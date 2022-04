I migliori aeroporti del mondo per customer experience inseriti nell’‘ACI Director General’s Roll of Excellence’

Airports Council International (ACI) World ha annunciato gli inserimenti del 2021 nell’ACI Director General’s Roll of Excellence, riconoscendo gli aeroporti che hanno costantemente offerto un’esperienza cliente eccezionale secondo l’opinione dei viaggiatori. L’onore viene conferito agli aeroporti che hanno vinto numerosi premi in un periodo di cinque anni negli ultimi 10 anni nell’ambito dell’Airport Service Quality (ASQ) program, airport customer experience measurement and benchmarking program leader nel mondo.

Nel 2021, quattro aeroporti in tutto il mondo sono stati inseriti nell’ACI Director General’s Roll of Excellence:

– Fiumicino Airport (Rome, Italy)

– Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (Ahmedabad, India)

– Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Airport (Kalimantan, Indonesia)

– Shanghai Hongqiao International Airport (Shanghai Hongqiao, China)

I candidati saranno celebrati alla cerimonia degli ASQ Awards durante il prossimo ACI Customer Experience Global Summit di settembre, il principale evento globale incentrato sulla airport customer experience. Ospitato dall’aeroporto di Cracovia, l’evento di quest’anno si svolgerà all’insegna del tema: “Re/Humanizing the Airport Experience”. Anche i vincitori dell’edizione 2021 degli ASQ Awards saranno premiati durante l’evento, in collaborazione con Amadeus.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Siamo eccezionalmente orgogliosi di questi modelli per l’industria aeroportuale globale. Hanno costantemente dimostrato che il cliente è al centro di tutto. Ciò è reso ancora più impressionante mentre ci riprendiamo dal momento più difficile nella storia del nostro settore. Mentre l’aviazione si ricostruisce e cerca di riconquistare i viaggiatori, gli aeroporti devono ascoltare attivamente i propri clienti e adottare un approccio lungimirante alle loro esigenze e aspettative in evoluzione. Il programma ASQ fornisce una suite unica di strumenti per aiutare gli aeroporti a raggiungere questo obiettivo.

Sebbene la pandemia abbia accelerato la digitalizzazione e l’implementazione di processi touchless all’interno degli aeroporti, ha anche evidenziato l’importanza della human-to-human experience all’interno della comunità aeroportuale. Non vediamo l’ora di discutere questo e altro al prossimo Customer Experience Global Summit che si terrà a Cracovia questo settembre”.

Radoslaw Wloszek, Kraków Airport’s President of the Board, ha dichiarato: “Poter ospitare l’ACI World Customer Experience Global Summit e celebrare questi leader del settore è un grande onore per l’aeroporto di Cracovia. Il Summit è un’occasione per scambiare esperienze e cercare nuove soluzioni dedicate ai nostri passeggeri. Kraków Airport si è sempre concentrato sulla sicurezza, sulla qualità e sugli elevati standard dei servizi. Vi invitiamo a Cracovia: faremo del nostro meglio per mostrarvi la bellezza della nostra città, con la speranza che ritorinate a Cracovia e Malopolska come turisti e come partner commerciali”.

A questo link la lista degli aeroporti nell’ACI Director General’s Roll of Excellence, sia gli inserimenti del 2021 che quelli degli anni precedenti.



(Ufficio Stampa ACI World)