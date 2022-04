News Brevi – 23.04.2022

SAAB PRESENTA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2022 – Saab ha presentato i risultati del trimestre gennaio 2022 – marzo 2022. L’acquisizione di ordini è stata di 8.115 milioni di corone svedesi (5.871), corrispondenti a una crescita del 38%, con aumenti nella maggior parte delle aree di business, guidati da ordini di medie dimensioni. Il fatturato è stato di 9.218 milioni di corone svedesi (9.088), con una crescita dell’1,4%. L’EBITDA è aumentato e si è attestato a 1.148 milioni di corone svedesi (1.066), con un margine del 12,5% (11,7%). L’operating income, migliorato del 10%, si è attestato a 654 milioni di corone svedesi (597). Il margine è stato del 7,1% (6,6%), trainato da una migliore esecuzione dei progetti e da un mix di prodotti favorevole. L’operational cash flow nel trimestre è stato di -179 milioni di corone svedesi (-160). Il Presidente e CEO, Micael Johansson, afferma: “Siamo entrati nell’anno con la speranza di un ritorno alla normalità dopo la pandemia, ma ora stiamo assistendo a una tragedia umanitaria a seguito della guerra in Ucraina. Questo ci ricorda ancora una volta l’importanza del diritto dei paesi di costruire le proprie difese per proteggere i propri confini e i cittadini. La nostra convinzione fondamentale è che pace, sicurezza e stabilità siano fondamentali per la sostenibilità, i diritti umani e la libertà. Le prime implicazioni della crisi hanno cambiato il panorama della sicurezza in Europa. Ciò ha portato a un cambiamento strutturale con diversi paesi, tra cui Svezia, Germania, Regno Unito e Finlandia, che hanno annunciato budget per la difesa più elevati nei prossimi anni. Saab è ben posizionata e pronta a supportare le crescenti esigenze dei clienti. Data la natura a lungo termine del settore, tuttavia, le prospettive di un’ulteriore crescita degli ordini richiederanno del tempo. Con la crescente instabilità geopolitica nel mondo, vediamo ulteriori sfide riguardo la supply chain nel nostro settore, come in molte altre attività. Nel primo trimestre dell’anno abbiamo continuato a riscontrare un forte interesse per il portafoglio Saab, in particolare per Dynamics e Surveillance. Alla fine del trimestre i primi due fighter Gripen E prodotti in serie sono arrivati in Brasile (leggi anche qui) e il loro primo volo nel Paese con piloti brasiliani è stato completato. Si tratta di un traguardo importante nel programma Gripen E, dove i due fighter fanno parte dei 36 velivoli acquisiti dall’Aeronautica Militare brasiliana nel 2014. Durante il trimestre abbiamo continuato il nostro ampio lavoro sulla sostenibilità e rafforzato ulteriormente la nostra governance. Di conseguenza, abbiamo presentato degli obiettivi proposti all’iniziativa Science-Based Targets connessa all’impegno Race to Zero annunciato lo scorso anno. Mentre ci lasciamo alle spalle un solido primo trimestre, continueremo il nostro viaggio concentrandoci sulla crescita sostenibile, sul rafforzamento della redditività e sul flusso di cassa”.

NUOVO CLIENTE PER LUFTHANSA TECHNIK – Avelo Airlines ha recentemente assegnato a Lufthansa Technik un contratto per la fornitura di materiale per la sua crescente flotta di Boeing 737NG. Questo accordo è la prima collaborazione tra le due società. Negli anni a venire, Lufthansa Technik fornirà ad Avelo consumables and expendables per supportare la nuova compagnia aerea low cost man mano che cresce. Lufthansa Technik gestisce un ampio network di supply and MRO facilities e garantisce ad Avelo performance leader del settore con questo accordo. Avelo ha iniziato le operazioni nell’aprile 2021 e attualmente opera una flotta di otto aeromobili 737NG (cinque 737-700 e tre 737-800). La compagnia aerea prevede di aggiungere ulteriori 737NG alla sua flotta entro la fine del 2022. “Avelo Airlines sta perseguendo un piano di crescita ambizioso, qualcosa che sarebbe impossibile senza il forte supporto dei nostri partner”, ha affermato Gary Martin, Head of Technical Operations, Avelo. “Ci affidiamo a Lufthansa Technik, la cui rinomata affidabilità ci aiuterà a raggiungere le performance operative che i nostri clienti si aspettano”. “Ringraziamo Avelo per la fiducia che ci hanno riposto e siamo ansiosi di giustificarla con un’affidabilità e un servizio eccezionali, al fine di supportare fortemente Avelo nel suo percorso di crescita”, ha affermato Constantin Zachrau, Senior Director Corporate Sales Americas, Lufthansa Technik.

KLM: STATEMENT RIGUARDO L’INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL LAVORO DEL KLM LOADING STAFF – KLM informa: “Sabato KLM ha dovuto affrontare un’interruzione temporanea e inaspettata del lavoro del loading staff. Per questo motivo, un certo numero di voli non ha potuto decollare o atterrare nelle ore mattutine. Fortunatamente, a seguito di discussioni con il management board, possiamo ora segnalare che i dipendenti interessati hanno ripreso a lavorare. Di conseguenza, possiamo riprendere lentamente le operazioni di volo e i passeggeri potranno comunque volare verso le rispettive destinazioni. Tuttavia, l’interruzione del lavoro significa che i passeggeri potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Altre restrizioni, tra cui scheduled runway maintenance e il vento a Schiphol, porteranno anch’esse a interruzioni delle operazioni di volo questo fine settimana. Stiamo facendo tutto il possibile per trasportare tutti a destinazione il più rapidamente possibile. Le discussioni tra il management board e i dipendenti interessati hanno affrontato temi quali la carenza di personale, l’aumento della pressione sul lavoro e il mantenimento del posto di lavoro a lungo termine. Ovviamente queste discussioni continueranno nel prossimo periodo. KLM desidera sottolineare che la sicurezza dei suoi dipendenti e passeggeri è sempre la massima priorità. La sicurezza del volo non è mai compromessa. Anche in questa situazione, la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri non è stata in alcun modo compromessa. KLM comprende che tale disruption all’inizio del periodo delle vacanze di maggio ha avuto un impatto importante sui passeggeri e sulla forza lavoro. KLM sta facendo ogni sforzo per riprendere le operazioni complete il prima possibile al fine di trasportare tutti alle rispettive destinazioni”.

IBERIA PRESENTA IL SUO OFFSET CORPORATE PROGRAMME – Iberia presenta il suo Offset Corporate Programme, che consente ai clienti corporate di Iberia di viaggiare in modo più responsabile compensando le loro carbon footprints sugli Iberia Group flights. Ciò si ottiene contribuendo a progetti di compensazione del carbonio, volti a preservare gli ecosistemi in Guatemala e Perù. Iberia è la prima compagnia aerea IAG a offrire tale opzione ai propri clienti corporate. In collaborazione con CHOOOSE, una società che partecipa al programma di accelerazione di start-up Hangar 51 di IAG, Iberia creerà rapporti mensili sull’impronta di carbonio a disposizione dei suoi clienti corporate, insieme a certificati dei loro contributi compensativi a uno o entrambi i progetti. Questo programma di compensazione delle emissioni di carbonio per i clienti corporate fa parte della strategia Iberia per avanzare verso la decarbonizzazione del settore dell’aviazione commerciale. Il programma di sostenibilità di Iberia si basa su quattro pilastri: la transizione ecologica del settore aeronautico; la creazione di un’esperienza di viaggio più sostenibile per i clienti; formazione, sensibilizzazione e partecipazione in materia di sostenibilità per i dipendenti Iberia; impegno nei confronti della società. La sostenibilità sociale e ambientale è anche uno dei pilastri del piano strategico di Iberia per i prossimi tre anni, Next Chapter, che consentirà alla compagnia aerea di garantire la propria solidità finanziaria, posizionandosi come compagnia aerea preferita tra i viaggiatori, rafforzando la propria posizione nell’hub di Madrid e avanzando nella transizione ecologica del settore aereo. Iberia fa parte di IAG, il primo gruppo di compagnie aeree a impegnarsi a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Nell’aprile 2021 IAG ha fatto un ulteriore passo avanti ed è diventato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa a impegnarsi a operare il 10% dei suoi voli con SAF entro il 2030. Impegni che Iberia ha preso, come il resto delle compagnie che appartengono al Gruppo.

AIR CANADA CELEBRA L’EARTH DAY CON QUATTRO SAF FLIGHT – Air Canada ha volato con Sustainable Aviation Fuel (SAF) quattro voli commerciali in partenza da San Francisco verso i suoi hub di Toronto, Vancouver, Calgary e Montreal. “Attraverso il programma Leave Less Travel, Air Canada acquista il SAF da Neste, un produttore leader di combustibili rinnovabili, che fornisce alla compagnia Neste MY Sustainable Aviation FuelTM. Alimentare gli aeromobili con SAF riduce direttamente le emissioni di gas serra (GHG) alla fonte. Questi quattro voli consentono ad Air Canada di ridurre le emissioni di circa 39 tonnellate di CO2, rispetto alla combustione di combustibili fossili convenzionali”, afferma Air Canada. “Oggi riaffermiamo il nostro forte e costante impegno per l’aviazione sostenibile e per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050. Air Canada è stata coinvolta nel progresso e nello sviluppo di carburanti per aerei sostenibili per un decennio e siamo orgogliosi di continuare a essere all’avanguardia in Canada quando si tratta di azioni per il clima nel settore dell’aviazione”, ha affermato Teresa Ehman, Senior Director, Environmental Affairs, Air Canada. “Il SAF è la strada principale attraverso la quale Air Canada e l’industria aeronautica nel suo insieme ridurranno le loro emissioni di gas serra, mentre l’industria continua a sviluppare altre tecnologie aeronautiche come velivoli elettrici, ibridi o a idrogeno su larga scala in modo commercialmente significativo. La strada per la decarbonizzazione dell’aviazione richiede uno sforzo collettivo ed è per questo che Air Canada collabora attivamente con il governo, i produttori e le parti interessate per accelerare e sviluppare una produzione commerciale di SAF in Canada”. Scheduled SAF Flights: AC738 San Francisco-Toronto, 22 aprile 2022, Boeing 737 Max 8; AC575 San Francisco-Vancouver, 22 aprile 2022, Boeing 737 Max 8; AC8648 San Francisco-Calgary, 22 aprile 2022, Mitsubishi CRJ-900; AC760 San Francisco-Montreal, 23 aprile 2022, Airbus A220-300. Con il Leave Less Travel Program di Air Canada, i corporate customers possono acquistare SAF, compensazioni di carbonio o una combinazione di entrambi per compensare o ridurre le GHG emissions relative ai viaggi di lavoro e ridurre la propria carbon footprint. Questo programma è una delle tante iniziative globali attuate nell’ambito dell’Air Canada Climate Action Plan e un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine della compagnia aerea di net-zero GHG emissions entro il 2050. Nell’ambito del suo Climate Action Plan, Air Canada si è impegnata a investire 50 milioni di dollari in SAF e nelle tecnologie di riduzione e rimozione del carbonio. Air Canada è un membro fondatore del Canadian Council for Sustainable Aviation Fuels (C-SAF), un membro fondatore e il primo vettore canadese ad entrare a far parte della Aviation Climate Taskforce (ACT), uno dei firmatari della Clean Skies for Tomorrow Coalition.

IBERIA PUBBLICA IL SUO SUSTAINABILITY REPORT 2021 – Iberia ha pubblicato il suo Sustainability Report 2021, il 26° da quando ha aperto la strada a tali report in Spagna nel 1994. Il report descrive in dettaglio la strategia di sostenibilità della compagnia aerea, insieme ai risultati conseguiti nel 2021, quando ha ripreso i servizi verso quasi tutte le sue destinazioni pre-pandemia. Le innovazioni hanno incluso la digitalizzazione della documentazione e delle procedure sanitarie e la progettazione di un’esperienza di viaggio più semplice, confortevole e sicura per i passeggeri. Anche l’efficienza della handling unit Iberia Airport Services è stata migliorata, grazie alla digitalizzazione e all’introduzione di electric ground vehicles più sostenibili, molti dei quali controllati a distanza. Iberia Maintenance ha investito in tecnologia per prepararsi alla manutenzione dei nuovi motori GTF e LEAP, rafforzando al contempo la sua importante attività di manutenzione presso l’aeroporto El Prat di Barcellona. L’anno ha visto anche la formulazione di uno slogan che descrive lo scopo di Iberia negli ultimi 94 anni: “Dalla Spagna generiamo prosperità, connettendo le persone con il mondo”. Durante la pandemia Iberia è stata all’altezza dell’occasione, fornendo sei milioni di dosi di vaccino e organizzando dozzine di voli di rimpatrio. Ha inoltre fornito assistenza alle persone colpite dall’eruzione lo scorso autunno del vulcano a La Palma, una delle isole Canarie.