Lufthansa integra nella prenotazione l’opzione per il volo carbon neutral

Con un solo clic, i clienti Lufthansa possono ora ridurre al minimo le emissioni di carbonio dei loro voli. Dopo aver selezionato il volo, possono ulteriormente scegliere una delle tre opzioni per volare CO2-neutral.

La prima opzione consiste nell’utilizzare il SAF che è attualmente prodotto da materiali biogenici residui e riduce direttamente le emissioni di CO2. Una seconda opzione consiste nell’utilizzare progetti di compensazione del carbonio di alta qualità gestiti dall’organizzazione senza scopo di lucro myclimate in Germania e in altri paesi del mondo. Questi promuovono una protezione del clima misurabile non solo riducendo la CO2, ma anche migliorando localmente la qualità della vita e la biodiversità. La terza opzione è una combinazione delle prime due opzioni. Un’opzione può essere selezionata durante la prenotazione. Il pagamento viene effettuato al momento dell’acquisto del biglietto aereo, rendendo così molto più semplice il volo CO2-neutral per i passeggeri.

Durante il secondo trimestre 2022 lo stesso servizio sarà disponibile anche per le altre compagnie aeree di Lufthansa Group: Austrian, Brussels e SWISS. Queste opzioni diventeranno ancora più interessanti con l’assegnazione di ulteriori status e miglia.

“Continuiamo a investire più che mai nella qualità e nella sostenibilità dei nostri voli. Siamo già il più grande acquirente di SAF in Europa e offriamo la gamma più completa di modi per volare CO2-neutral. Ora lo abbiamo integrato nel booking process. Vogliamo rendere il più semplice possibile per i nostri clienti il risparmio di CO2. Le persone non solo vogliono volare e scoprire il mondo, ma vogliono anche proteggerlo. Crediamo che questo sia un contributo importante e sono convinta che ispirerà sempre più passeggeri a viaggiare in modo sostenibile”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board, responsible for Customer, IT & Corporate Responsibility.

Ad oggi, meno dell’uno per cento dei passeggeri ha approfittato dell’opzione di lunga data di Lufthansa di volare carbon neutral. Questa nuova offerta, che sarà disponibile anche per dispositivi mobili al momento della prenotazione dei voli, fa parte della campagna di prodotti di Lufthansa Group per il volo sostenibile. Nei prossimi anni, il Gruppo prevede di offrire ai clienti opzioni di viaggio significativamente più sostenibili. La base di questo nuovo servizio è la soluzione digitale “Compensaid”, sviluppata nel 2019 da Lufthansa Innovation Hub.

Lufthansa Group sta facendo dell’efficace protezione del clima un obiettivo importante, con un percorso chiaramente definito verso la carbon neutrality: rispetto al 2019, Lufthansa Group prevede di dimezzare le emissioni di carbonio entro il 2030 ed entro il 2050 Lufthansa Group prevede di raggiungere net-zero carbon emissions. Ciò avverrà accelerando la modernizzazione della flotta, ottimizzando continuamente le operazioni di volo, utilizzando il SAF e utilizzando procedure innovative che rendono i voli passeggeri e cargo più carbon neutral. Dal 2019 Lufthansa Group compensa le emissioni di carbonio dei viaggi aerei di lavoro dei suoi dipendenti utilizzando myclimate carbon offset projects.

(Ufficio Stampa Lufthansa)