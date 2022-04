Eurofighter: volo da record sui cieli dell’Iraq

Il 14 aprile, nell’ambito della missione Inherent Resolve, due velivoli del Task Group Typhoon in forza all’Italian National Contingent Command – Air in Kuwait, hanno effettuato una missione operativa di ricognizione aerea sui cieli dell’Iraq della durata di ben 8 ore dal decollo all’atterraggio.

“La linea Eurofighter dell’Aeronautica Militare ha raggiunto un nuovo importante traguardo a dimostrazione dell’affidabilità e delle consolidate capacità operative maturate dal velivolo F-2000.

Questo importante risultato, che sancisce un vero e proprio record, è stato possibile grazie a molteplici operazioni di rifornimento in volo tramite assetti aerei della Coalizione e ha dato prova della persistenza e dell’efficacia esprimibili dal sistema d’arma”, afferma il comunicato.

“Il velivolo F-2000, in dotazione al Task Group Typhoon si colloca tra i molteplici assetti dell’Aeronautica Militare assegnati alla Task Force Air, componente operativa dell’IT NCC-AIR, per l’espletamento della missione assegnata all’interno dell’Operazione multinazionale “Inherent Resolve”, in cui si sviluppa l’Operazione nazionale “Prima Parthica”.

L’Eurofighter è un aeromobile di ultima generazione, uno dei più avanzati aerei da combattimento mai sviluppato in Europa, in grado di offrire capacità operative di ampio respiro e un’efficacia impareggiabile nel settore della Difesa Aerea”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Stato Maggiore della Difesa – Aeronautica Militare – Photo Credits: Stato Maggiore della Difesa – Aeronautica Militare)