News Brevi – 27.04.2022

RYANAIR LANCIA LA NUOVA OFFERTA A TEMPO LIMITATO: DA MAGGIO A GIUGNO IL SECONDO PASSEGGERO VOLA A META’ PREZZO – Ryanair ha annunciato oggi (27 aprile) l’offerta su 1.000 rotte attraverso il suo network per viaggi dal 1° maggio al 30 giugno 2022. Solo per un periodo di tempo limitato, i clienti possono volare verso destinazioni tra cui Vienna, Barcellona e Praga ottenendo un secondo biglietto a metà prezzo. Il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “L’estate è finalmente arrivata e Ryanair ha lanciato un’imperdibile offerta per chi cerca una vacanza last minute verso le destinazioni europee più famose, come Vienna, Barcellona e Praga solo per citarne alcune. Quale modo migliore per iniziare l’estate se non con una vacanza al sole verso una delle 1.000 rotte offerte sul network di Ryanair, soprattutto quando puoi portare un accompagnatore a metà prezzo. Ma assicurati di prenotare ora su Ryanair.com poiché questa offerta termina a mezzanotte di stasera, 27 aprile”.

BLACKSHAPE RIPENSA L’ACCESSO ALLA TERZA DIMENSIONE PER UNA NUOVA ESPERIENZA DI VOLO – Blackshape, azienda aeronautica italiana parte del Gruppo Angel, partecipa alla fiera “AERO Friedrichshafen 2022” dopo una serie di successi legati alla realizzazione del proprio piano industriale. L’obiettivo di Blackshape è garantire l’accesso alla terza dimensione a un numero sempre più ampio di clienti con voli esperienziali anche per non piloti, offrendo una dimensione inclusiva e unica. L’azienda italiana presenta il nuovo modello BK160-TR allo stand A4-105: il primo aereo civile specificamente pensato per l’addestramento dei piloti e per le sessioni di addestramento. “È un periodo di grande novità per l’aviation industry, ed è ormai un controsenso che la maggior parte dei velivoli da addestramento abbia mediamente 50 anni; infatti, anche quando è possibile accedere a una piattaforma più recente, la filosofia di addestramento rimane comunque obsoleta”, dice Luciano Belviso, CEO e Fondatore di Blackshape. “Negli ultimi anni abbiamo lavorato per ridefinire un nuovo percorso addestrativo dei piloti di linea, adottando un approccio integrato e completo. Similmente ai programmi di addestramento militare, ci siamo concentrati sulle effettive competenze dei piloti invece che sul numero totale di ore di volo. Dopo alcune esperienze comprovate, tra cui l’Airline Pilot Program di Transavia Airlines – parte di KLM Royal Dutch Airlines – abbiamo dimostrato che realizzare la nostra “vision” è possibile, catturando l’interesse di tutti gli operatori di settore. Abbiamo concentrato tutta la nostra filosofia nel BK160-TR per stabilire standard di addestramento più sicuri, meno costosi e più efficaci”. Durante AERO Friedrichshafen, Blackshape svela per la prima volta in un contesto internazionale il Prime BS100-915 con il più potente motore Rotax, il 915 iS (141 CV). Presente attualmente in più di 18 paesi in Europa, USA, Asia e Africa, Blackshape espande sempre più la propria presenza in tutto il mondo.

BOEING: ACCORDO CON SPIRIT AEROSYSTEMS PER IL 737 MAX – Boeing Global Services ha annunciato un nuovo accordo con Spirit AeroSystems, Inc. e le sue affiliate per combinare le risorse aftermarket, ampliando l’impronta MRO a supporto di nacelle and flight control repairs per la global 737 MAX fleet. L’accordo migliorerà il Boeing support for nacelle and flight control surface removals, con un’impronta MRO più robusta, combinando il pool di risorse leader del settore di Boeing con l’esperienza pratica di riparazione di Spirit AeroSystems. “Con questo accordo, Boeing Global Services è strategicamente posizionata per assistere tutti gli operatori 737 MAX, fornendo lease and exchange programs per rispondere rapidamente a eventi imprevisti”, ha affermato Mini Desai, vice president of Commercial Spares and Managed Parts, Boeing Global Services. Spirit AeroSystems ha una vasta esperienza con il 737 MAX come original production manufacturer of the fuselage, thrust reverser, slats and flaps. Questo sarà il primo pooling program offerto da Boeing per queste parti strutturali di grandi dimensioni specifiche e di alto valore. L’offerta è stata sviluppata per ampliare le parts services options di Boeing in risposta alle esigenze dei clienti. “Spirit è entusiasta di essere selezionata da Boeing Global Services come partner globale per 737 MAX aerostructures repair, inclusi Nacelles and Flight Control Services”, afferma Kailash Krishnaswamy, senior vice president of Aftermarket Services for Spirit. “Negli ultimi tre anni ci siamo espansi da un unico centro MRO a Wichita a cinque centri MRO in quattro continenti, il che ci consentirà di servire i clienti globali di Boeing a livello locale. Questa partnership strategica ci consentirà di fornire soluzioni MRO personalizzate e di alta qualità, con tempi di risposta ai massimi livelli del settore per 737 MAX nacelles and flight controls”.

EMIRATES SI PREPARA AD UN INTENSO PERIODO DI VIAGGI – I team di Emirates si stanno preparando ad accogliere oltre 700.000 clienti al Terminal 3 di DXB. L’intenso periodo di viaggio dovrebbe iniziare il 29 aprile, con il maggior volume di viaggiatori nel fine settimana prima dell’Eid, ma i viaggi dovrebbero rimanere elevati fino al 9 maggio. I viaggiatori con sede ad Ajman e negli Emirati del Nord possono approfittare della Ajman check-in facility della compagnia aerea, aperta 24 ore su 24. I clienti possono ora effettuare il check-in fino a 24 ore prima del volo e fino a 4 ore prima della partenza. Emirates ha anche collaborato con l’Ajman Transport Authority per espandere l’orario degli autobus a DXB e ora offre un’esperienza di check-in migliorata. I clienti possono anche effettuare il check-in completo del proprio bagaglio prima del loro viaggio in autobus fino a DXB, evitando le code e arrivando direttamente al gate. Ai clienti che viaggiano a DXB, Emirates consiglia di arrivare in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo per avere tempo sufficiente per il check-in, il controllo dei documenti sanitari e le formalità di immigrazione. I gates aprono 90 minuti prima della partenza, l’imbarco inizia 45 minuti prima del volo e i gates chiudono 20 minuti prima della partenza. Emirates non sarà in grado di accettare i passeggeri che si presentano in ritardo al gate d’imbarco.

AIR ASTANA LANCIA DUE NUOVE ROTTE DA ALMATY – A partire dal 12 maggio 2022 Air Astana lancerà la nuova rotta da Almaty a London Heathrow. Il volo sarà operato con l’Airbus A321LR il giovedì e il sabato ed effettuerà uno stop ad Aktau nel Kazakistan occidentale. Il volo KC901 partirà da Almaty alle 10.45 e arriverà a Londra alle 16.05. Il volo di ritorno da Londra, KC902, partirà alle 18.05 e arriverà ad Almaty alle 09.00 del giorno sucessivo. Gli orari dei voli si intendono come ora locale. Tariffe dall’Italia a partire da €512 tasse incluse, con i voli di avvicinamento operati da British Airways con coincidenze da Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna e Venezia. Air Astana lancerà anche un nuovo volo da Almaty a Bodrum nel sud ovest della Turchia il 27 maggio. I voli saranno operativi il martedì e il venerdì con Airbus A321. Il volo KC659 partirà da Almaty alle 08.30 e arriverà a Bodrum alle 11.50. Il volo di ritorno, KC660, partirà da Bodrum alle 13.45 e arriverà ad Almaty alle 22.05. Gli orari dei voli si intendono come ora locale. Per poter entrare in Turchia, i passeggeri non vaccinati di età superiore ai 12 anni devono possedere un certificato di avvenuto test PCR negativo emesso 72 ore prima della partenza o un test rapido antigenico effettuato 48 ore prima della partenza.

UNITED AIRLINES SIGLA PARTNERSHIP CON ONETEN – United Airlines ha annunciato una nuova collaborazione con OneTen, una coalizione di importanti chief executives e le loro aziende impegnate a creare un milione di carriere a sostegno delle famiglie per i Black talent, con opportunità di avanzamento nei prossimi 10 anni. La collaborazione con OneTen arriva poiché United ha già assunto più di 6.000 persone da gennaio e prevede di assumerne altre 8.000 solo quest’anno, con l’obiettivo di aggiungere 50.000 persone nei prossimi cinque anni. United si unisce a più di 60 aziende, parte della coalizione OneTen, che si sono impegnate migliorando le loro pratiche di assunzione, fidelizzazione, perfezionamento e avanzamento per supportare talenti. “L’adesione a OneTen svilupperà le nostre attuali pratiche di talento per sviluppare, trattenere e far avanzare i diversi talenti in posizioni all’interno della compagnia aerea, riflettendo meglio i clienti e le comunità servite da United”, ha affermato Scott Kirby, Chief Executive Officer, United. “Non vedo l’ora di lavorare con altre aziende per colmare il divario di opportunità per i Black talent e aumentare le opportunità per i gruppi sottorappresentati nella nostra forza lavoro”. United è l’unica grande compagnia aerea statunitense a possedere una scuola di addestramento al volo. La United Aviate Academy è stata aperta lo scorso anno e ha accolto una classe inaugurale di futuri piloti, l’80% dei quali sono donne o persone di colore. United Aviate Academy è una parte fondamentale dell’obiettivo della compagnia aerea di formare circa 5.000 nuovi piloti nella scuola entro il 2030, con l’obiettivo di avere almeno la metà donne o persone di colore.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la promozione di Scott Nelson a division vice president of North American Sales for the Southeast, Midwest and South-Central U.S. division. Nelson sostituisce William “Bill” McLeod, che va in pensione dopo un mandato di 40 anni in Gulfstream. Nelson è entrato a far parte di Gulfstream nel 2006 come analista finanziario per la vendita di nuovi aeromobili e ha ricoperto diversi ruoli di gestione finanziaria. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di director of aircraft sales finance. Nel suo nuovo ruolo, guiderà gli sforzi del Gulfstream North American sales team in Southeast, Midwest and Southwest United States. “Scott Nelson è un leader rispettato nella nostra organizzazione, il cui background ed esperienza sono adatti per il suo nuovo ruolo”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Bill ha avuto una carriera illustre che ha posizionato con successo Gulfstream per la continua crescita della nostra flotta negli Stati Uniti e oltre”, ha affermato Neal. “Lo ringraziamo per i suoi numerosi contributi e gli auguriamo ogni bene per il suo ritiro”.

IL SEGRETARIO GENRALE ICAO IN VISITA NELLA REPUBBLICA DI COREA – Il Segretario generale ICAO, Juan Carlos Salazar ha effettuato una recente missione nella Repubblica di Corea (ROK). La missione del Segretario generale a Seoul ha compreso incontri bilaterali, che hanno fornito a Salazar l’opportunità di elogiare la ROK per la continua progressione del suo settore aeronautico e di estendere la sua gratitudine per il contributo di competenze e risorse della ROK alle attività e agli obiettivi dell’ICAO, rilevando in particolare l’importanza dei suoi contributi all’iniziativa ICAO No Country Left Behind. Ha sottolineato che la ROK è ben posizionata per guidare una ripresa sostenibile e resiliente per il settore del trasporto aereo internazionale, rilevando il suo elevato livello di conformità agli standard di sicurezza, protezione e sostenibilità dell’ICAO e l’allineamento della sua strategia di riapertura con le migliori pratiche internazionali. Il Segretario generale ha incoraggiato il governo della ROK a trarre vantaggio da questa posizione intensificando la sua cooperazione attraverso l’ICAO, sostenendo il lavoro verso un accordo alla 41a Assemblea su un long-term global aspirational goal (LTAG) per le emissioni di CO2 dell’aviazione civile internazionale, attuando il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l’aviazione internazionale (CORSIA).

ICAO ESTENDE L’ICAO-QATAR DEVELOPING COUNTRY SCHOLARSHIP PROGRAMME – È stato raggiunto un accordo tra l’ICAO e il governo dello Stato del Qatar che vedrà l’estensione per altri tre anni dell’ICAO-Qatar Developing Country Scholarship Programme. Il programma mira a fornire formazione al personale dell’aviazione a livello globale per garantire la sicurezza, l’efficienza e la regolarità dell’aviazione civile internazionale e l’allineamento con gli standard ICAO e le pratiche raccomandate (SARP). L’accordo è stato firmato dal segretario generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar e dal presidente della Qatar Civil Aviation Authority (QCAA) S.E. Mohamed Faleh Al Hajri, durante una cerimonia di firma virtuale tenutasi a Montréal e Doha. “La firma di questo Memorandum d’intesa rinnova l’impegno preso nel 2018 dallo Stato del Qatar per assistere i Paesi in via di sviluppo attraverso questa e altre iniziative volte a garantire l’adesione agli Standard ICAO e alle Pratiche Raccomandate e la formazione continua”, ha rimarcato Salazar. “Questo programma avrà un impatto significativo sul raggiungimento di un sistema globale sostenibile dell’aviazione civile”. I bandi delle prime borse di studio saranno emessi dall’ICAO nelle prossime settimane.

AIR CANADA: VOLO SPECIALE CON FORNITURE DI EMERGENZA DESTINATE ALL’UCRAINA – Il Boeing 767-300 Freighter di Air Canada è partito da Toronto verso Francoforte, trasportando aiuti umanitari e medici per conto di Airlink, Flexport.org e GlobalMedic. Il volo trasportava aiuti tra cui forniture mediche e traumatologiche, kit per la purificazione dell’acqua e servizi igienici destinati a un’area a nord di Leopoli, Ucraina. Dopo l’arrivo del volo, GlobalMedic, ONG partner di Airlink, farà in modo che i team di risposta gestiscano la distribuzione di rifornimenti per curare i civili ucraini sfollati a causa del conflitto. “Insieme ai nostri dipendenti, siamo onorati di continuare a sostenere le persone colpite dalla crisi ucraina. Un centinaio di dipendenti di Air Canada si sono offerti volontari ieri per imballare i kit di emergenza inviati da GlobalMedic e siamo orgogliosi di utilizzare il nostro cargo per trasportare rapidamente in Europa 50 tonnellate di aiuti che includono questi importanti strumenti di risposta. Le infrastrutture e i team di Airlink e GlobalMedic a terra si assicurano che le spedizioni arrivino a destinazione subito dopo l’arrivo del nostro volo”, ha affermato Jason Berry, Vice President, Cargo, Air Canada.

AMERICAN AIRLINES CADET ACADEMY: NUOVA PARTNERSHIP DI FINANZIAMENTO – American Airlines Cadet Academy e American Airlines Credit Union hanno annunciato una nuova partnership, portando una suite aggiuntiva di nuove opzioni finanziarie per i candidati accettati nel Cadet Academy Program. “Siamo estremamente entusiasti di collaborare con American Airlines nel fornire finanziamenti a questo gruppo specializzato di studenti”, ha affermato Lori Hall, Credit Union Senior Vice President, Member Experience. “Il nostro programma è su misura per aiutare la prossima generazione di piloti a bilanciare le loro capacità tecniche con l’educazione finanziaria, necessaria per avere successo nelle loro future carriere”. Nell’ambito del programma di finanziamento completo della Cadet Academy di Credit Union, i prestiti saranno disponibili in opzioni a tasso fisso e variabile e sono progettati per coprire tutte le spese. Questa partnership con Credit Union rende la Cadet Academy l’unico programma del suo genere con due partnership finanziarie dedicate al supporto dei cadetti che entrano nel programma.