News Brevi – 25.04.2022

AIR FRANCE: NUOVO LA PREMIERE COMFORT KIT – Air France offre un nuovo comfort kit a ciascuno dei suoi clienti La Première. Ispirata a un set da scrittura, questa prestigiosa travel suite è disponibile in due colori caratteristici: Air France red e pearl grey. Le impunture e lo stemma del cavalluccio marino alato in rilievo, simbolo storico dell compagnia, sono un discreto cenno ai codici stilistici delle suite La Première. “Per creare questo kit Air France ha collaborato con il marchio di bellezza francese Sisley, già presente nella lounge La Première della compagnia, per offrire agli ospiti un vero momento di benessere durante il volo. Inteso come un’offerta personalizzata e su misura per gli ospiti, il kit racchiude una gamma di cinque prodotti accuratamente selezionati per offrire una scelta tra due rituali di bellezza: rigenerante anti-età e idratante anti-età. Questo kit contenente anche una penna La Première, un pettine di legno, tappi per le orecchie e una maschera da notte e può essere portato a casa dopo il volo”, afferma Air France. In partenza da Parigi-Charles de Gaulle, la cabina La Première è disponibile sui voli per New York-JFK, San Francisco, Los Angeles, Miami, Washington-DC (USA), Città del Messico (Messico), Abidjan (Costa d’Avorio ), Johannesburg (Sud Africa), Dubai (Emirati Arabi Uniti) e San Paolo (Brasile). “Con La Première, Air France offre un’esperienza di viaggio unica e su misura per i clienti attenti ai minimi dettagli. Non appena arrivano a Parigi-Charles de Gaulle, gli ospiti La Première vengono accolti in una lounge dedicata. Progettata dall’architetto Didier Lefort, la lounge ospita un nuovo centro estetico Sisley. Il La Première Sisley beauty institute offre ai clienti la vasta esperienza Sisley in una gamma di trattamenti di bellezza che possono essere adattati in base al tempo che i clienti hanno a disposizione nella lounge. Ciascuno dei clienti La Première riceve un rituale di bellezza gratuito di 30 minuti da quattro express botanical face treatments. I lounge guests hanno anche accesso a una gamma di trattamenti viso e corpo complementari che durano da un’ora e a un’ora e mezza. Questa gamma comprende un trattamento sviluppato in esclusiva da Sisley per Air France – Il trattamento anti jet lag La Première. A bordo del Boeing 777-300, ogni suite La Première dispone di un’ampia seduta che si trasforma in un letto orizzontale lungo più di due metri, per un relax ottimale. Con menu stellati Michelin firmati da Anne-Sophie Pic, una carta di vini e champagne accuratamente selezionati, un’ampia scelta di intrattenimento su schermi ad alta definizione e un servizio attento, tutti gli ospiti viaggiano in condizioni ottimali di comfort”, afferma Air France.

ANA: NUOVA DINING EXPERIENCE NELLE ANA LOUNGE – All Nippon Airways (ANA) introdurrà un nuovo dining service, “SUITE DINING”, presso l’ANA SUITE LOUNGE for international flights presso Haneda Airport e Narita Airport a partire dal 27 aprile. Oltre all’esistente menu a buffet e noodle, ANA offrirà un menu fisso che differisce a seconda dell’ora del giorno. Il menu “SUITE DINING” sarà servito su un unico vassoio, offrendo colazione giapponese e occidentale fino alle 11:00 e pranzo e cena giapponese e occidentale dalle 11:00. Il nuovo menu fisso offrirà più opzioni di servizio contactless per i clienti. Inoltre, presso l’ANA SUITE LOUNGE e l’ANA LOUNGE di Narita Airport sarà introdotto un sistema mobile di ordinazione dei pasti attualmente disponibile presso le lounge ANA di Haneda Airport, che consente ai passeggeri di ordinare i pasti dai propri posti. Il servizio è progettato per creare un’esperienza fluida, consentendo ai clienti di effettuare l’ordine utilizzando un dispositivo personale come uno smartphone o un tablet. “Ci auguriamo che la nostra nuova esperienza culinaria presso le lounge ANA aggiunga rassicurazione ai nostri clienti estendendo le esperienze contactless”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning, ANA. “Continueremo a soddisfare le varie preferenze ed esigenze dietetiche di tutti i clienti, ampliando al contempo la portata delle opzioni di servizio contactless”.

EASYJET RIPRENDE I FEARLESS FLYERS COURSE NEL REGNO UNITO – easyJet sta riprendendo il suo corso Fearless Flyer in UK per il 2022. Il corso, che ha aiutato più di 9.000 persone fino ad oggi, è uno dei più economici nel Regno Unito, a partire £69 a persona. Il corso Fearless Flyer di easyJet è diviso in tre parti principali: un virtual ground course, in cui l’esperto Lawrence Leyton e un capitano senior di easyJet spiegheranno i suoni e le sensazioni sconosciute che i clienti provano a bordo di un aereo e insegneranno loro un insieme unico di tecniche mentali; una pre-flight one hour ‘Meet the Team’ online Zoom session, in cui i partecipanti saranno guidati attraverso l’esperienza in aeroporto; uno special one-hour experience flight, dove i clienti mettono alla prova le loro nuove abilità mentre ascoltano un commento dal vivo del volo dal team Fearless Flyer. I clienti possono seguire i corsi online e imbarcarsi per l’experience flight negli aeroporti di tutto il Regno Unito, inclusi gli aeroporti di Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol, Manchester, Edimburgo e Belfast International. I clienti che desiderano un trattamento VIP possono scegliere i nuovi corsi premium, che oltre al corso standard include ulteriori vantaggi esclusivi. Un numero limitato di posti nei corsi è ora disponibile su fearlessflyer.easyjet.com. Il capitano Chris Foster, Fearless Flyer Lead Pilot at easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di rilanciare il nostro rinomato corso Fearless Flyer per il 2022, con corsi ora disponibili per la prenotazione in tutto il Regno Unito. Il corso è adatto a chiunque sia un volatore nervoso, sia che soffra di una leggera ansia o che non abbia mai volato prima e con una percentuale di successo superiore al 95%, incoraggiamo chiunque desideri superare la propria paura a partecipare”.

LOCKHEED MARTIN AMPLIA LA FORZA LAVORO NELLA STORICA SEDE DI MARIETTA – Lockheed Martin aumenta la forza lavoro preso il sito di Marietta. “Abbiamo un forte futuro nei C-130J and F-35 Center Wing programs, con un arretrato crescente e un continuo interesse nazionale e internazionale per i nostri aerei”, ha affermato David Coffman, vice president, Air Mobility & Maritime Missions Production Operations. “Questo evento di assunzione offre una grande opportunità per entrare a far parte di un team con una cultura profondamente radicata incentrata sui nostri clienti globali. È un’opportunità per lo sviluppo della carriera a lungo termine e la possibilità di far parte della continuous military aircraft production più lunga al mondo nella storia”. Lockheed Martin produce aeromobili nella sua sede di Marietta dal 1951. Ogni aereo da trasporto C-130 Hercules di produzione – più di 2.600 consegnati fino ad oggi – è stato prodotto a Marietta dal 1954. Attualmente più di 4.500 dipendenti lavorano presso la sede, supportando il lavoro sulle C-130J Super Hercules final assembly e F-35 Lightning II center wing assembly production lines. Con 3,4 milioni di piedi quadrati di spazio di produzione, alcuni dei velivoli più iconici della storia sono stati costruiti a Marietta, tra cui F-22 Raptor, C-5 Galaxy/C-5M Super Galaxy, P-3 Orion e C-141 Starlifter. La struttura (ufficialmente conosciuta come Air Force Plant 6) fu aperta per la prima volta nel 1943 per supportare la produzione di bombardieri B-29 da parte di Bell Bomber Corporation.