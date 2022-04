PLAY lancia le nuove divise No Rules, comode e unisex

“Comode, colorate, ma allo stesso tempo professionali e caratterizzate da una linea elegante: le divise di PLAY, nuova compagnia lowcost islandese, appartengono a una nuova era ed esprimono un diverso modo di concepire le uniformi di una compagnia aerea. Le divise PLAY sono state disegnate dalla coppia di designer Gunni Hilmars e Kolla, pronti ad offrire una nuova interpretazione di quella che di solito è una linea di abbigliamento molto tradizionale”, afferma PLAY.

“Siamo stati onorati e lieti di lavorare con PLAY per questa linea di abbigliamento. Nel realizzare i capi, abbiamo voluto superare le idee tradizionali sulle uniformi delle compagnie aeree e puntare soprattutto sul comfort. Abbiamo cercato di eliminare le regole costrittive spesso associate al concetto di uniforme e di lavorare sulla vestibilità, scegliendo tessuti elastici e, naturalmente, scarpe pensate per chi deve camminare e stare molto in piedi durante le sue giornate di lavoro. Il risultato è un mix di active wear e divisa casual”.

“I membri dell’equipaggio PLAY hanno testato le nuove uniformi durante un servizio fotografico, che ha incluso mosse di karate e posizioni yoga, a prova del comfort delle divise. Fresche e alla moda, le nuove uniformi esplicitano i valori fondamentali di PLAY: semplicità, giocosità, competitività e uguaglianza”, prosegue PLAY.

“È stato davvero gratificante vedere come Gunni e Kolla hanno recepito completamente le nostre aspettative per questa linea. Avevamo alcune idee sullo stile delle nostre divise e su come queste avrebbero dovuto riflettere lo spirito del nostro brand, e i risultati sono semplicemente incredibili”, ha detto Jónína Guðmundsdóttir, CPO di PLAY.

“Dimentichiamo i tacchi alti: le scarpe da ginnastica comode e versatili sono la nuova way to go. Anche le restrizioni sulla foggia dei capelli, il trucco, lo smalto e i tatuaggi sono sparite in PLAY. Le divise sono unisex e l’equipaggio può scegliere liberamente i capi di abbigliamento che meglio funzionano per loro da una vasta selezione di vestiti. E il risultato è davvero fantastico”, conclude PLAY.

A partire dalla mezzanotte del 25 febbraio 2022, tutte le restrizioni relative al COVID-19 in Islanda sono state revocate. Ciò include regole sulle procedure di isolamento, quarantena, test e imbarco.

I voli PLAY per Reykjavík sono in vendita a partire da 110 euro a tratta.

PLAY è una startup LCC islandese le cui operazioni sono iniziate nel giugno del 2021. La società, che ha raccolto con successo 90 milioni di dollari di nuovo capitale in un’offerta pubblica iniziale (IPO) ed è quotata al Nasdaq First North Growth Market islandese, prevede di operare nell’estate 2022 voli per 26 destinazioni in Europa e negli Stati Uniti dall’aeroporto di Reykjavík, tra cui Londra, Parigi, Madrid, Boston, New York e Orlando. In Italia, PLAY collegherà la capitale islandese a Bologna a partire da giugno 2022 (leggi anche qui). Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: www.flyplay.com.



(Ufficio Stampa PLAY – Photo Credits: PLAY)