Experience, Loyalty and Marketing. “Questo importante traguardo segue il recente lancio del nostro programma AAdvantage reinventato, progettato per offrire ai nostri membri maggiori vantaggi e una customer experience di livello mondiale”. Dal 1988, i Freddie Awards hanno riconosciuto i risultati raggiunti dalla travel loyalty industry nelle Americhe, in Europa e Africa, nel Medio Oriente e in Asia/Oceania. I premi, che onorano i loyalty programs delle compagnie aeree e degli hotel, si basano interamente sui voti dei viaggiatori di tutto il mondo.

AIR CANADA FACILITA IL VIAGGIO IN CANADA PER GLI UCRAINI CON LA DONAZIONE DI PUNTI AEROPLAN – Air Canada ha annunciato che sta donando 100 milioni di punti Aeroplan per sostenere l’iniziativa del governo canadese di portare gli ucraini in Canada. I punti contribuiranno a facilitare il trasporto e possono essere utilizzati sui voli operati da Air Canada e dai suoi partner Star Alliance, tra cui Lufthansa, LOT Polish Airlines, SWISS, United Airlines e altri vettori. Anche la Shapiro Foundation sta contribuendo a questo sforzo e Miles4Migrants, un ente di beneficenza senza scopo di lucro, gestirà e faciliterà le prenotazioni dei voli. “Insieme ai nostri dipendenti, siamo pronti ad assistere e supportare i piani del governo canadese per portare il popolo ucraino in Canada. Con la nostra donazione di 100 milioni di punti Aeroplan, offriamo la nostra rete globale e la forza della nostra partnership Star Alliance, per facilitare il viaggio in Canada. Siamo orgogliosi di collaborare con altre organizzazioni e programmi internazionali per contribuire all’obiettivo di consentire a un massimo di 10.000 persone di recarsi in Canada il più rapidamente possibile”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. I membri Aeroplan possono scegliere di contribuire a questa iniziativa donando punti Aeroplan all’Ukrainian Relief Fund.

AIR CANADA: CHAFFEUR SERVICE IN COLLABORAZIONE CON PORSCHE – Air Canada ha annunciato di aver firmato un accordo con Porsche Cars Canada, Ltd. per essere il fornitore esclusivo di veicoli dell’Air Canada Chauffeur Service a Toronto-Pearson, offerto per selezionati Signature Class customers che si connettono ad Asia, Europa e Sud America. La Air Canada Signature Suite ha recentemente riaperto a Toronto Pearson. I connecting International Signature Class customers idonei verranno accolti da un concierge prima di essere portati in un veicolo Porsche fino alla distintiva Air Canada Signature Suite. La flotta di veicoli sarà costituita da veicoli elettrici o ibridi plug-in, tra cui Porsche Taycan, Panamera e Cayenne, a sostegno dell’impegno di Air Canada di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra durante le sue operazioni globali entro il 2050. “Siamo entusiasti di rilanciare un’altra dimensione chiave del nostro Signature Service per i clienti internazionali, ancorato alla nostra Air Canada Signature Suite leader del settore nel Toronto Pearson Airport”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty & Product, Air Canada.

IATA: L’AUMENTO DELLE AIRPORT CHARGES PUO’ DANNEGGIARE LA RIPRESA NEI PAESI BASSI – IATA in un comunicato informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che un proposto aumento del 37% delle airport charges nei Paesi Bassi rischia di danneggiare in modo significativo la ripresa della connettività aerea nel Paese. A seguito di una revisione formale a cui hanno partecipato IATA e diverse compagnie aeree, il 21 aprile il regulator for airport charges at Schiphol, ACM, ha emesso una decisione che accettava la posizione dell’aeroporto. Il viaggio aereo non si è ancora ripreso dal COVID-19, il più grande shock nella storia dell’aviazione. Gli impatti nei Paesi Bassi sono stati acuti: al suo apice, il COVID-19 ha causato un calo del numero di passeggeri di oltre il 70%. È in corso una graduale ripresa, ma le basi sono deboli. Lo IATA Connectivity Index mostra che i Paesi Bassi sono ancora del 35% al di sotto del picco del 2019. In questo momento cruciale, a beneficio dell’intera Olanda, dovrebbe essere supportata la connettività aerea. Sfortunatamente, la decisione di ACM mette a rischio la posizione del Paese come uno degli hub europei del trasporto aereo più competitivi”. IATA sta valutando un ricorso contro la decisione. “Non è sensato imputare tali costi al trasporto aereo nei Paesi Bassi in un momento in cui altre pressioni sui costi, tra cui l’aumento delle environmental taxes, stanno già danneggiando la posizione competitiva dell’aviazione olandese”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. Anche KLM in un proprio comunicato ha criticato la decisione e ha informato che presenterà ricorso davanti al CBb (Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal).

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue Airways annuncia la nomina di Jeff Winter come nuovo vice president, JetBlue University. Riferirà a Warren Christie, JetBlue’s head of safety, security, fleet operations and JetBlue University. Con sede a Orlando, Florida, Winter supervisionerà training programs and facilities della compagnia. Dalle sedi di Orlando, New York e Salt Lake City, JetBlue University offre nuove assunzioni e formazione periodica per JetBlue’s airports, customer support (reservations), flight operations, inflight, system operations and technical operations (maintenance) crewmembers, nonché pilot training services per una varietà di altre compagnie aeree in tutto il mondo.