Qatar Airways lancia il programma volontario di compensazione del carbonio dedicato ai suoi clienti aziendali e commerciali

Qatar Airways ha lanciato il nuovo programma volontario per la compensazione del carbonio. Questa iniziativa permetterà ai suoi clienti, aziendali e commerciali, di compensare le proprie emissioni di carbonio attraverso un portale web dedicato, in qualsiasi momento, prima o dopo un volo.

Il programma permette ai clienti della compagnia aerea di compensare o ridurre le emissioni di carbonio associate ai loro viaggi d’affari, consentendo loro di attuare scelte sostenibili. Attraverso questo progetto, le aziende lavoreranno per raggiungere i loro obiettivi legati alla sostenibilità, collaborando con la compagnia aerea per il raggiungimento del traguardo della carbon neutrality.

Sua Eccellenza Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, afferma: “Costruire un’industria dell’aviazione sostenibile a lungo termine richiede sforzi coordinati e le aziende giocano un ruolo importante nella definizione di viaggi aerei più ecologici e sostenibili. Siamo felici di fornire un’opportunità ai nostri clienti per compensare volontariamente la carbon footprint relativa ai viaggi d’affari attraverso progetti riconosciuti, che siano in grado di aiutare sia le comunità che l’ambiente, e li incoraggiamo a rendere la compensazione del carbonio parte dei loro obiettivi. Questo progetto supporta ulteriormente l’obiettivo di rafforzare il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e consolida la posizione di leadership di Qatar Airways nel settore dell’aviazione”.

Costruito attraverso una partnership con l’International Air Transport Association (IATA), il programma fornisce ai clienti di Qatar Airways una soluzione ambientale personalizzata, offrendo la garanzia che i crediti acquistati per compensare le emissioni provengano da progetti che forniscono riduzioni di carbonio verificate, oltre a più ampi benefici ambientali e sociali. Questo nuovo programma rinnova l’ambizione di Qatar Airways di raggiungere gli obiettivi fissati per contrastare il cambiamento climatico, sfruttando l’innovazione e portando benefici sociali, ambientali ed economici.

Il progetto, inoltre, utilizza la pratica del settore IATA per il calcolo delle emissioni di CO2, ed è stato ideato per semplificare il processo per i clienti, offrendo loro soluzioni innovative per implementare il loro impegno relativo al cambiamento climatico. Le emissioni iniziali saranno compensate con un importante piano di energia rinnovabile.

Dal 2020, questo programma ha contribuito anche a sostenere il progetto di una centrale eolica, nel distretto di Vatanpur, nella provincia del Madhya Pradesh, in India. Si tratta di 54 turbine eoliche, con una produzione totale di 108 megawatt, con l’obiettivo di ridurre l’emissione di 210.000 tonnellate di gas serra all’anno. Il sostegno al progetto Fatanpur, non solo riduce le emissioni globali di carbonio, ma offre anche opportunità di lavoro, migliora l’istruzione locale, fornendo materiali e competenze alle scuole vicine, e sostiene un’unità medica mobile, consentendo una migliore assistenza sanitaria alla comunità locale.

Nel novembre 2020, Qatar Airways ha annunciato il lancio ufficiale del programma volontario per la compensazione del carbonio per i passeggeri. Successivamente, nel novembre 2021, Qatar Airways Cargo, la divisione merci di Qatar Airways Group, ha lanciato il suo nuovo piano volontario per la compensazione delle emissioni di carbonio per le spedizioni aeree di merci, diventando il primo vettore cargo ad aderire alla piattaforma IATA CO2NNECT e la prima compagnia aerea al mondo ad effettuare una transazione di carbonio attraverso lo IATA Aviation Carbon Exchange (ACE) tramite la IATA Clearing House (ICH).

Tra le principali compagnie aeree del mondo, Qatar Airways è impegnata nella collaborazione con gli stakeholders del settore per contrastare le emissioni di carbonio, e consentire ai suoi clienti di implementare facilmente pratiche commerciali a zero emissioni nella loro strategia aziendale.

