Boeing presenta i risultati del primo trimestre 2022

The Boeing Company ha registrato nel primo trimestre un fatturato di 14,0 miliardi di dollari, trainato da volumi inferiori nel settore difesa e dagli oneri sui fixed-price defense development programs, parzialmente compensato dal volume dei servizi commerciali. La perdita GAAP per azione di ($2,06) e la perdita principale per azione (non GAAP) di ($2,75) riflettono anche $212 milioni di oneri al lordo delle imposte per l’impatto della guerra in Ucraina. Boeing ha registrato un flusso di cassa operativo di ($3,2) miliardi.

“Sebbene il primo trimestre del 2022 abbia portato nuove sfide per il nostro mondo, l’industria e le nostre attività, sono orgoglioso del nostro team e dei continui progressi che stiamo facendo verso i nostri impegni chiave”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing president and chief executive officer. “Abbiamo aumentato la produzione e le consegne del 737 MAX e compiuto importanti progressi sul 787, presentando il nostro piano di certificazione alla FAA. Nonostante le pressioni sui nostri programmi di difesa e sviluppo commerciale, rimaniamo sulla buona strada per generare un flusso di cassa positivo per il 2022 e ci siamo concentrati sulle nostre performance mentre operiamo attraverso i requisiti di certificazione e avanziamo con diversi programmi chiave verso la produzione. Leader in termini di sicurezza e qualità, stiamo intraprendendo le azioni giuste per promuovere la stabilità nelle nostre operazioni, mantenere i nostri impegni nei confronti dei clienti e posizionare Boeing per un futuro sostenibile”.

Il flusso di cassa operativo è stato di ($3,2) miliardi nel trimestre a causa di tempi di ricevimento sfavorevoli.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili sono diminuiti a 12,3 miliardi di dollari, rispetto ai 16,2 miliardi di dollari all’inizio del trimestre, principalmente a causa dei deflussi di cassa operativi e del rimborso del debito. La società ha accesso a linee di credito per 14,7 miliardi di dollari che rimangono non utilizzate.

Il backlog totale a fine trimestre era di 371 miliardi di dollari.

I ricavi del primo trimestre di Commercial Airplanes di 4,2 miliardi di dollari sono leggermente diminuiti, principalmente a causa dei tempi di consegne deli aerei wide-body, parzialmente compensati da maggiori consegne di 737. Il margine operativo del (20,6)% riflette anche costi anomali e spese periodiche, inclusi gli oneri per gli impatti della guerra in Ucraina e maggiori spese di ricerca e sviluppo.

Boeing ha quasi completato il ritorno in servizio sicuro a livello globale del 737 MAX e la flotta ha effettuato più di un milione di ore di volo totali dalla fine del 2020. Il tasso di produzione del 737 continua ad aumentare e si prevede che arriverà a 31 aerei al mese durante il secondo trimestre.

Per quanto riguarda il 787, l’azienda ha presentato alla FAA il piano di certificazione. La rilavorazione degli aeroplani iniziali è stata completata e l’azienda continua a lavorare a stretto contatto con la FAA sui tempi di ripresa delle consegne. Il programma sta producendo a un ritmo molto basso e continuerà a farlo fino alla ripresa delle consegne, con un previsto graduale ritorno a cinque al mese nel corso del tempo. La società continua a prevedere costi anomali legati al 787 per circa 2 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali sostenuti entro la fine del 2023, inclusi 312 milioni di dollari registrati nel trimestre.

Durante questo trimestre, Boeing ha lanciato il 777-8 Freighter con un ordine da Qatar Airways. La consegna del primo velivolo 777-9 è ora prevista nel 2025, il che riflette una valutazione aggiornata del tempo necessario per soddisfare i requisiti di certificazione. Per ridurre al minimo l’inventario e il numero di aerei che richiedono l’incorporazione di modifiche, è in corso l’adeguamento del tasso di produzione del 777-9, inclusa una pausa temporanea fino al 2023. Ciò comporterà circa 1,5 miliardi di dollari di costi anomali a partire dal secondo trimestre di quest’anno e fino alla ripresa della produzione del 777-9. Il programma 777 sta inoltre sfruttando l’adeguamento del ritmo di produzione del 777-9 per aggiungere la capacità del 777 Freighter a partire dalla fine del 2023.

Commercial Airplanes ha consegnato 95 aerei durante il trimestre e il backlog comprende ora quasi 4.200 velivoli per un valore di 291 miliardi di dollari.

I ricavi del primo trimestre di Defense, Space & Security sono diminuiti a $5,5 miliardi e il margine operativo del primo trimestre è sceso al (16,9)%, principalmente a causa del volume e degli oneri inferiori sui programmi di sviluppo a prezzo fisso, inclusi VC-25B e T-7A Red Hawk. Durante il trimestre, Defense, Space & Security ha ottenuto un contratto per 6 elicotteri MH-47G Block II Chinook per le operazioni speciali dell’esercito americano. Defense, Space & Security ha completato i voli del profilo di missione sull’SB>1 DEFIANT e ha completato il 400° volo di prova del T-7A Red Hawk. Defense, Space & Security ha inoltre iniziato la costruzione del primo P-8A per la Royal New Zealand Air Force e ha consegnato 41 velivoli.

Il backlog di Defense, Space & Security è stato di 60 miliardi di dollari, di cui il 33% per cento rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

I ricavi del primo trimestre di Global Services sono aumentati a 4,3 miliardi di dollari e il margine operativo del primo trimestre è cresciuto al 14,6%, principalmente grazie all’aumento del volume commerciale e al mix favorevole. Durante il trimestre, Global Services si è assicurata un contratto per soluzioni digitali per il risparmio di carburante per la flotta 787 di Etihad Airways e un contratto per gli stabilizzatori orizzontali del KC-135 della US Air Force. Global Services ha acquisito un ordine di 767 cargo da Air Transport Services Group e ha anche annunciato l’intenzione di creare capacità aggiuntiva per 767 converted freighter.

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso il seguente messaggio con i dipendenti riguardo i risultati del primo trimestre.

“Il primo trimestre ha presentato nuove sfide per il nostro mondo, il nostro settore e il nostro business. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma rimango incoraggiato dalla nostra traiettoria e siamo sulla buona strada per generare un flusso di cassa positivo per il 2022. Siamo un’azienda a ciclo lungo e il successo dei nostri sforzi sarà misurato in anni e decenni. Le azioni che stiamo intraprendendo ora guideranno la stabilità nelle nostre operazioni e ci posizioneranno per prestazioni sostenibili a lungo termine.

Abbiamo incarnato questo approccio nel programma 737 MAX seguendo un processo completo e metodico per rimettere in servizio gli aeroplani in sicurezza.

Il 737 MAX è ora approvato per volare in quasi tutti i paesi e dalla fine del 2020 la flotta ha volato in sicurezza per più di un milione di ore di volo con un’affidabilità del programma superiore al 99%. Abbiamo consegnato 81 737 MAX nel primo trimestre, di cui 34 a marzo. Abbiamo anche aumentato costantemente la produzione e siamo sulla buona strada per raggiungere un tasso di 31 al mese nel secondo trimestre. Continueremo a dare la priorità alla qualità, alla stabilità e alla capacità della catena di approvvigionamento nel determinare i futuri incrementi di produzione.

Il team di Commercial Airplanes sta applicando la stessa attenzione al programma 787 mentre completiamo lo sforzo per garantire che ogni aeroplano nel nostro sistema di produzione sia conforme alle nostre rigorose specifiche. Segnando un passo importante, abbiamo presentato il piano di certificazione alla FAA. Abbiamo anche completato il lavoro richiesto sugli aeroplani iniziali e stiamo effettuando voli di controllo. Continueremo a concedere ai nostri team il tempo di cui hanno bisogno, impegnarci in modo trasparente e seguire la guida del nostro regolatore sui passaggi e sui tempi successivi.

Abbiamo anche lanciato con successo il nostro programma 777-8 Freighter nel trimestre, con il nostro partner Qatar Airways, poiché la domanda cargo continua a crescere. Sul programma 777-9, mentre il team sta procedendo bene nello sviluppo e nei test, la consegna del primo velivolo 777-9 è ora prevista nel 2025, sulla base di una valutazione aggiornata del tempo necessario per soddisfare i requisiti di certificazione.

Per ridurre al minimo l’inventario e il numero di aeroplani che richiedono l’incorporazione di modifiche, stiamo anche adeguando la 777-9 production rate ramp, inclusa una pausa temporanea fino al 2023. Questa modifica ci consentirà anche di aggiungere 777 freighter capacity a partire dalla fine del 2023. Rimaniamo fiduciosi nel programma 777 e i nostri clienti continuano a vedere il valore nei suoi interessanti vantaggi economici e di sostenibilità.

All’interno del nostro Defense, Space and Security business, continuiamo a vedere una domanda solida e stabile.

In Global Services, la nostra attività si è ampiamente ripresa dagli impatti più gravi del COVID-19 e il team ha dimostrato eccezionale resilienza e adattabilità. Con la ripresa del mercato, il nostro portafoglio ben bilanciato di servizi commerciali e governativi è ben posizionato per la crescita.

In tutti i nostri mercati, stiamo assistendo a una stabilità crescente. In particolare, la ripresa del mercato commerciale si sta ampliando e la domanda è solida poiché gli operatori cercano di riportare la capacità in linea e pianificare la crescita, con un occhio alla sostenibilità. Questo trimestre abbiamo prenotato 167 gross commercial airplane orders, di cui 134 per il 737 MAX.

La sicurezza dei nostri dipendenti in Ucraina è al centro della nostra attenzione e li supportiamo in ogni modo possibile. Abbiamo anche contribuito a gruppi umanitari per gli sfollati ucraini. Sono orgoglioso dei nostri compagni di team che hanno fatto le proprie donazioni, che Boeing sta abbinando. Allo stesso tempo, aderiamo rigorosamente ai controlli e alle restrizioni sulle esportazioni. Abbiamo sospeso engineering support, flight training and customer operations, nonché parts delivery and maintenance support services per i clienti russi. Separatamente, abbiamo anche interrotto l’importazione di titanio dalla Russia.

Mentre navighiamo nell’ambiente di oggi, ci stiamo anche posizionando per il nostro futuro e aumentando gli investimenti nelle aree chiave safety, producibility, digital transformation, sustainable aerospace. Sono fiducioso che stiamo intraprendendo le azioni migliori per ricostruire la fiducia, rafforzare la sicurezza, migliorare la qualità e promuovere la stabilità per il nostro futuro”.

(Ufficio Stampa Boeing)