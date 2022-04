Aeroporto di Bologna: l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi del D.Lgs.254/2016.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2021 i ricavi consolidati hanno registrato un calo del 13,3% rispetto al 2020 passando da 67,5 milioni a 58,5 milioni di euro, ma se si considerano i ricavi rettificati dai ricavi per servizi di costruzione che sono collegati ai minori investimenti realizzati, si evidenzia una crescita del 33,6% da 37,8 milioni del 2020 a 50,4 milioni di euro del 2021.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato è tornato ad essere positivo per 3,5 milioni di euro, a fronte dei -3,9 milioni del 2020. Il risultato netto consolidato si è attestato ad una perdita di 6,7 milioni di euro, a confronto con il risultato negativo di 13,6 milioni di euro del 2020.

Al riguardo e su proposta dell’organo amministrativo, l’Assemblea ha deliberato di rinviare all’esercizio 2022 la perdita registrata da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. nell’esercizio 2021, pari ad Euro 7.542.353,77.

Nominati inoltre i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo mandato triennale 2022-2024 e deliberata la loro remunerazione. Enrico Postacchini nominato Presidente. Approvato l’aggiornamento della Politica per la remunerazione del Gruppo AdB ed altresì la sezione II della Relazione sulla remunerazione.

