SWISS: partnership con Google Cloud per rendere le operazioni di volo più efficienti e sostenibili

Swiss International Air Lines (SWISS) ha lavorato nell’ambito di una partnership strategica più ampia per utilizzare la tecnologia Google Cloud, per sviluppare una piattaforma che faciliti la pianificazione e la guida delle operazioni di volo quotidiane della compagnia aerea.

La nuova piattaforma aiuterà i team che lavorano nello SWISS Operations Control a Zurich Airport di prendere costantemente le migliori decisioni sulle operazioni di volo complesse e altamente dinamiche della compagnia aerea in tutto il mondo. La piattaforma raccoglie i dati dalle varie unità e processi all’interno dell’azienda come gli itinerari dei passeggeri, l’assegnazione degli aeromobili, crew rostering e aircraft maintenance, che il sistema può quindi utilizzare per proporre gli scenari ottimali per mantenere le sue operazioni di volo il più stabili ed efficienti possibile.

“Come compagnia aerea svizzera, vogliamo offrire ai nostri clienti operazioni di volo puntuali e affidabili”, spiega Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “La nostra partnership con Google Cloud gioca un ruolo decisivo nel permetterci di mantenere orari di volo stabili. Google Cloud ci aiuta a ridurre ulteriormente le nostre emissioni di anidride carbonica, consentendoci di operare i nostri aerei in modo più efficiente. Quindi, insieme ai nostri investimenti in altre nuove tecnologie come il carburante sostenibile per l’aviazione, miriamo, attraverso questo progetto, a promuovere l’innovazione in Svizzera nel campo della pianificazione operativa e a confermare ulteriormente le nostre credenziali pionieristiche”.

Hans Thalbauer, Managing Director, Supply Chain & Logistics Solutions at Google Cloud, aggiunge: “Grazie a questa partnership, abbiamo un’opportunità significativa per innovare il futuro delle operazioni delle compagnie aeree e per contribuire a renderle più sostenibili. Portiamo il meglio di SWISS, Lufthansa Group e Google Cloud insieme per risolvere alcune delle maggiori sfide delle compagnie aeree e avere un impatto positivo sull’esperienza di viaggio di milioni di passeggeri che volano con SWISS ogni anno”.

Raggruppando informazioni rilevanti su Google Cloud, SWISS può utilizzare parametri dinamici, come passenger and cargo demand o le performance dei singoli aeromobili, per pianificare meglio quale tipo di aeromobile sarà più efficiente per una determinata rotta. Il conseguente risparmio di carburante contribuisce anche a ridurre le emissioni di anidride carbonica di SWISS. I dati raccolti possono essere ulteriormente utilizzati per orientare e prevedere i tempi di coincidenza individuali dei viaggiatori presso l’hub SWISS di Zurigo Airport. In caso di irregolarità, il sistema proporrà rapidamente una serie di scenari alternativi per portare comunque i clienti interessati alle destinazioni desiderate nel modo più puntuale e confortevole possibile. Se una partenza è ritardata a causa di nevicate, ad esempio, nella misura in cui un passeggero che viaggia su di essa non sarà più in grado di effettuare il collegamento con Zurigo previsto, il sistema offrirà prontamente una gamma di efficienti opzioni di cambio prenotazione tramite tutti gli hub pertinenti in tutto Lufthansa Group.

SWISS è la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a collaborare con Google Cloud nell’ambito della partnership strategica del Gruppo con il fornitore di servizi cloud. La piattaforma in questione è stata specificamente ideata e sviluppata per consentirne l’adozione da parte di ulteriori vettori di Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)