United dà il via alla più grande espansione transatlantica della sua storia: 30 voli nuovi o ripresi in otto settimane

United ha dato il via al lancio della sua più grande espansione transatlantica, in previsione di una forte ripresa dei viaggi estivi in Europa. In totale, United lancerà o riprenderà 30 voli transatlantici da metà aprile fino all’inizio di giugno.

“Ciò include l’aggiunta di nuovi voli diretti verso cinque destinazioni leisure distintive che nessun’altra compagnia aerea nordamericana serve, inclusa Amman, Giordania; Bergen, Norvegia; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca, Spagna e Tenerife, Isole Canarie spagnole. La compagnia aerea sta inoltre lanciando cinque nuovi voli diretti verso alcuni degli hub turistici e d’affari più famosi d’Europa, tra cui Londra, Milano, Zurigo, Monaco e Nizza. United sta inoltre riprendendo quattordici rotte atlantiche che la compagnia aerea ha servito storicamente e aggiungendo frequenze in altre sei.

La rete di rotte transatlantiche di United sarà più grande del 25% rispetto al 2019. Con questa espansione, United servirà più destinazioni transatlantiche di qualsiasi altro vettore statunitense messo insieme e sarà la più grande compagnia aerea attraverso l’Atlantico per la prima volta nella storia”, afferma United.

“Prevediamo da tempo una forte ripresa della domanda, evidenziata dalla nostra ampia espansione strategica in Europa e con questi nuovi voli siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti più opzioni e accesso che mai”, ha affermato Patrick Quayle, senior vice president of international network and alliances at United. “United continua a sfruttare la sua rete globale leader in modi nuovi ed entusiasmanti per aiutare i nostri clienti a creare ricordi significativi e sperimentare nuove culture in tutto il mondo”.

United avvierà un nuovo servizio tra Washington, DC/Dulles e Amman, Giordania, il 5 maggio. United è la prima compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra Amman e Washington DC/Dulles e sarà l’unico vettore nordamericano a volare ad Amman con un servizio tre volte alla settimana con Boeing 787-8 Dreamliner.

United aggiungerà una terza destinazione portoghese alla sua rete globale con nuovi voli tra New York/Newark e Ponta Delgada nelle Azzorre a partire dal 13 maggio. Il vettore offrirà più voli tra gli Stati Uniti e il Portogallo di qualsiasi altra compagnia aerea nordamericana e sarà l’unica compagnia aerea nordamericana a volare verso le Azzorre. Questo si unisce ai voli esistenti di United tra New York/Newark e Porto e ai suoi voli tra Washington Dulles, New York/Newark e Lisbona. United volerà con un nuovo Boeing 737 MAX 8 che presenta i nuovi interni esclusivi di United con intrattenimento migliorato sullo schienale dei sedili, connettività Bluetooth e maggior spazio nelle cappelliere.

A partire dal 20 maggio United diventerà l’unico vettore statunitense a volare in Norvegia con voli in partenza tra New York/Newark e Bergen. United offrirà un servizio tre volte alla settimana con Boeing 757-200, consentendo ai clienti di vivere l’esperienza del paesaggio montuoso circostante di Bergen e dei fiordi. United offrirà l’unico servizio diretto tra Bergen e gli Stati Uniti.

United sta espandendo le sue destinazioni spagnole per le vacanze con voli tre volte settimanali tra New York/Newark e Palma di Maiorca nelle Isole Baleari, dal 2 giugno con Boeing 767-300ER. Questo sarà il primo e unico volo diretto tra gli Stati Uniti e Maiorca e si aggiungerà ai servizi esistenti United per Madrid e Barcellona.

I viaggiatori possono godersi le spiagge delle Isole Canarie spagnole con il nuovo volo United da New York/Newark a Tenerife. United sarà l’unica compagnia aerea a volare senza scalo tra le Isole Canarie e il Nord America con un servizio tre volte alla settimana che partirà il 9 giugno con Boeing 757-200. Insieme al nuovo servizio per Palma di Maiorca, United volerà verso più destinazioni spagnole dal Nord America rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

Alla luce della crescente domanda di viaggi in Europa, United sta anche lanciando nuovi servizi verso alcune delle città più iconiche d’Europa, tra cui:

– Nuovi voli giornalieri tra Boston e Londra Heathrow, iniziati il 14 aprile, unico trans-oceanic point-to-point flight United da Boston. Questo volo integra il servizio diretto di United per Londra Heathrow da tutti e sette gli hub United.

– Nuovi voli giornalieri tra Denver e Monaco, iniziati il 23 aprile e che si aggiungono al servizio esistente da Denver a Francoforte e Londra. United è l’unica compagnia aerea statunitense ad offrire un servizio transatlantico da Denver.

– Nuovi voli giornalieri tra Chicago e Zurigo, iniziati il 23 aprile. United ora offre un servizio diretto tra la Svizzera e gli Stati Uniti ed è l’unica compagnia aerea statunitense con un servizio diretto per Ginevra.

– Nuovi voli giornalieri tra New York/Newark e Nizza, a partire dal 29 aprile.

– Nuovi voli giornalieri tra Chicago e Milano, a partire dal 6 maggio, che si aggiungono ai voli stagionali esistenti tra Chicago e Roma. United sarà l’unica compagnia aerea ad offrire un servizio diretto tra Chicago e Milano, aggiungendosi al suo servizio esistente tra New York/Newark e Milano.

Oltre a questi nuovi voli, United sta aumentando il servizio verso le destinazioni di viaggio europee più popolari, tra cui:

– Secondo volo giornaliero tra New York/Newark e Dublino, iniziato il 23 aprile.

– Secondo volo giornaliero tra Denver e Londra Heathrow, a partire dal 7 maggio.

– Secondo volo giornaliero tra New York/Newark e Francoforte, a partire dal 26 maggio.

– Secondo volo tra New York/Newark e Roma cinque volte a settimana, a partire dal 27 maggio.

– Aggiungendo un terzo volo giornaliero tra San Francisco e Londra Heathrow e aumentando il servizio tra New York/Newark e Londra Heathrow a sette voli giornalieri, a partire dal 28 maggio. Con questo servizio aggiuntivo, United offrirà 22 voli giornalieri non-stop dagli Stati Uniti a Londra Heathrow.

Oltre a queste rotte europee, United sta anche aumentando la sua presenza in Africa come parte di questa espansione transatlantica. L’8 maggio, United aumenterà il suo servizio per offrire voli giornalieri tra Washington/Dulles e Accra, Ghana. La compagnia aerea estenderà anche il suo servizio stagionale esistente per Cape Town tutto l’anno, con voli diretti da New York/Newark che riprenderanno il 5 giugno, previa approvazione governativa.

United Airlines e Singapore Airlines rafforzano le loro relazioni

I membri Star Alliance United Airlines e Singapore Airlines (SIA) hanno annunciato un ampliamento del loro accordo di codeshare, rendendo più facile per i clienti viaggiare verso più città degli Stati Uniti d’America, del Sud-est asiatico e altre destinazioni nella regione Asia-Pacifico.

I passeggeri possono ora usufruire di voli in codeshare verso 19 nuove città diverse e in rapida crescita, ideali sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti, sfruttando le reti di Singapore Airlines e United Airlines. A partire dal 26 aprile 2022 i clienti di United potranno connettersi a nove nuove destinazioni in codeshare nella rete del Gruppo SIA. I clienti SIA possono collegarsi sui voli United da Los Angeles a 10 nuove destinazioni in codeshare negli Stati Uniti.

“United continua a fornire collegamenti critici con l’Asia e siamo l’unica compagnia aerea statunitense che vola direttamente a Singapore dagli Stati Uniti, con il nostro volo diretto San Francisco – Singapore”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President of International Network and Alliances, United. “Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra partnership con Singapore Airlines e offrire ai nostri clienti maggiore comodità e accesso a destinazioni di livello mondiale nella regione”.

“La partnership di SIA con United è parte integrante della nostra strategia di crescita”, ha affermato JoAnn Tan, Senior Vice President Marketing Planning, Singapore Airlines. “L’espansione dell’accordo di codeshare fornirà sia ai clienti di SIA che di United una più ampia gamma di scelte e collegamenti, nonché trasferimenti senza interruzioni per i loro viaggi d’affari o di piacere. Ciò contribuirà anche a rafforzare i legami profondi e di lunga data tra Singapore e gli Stati Uniti”.

Fatte salve le approvazioni normative, i voli in codeshare saranno progressivamente resi disponibili per la vendita attraverso i rispettivi canali di prenotazione delle compagnie aeree.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)