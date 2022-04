News Brevi – 28.04.2022

AIR FRANCE INTRODUCE IL SUO ASSISTENTE VIRTUALE SU WHATSAPP – Air France espande i suoi servizi dedicati alla clientela italiana ed introduce un assistente virtuale in lingua italiana raggiungibile tramite Whatsapp. “Louis e i gli altri virtual assistants sono pronti ad offrire alla clientela italiana tutte le informazioni necessarie su cambi di prenotazione, verifiche pratiche di rimborso, cancellazione voli e informazioni relative al COVID-19. Il servizio è disponibile dalle 8 alle 22, 7 giorni su 7”, afferma Air France. Per contattare Air France via Whatsapp: https://bit.ly/3k0zuWT.

SKYTEAM E AEROFLOT SOSPENDONO TEMPORANEAMENTE LA SKYTEAM MEMBERSHIP DELLA COMPAGNIA – SkyTeam informa: “SkyTeam e Aeroflot hanno deciso di sospendere temporaneamente la SkyTeam membership della compagnia aerea. Stiamo lavorando per limitare l’impatto per i clienti e informeremo le persone interessate da eventuali modifiche ai vantaggi e ai servizi SkyTeam”.

NUOVO ACCORDO TRA DELTA TECHOPS E ASIANA AIRLINES – Delta TechOps sarà maintenance, repair and overhaul provider dei motori CF6-80C2 di Asiana Airlines nei prossimi cinque anni, portando i motori che alimentano i Boeing 747 e 767 della compagnia sudcoreana nel suo ampio portafoglio globale. Il personale Delta TechOps effettuerà scheduled engine overhaul shop visits durante il periodo di cinque anni. Inoltre, Delta TechOps supporterà qualsiasi unscheduled or AOG engine work. “Siamo lieti di avere un nuovo accordo con un importante CF6 MRO, Delta TechOps”, afferma Hoon Bae, General Manager of Aircraft & Supplies Purchasing, Asiana Airlines. “Con questa nuova attività, siamo fiduciosi che Asiana Airlines e Delta TechOps rafforzeranno la partnership a lungo termine in futuro”. “Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo importante lavoro con Asiana, possibile grazie al consolidato track record di sicurezza, eccellenza e qualità del personale Delta TechOps”, ha affermato Don Mitacek – S.V.P. – Delta Technical Operations and President – Delta TechOps Services Group. “Non vediamo l’ora di espandere il nostro portafoglio di oltre 150 MRO customers in tutto il mondo con Asiana negli anni a venire”. Delta TechOps ha oltre 35 anni di esperienza nella manutenzione di motori CF6-80C2. Il lavoro sarà condotto dai Delta TechOps Aviation Maintenance Technicians principalmente presso l’Atlanta Technical Operations Center.

AERONAUTICA MILITARE: NUOVI TRAGUARDI PER I VELIVOLI AM DELLA IT NCC AIR – L’Italian National Contingent Command Air rischierato in Kuwait e Iraq ha visto nell’ultimo mese il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi operativi da parte degli assetti aerei dell’AM ad esso assegnati nell’ambito dell’Operazione Nazionale Prima Parthica innestata nell’Operazione Internazionale Inherent Resolve e istituita per il contrasto e la lotta al Daesh. Il velivolo Boeing KC-767A rischierato in Kuwait dal 2014 con il Task Group Breus della Task Force Air Kuwait, ha raggiunto l’importante traguardo delle 9.000 ore di volo effettuate in Teatro Operativo. Esso svolge operazioni di rifornimento in volo (Air to Air Refuelling), incrementando così la quantità di carburante disponibile in volo agli altri assetti aerei della Coalizione, consentendo dunque di prolungare la loro permanenza nelle zone di svolgimento delle operazioni aeree militari. Gli Eurofighter del Task Group Typhoon hanno da poco raggiunto un altro importante traguardo: le 5.000 ore di volo effettuate. A partire dal primo rischieramento in Kuwait, sulla base aerea di Al Jaber da marzo 2019 ad agosto 2020 e successivamente da aprile 2021 a tutt’oggi rischierati su Ali Al Salem, gli F-2000A hanno dimostrato la loro ormai piena e maturata capacità operativa nelle missioni di volo effettuando circa 1.200 sortite con 5.000 ore di volo totali. Il mantenimento della Situational Awareness è stato garantito anche dal Task Group Araba Fenice, tra le prime unità della Coalizione ad essere schierato nel 2014 dall’Italia nell’Operazione Inherent Resolve. Grazie alla professionalità degli equipaggi di volo si è potuto raggiungere recentemente l’importante traguardo delle 14.000 ore di volo effettuate. L’eccellenza tecnologica e operativa degli assetti e la qualità e quantità dei prodotti forniti hanno permesso all’Italia di collocarsi come tra i primi contributori per il contrasto alle cellule del Daesh, la protezione della popolazione e il supporto alla pacificazione in Iraq. Rischierato in Iraq presso la base di Erbil, di recente il Task Group Albatros ha celebrato l’importante traguardo delle 7.000 ore di volo sui cieli dell’Iraq (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA: PUBBLICATA L’AGENDA INIZIALE DELLA FAA-EASA INTERNATIONAL AVIATION SAFETY CONFERENCE – La Federal Aviation Administration (FAA) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) terranno la 2022 International Aviation Safety Conference in Washington, D.C., dal 14 al 16 giugno 2022. Il tema di quest’anno “Uniting Efforts to Overcome Aviation Safety Challenges” mira a promuovere una solida discussione tra la comunità internazionale per migliorare l’aviation safety. La conferenza di tre giorni riunirà autorità di regolamentazione, rappresentanti dell’industria aerospaziale e altre parti interessate di tutto il mondo per condividere informazioni sulla sicurezza aerea, affrontare le attuali aree di interesse reciproco e identificare future opportunità di collaborazione con la comunità globale. Vi saranno interventi della leadership FAA e EASA, numerose sessioni plenarie e di approfondimento su argomenti come la resilienza dell’aviazione, la gestione delle minacce alla sicurezza informatica, l’innovazione e la gestione della sicurezza, oltre a molte opportunità di networking e molto altro.

ANA: I RISULTATI DELL’ANNO FISCALE CHIUSO IL 31 MARZO 2022 – ANA HOLDINGS ha annunciato i risultati finanziari per l’anno terminato il 31 marzo 2022. Mentre l’impatto del COVID-19 è continuato per tutto l’anno fiscale, la domanda passeggeri ha seguito una tendenza al recupero. Inoltre, l’international cargo revenue ha raggiunto livelli record grazie agli sforzi proattivi per catturare una forte domanda cargo. Di conseguenza, i ricavi operativi per l’anno fiscale sono aumentati del 40% su base annua. Nel corso del FY2021, l’economia giapponese ha iniziato a riprendersi, mostrando segnali di miglioramento delle attività produttive. Mentre il settore aereo continua ad affrontare difficoltà a causa dei continui effetti del COVID-19, la domanda passeggeri si sta riprendendo soprattutto sui voli domestici e vi sono segnali di ripresa anche per i voli internazionali, poiché le restrizioni vengono gradualmente allentate. In queste condizioni, l’aumento della domanda di viaggi in Giappone ha contribuito a un operating revenue di 1.020,3 miliardi di yen per l’anno conclusosi il 31 marzo 2022, che segna un miglioramento rispetto all’anno fiscale precedente. Il continuo impatto del COVID-19 ha comportato una operating loss di 173,1 miliardi di yen, una ordinary loss di 184,9 miliardi di yen e una perdita netta attribuibile ai proprietari della casa madre di 143,6 miliardi di yen. “La costante attenzione alla riduzione delle nostre spese operative insieme all’aumento dei viaggi domestici, alle forti vendite cargo e alle condizioni favorevoli per la crescita del traffico internazionale indicano un migliore FY2022”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Anche se l’ultimo anno è stato impegnativo, sono estremamente orgoglioso di come tutti i nostri dipendenti hanno reagito dopo gli ultimi due anni. Grazie ai loro sforzi e alla loro ispirazione, siamo fiduciosi che continueranno progressi e ulteriori miglioramenti in tutte le nostre operazioni”.

EASYJET LANCIA NUOVE ROTTE PER LE VACANZE DAL REGNO UNITO – easyJet e easyJet holidays hanno annunciato che aggiungeranno sette nuove rotte all’UK network per l’estate 2022. Le nuove rotte in vendita includono famose isole greche tra cui Kos, Cefalonia, Corfù e Chania. Le nuove rotte ora significano che easyJet opera più posti per le isole greche dal Regno Unito rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Oltre alle nuove rotte per il mare, easyJet ha aggiunto una nuova city break route per Nantes da Birmingham. La nuova rotta arriva dopo i nuovi servizi estivi per Faro, Malaga e Palma di Maiorca, anch’essi destinati a decollare per la prima volta quest’estate. I nuovi voli dal Regno Unito sono ora in vendita e si aggiungono alle 24 rotte precedentemente annunciate per l’alta stagione estiva. Inoltre, per soddisfare la domanda di vacanze estive easyJet ha aggiunto oltre 100.000 nuovi posti da una varietà di aeroporti del Regno Unito tra cui Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol e Manchester verso le isole greche come Santorini, Mykonos, Rodi, Kos, Cefalonia, Corfù e Creta. I pacchetti vacanze sono disponibili per la prenotazione tramite easyJet holidays. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere altre nuove rotte al nostro UK network per l’estate. Siamo orgogliosi di essere la più grande compagnia aerea del Regno Unito e continuiamo ad offrire tariffe basse e collegamenti convenienti”.

AUSTRIAN AIRLINES PUNTA SUI GIOVANI TALENTI – In occasione del Wiener Töchtertag 2022, sedici giovani donne hanno esplorato le opportunità di carriera presso Austrian Airlines. Dirigenti IT, piloti e primi ufficiali, nonché tecnici e apprendisti hanno mostrato ai visitatori le varie stazioni della base tecnica di Austrian Airlines e hanno risposto alle numerose domande dei giovani ospiti. Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines: “Siamo sempre alla ricerca di talenti giovani e ambiziosi. Il settore dell’aviazione rimane uno degli ambienti di lavoro più interessanti e le opportunità di carriera sono diverse. Il Töchtertag di Vienna costituisce una grande iniziativa per offrire opportunità di carriera alle giovani donne e per esplorare professioni al di là degli stereotipi classici. Sono molto contento che così tanti giovani interessati abbiano trascorso una giornata presso Austrian Airlines”. In occasione del Wiener Töchtertag 2022, Austrian Airlines si è concentrata per una settimana sui social media. All’insegna di #WomenInAviation, le dipendenti donne sono state presentate tramite brevi videoclip, hanno parlato della loro carriera, con suggerimenti utili e stimolanti per le prossime scelte di carriera. “In qualità di vettore premium, Austrian Airlines attribuisce un valore particolare alla formazione superiore dei suoi apprendisti. Per 25 anni la formazione in apprendistato per i giovani è stata una priorità particolarmente alta per Austrian Airlines. Dal 1997, più di 250 apprendisti sono stati formati in una varietà di apprendistati tecnici nell’apprenticeship workshop presso l’hangar di Vienna Airport. Di recente, undici apprendisti di Austrian Airlines hanno completato la loro formazione”, afferma Austrian Airlines.

PRATT & WHITNEY: PROGRESSO TECNOLOGICO E SOSTENIBILITA’ PER GLI MRO SITES – Pratt & Whitney, che si avvicina al 100° anno di progettazione, produzione e assistenza di motori aeronautici, sta guidando lo sviluppo di tecnologie innovative e pratiche commerciali più ecologiche in tutta le sue U.S.-based maintenance, repair, and overhaul (MRO) facilities for commercial aviation. “Sin dall’inizio, gli esperti di Pratt & Whitney hanno analizzato le tendenze del settore e l’hanno continuamente modernizzato per fornire un’assistenza clienti di livello mondiale che ottimizza le performance della flotta e l’affidabilità del motore, riduce al minimo i costi e fa avanzare la manutenzione preventiva per gli operatori di tutto il mondo”, afferma Pratt & Whitney. “In un tipico jet engine, 15.000 parti o più si uniscono. Allo stesso modo, nel settore aeronautico, la tecnologia, l’innovazione di prodotto e di processo devono fondersi con iniziative di sostenibilità, per mantenere il settore in movimento”, ha affermato Joe Sylvestro, senior vice president of Aftermarket and Sustainment Operations at Pratt & Whitney. Pratt & Whitney è focalizzata sull’inserimento della tecnologia all’interno dei suoi shop per aumentare la produttività e l’efficienza. Ad esempio, la Dallas Airfoil Repair and Operations facility ha recentemente dimostrato un sistema brevettato che semplifica l’ispezione delle parti. Inoltre, per supportare l’aumento dei lavori sulle F135 parts per la divisione East Hartford Repair Operations, Pratt & Whitney ha investito in nuovi equipaggiamenti. L’inserimento della tecnologia viene utilizzato anche nei tre customer training centers di Pratt & Whitney situati a East Hartford, Connecticut; Pechino, Cina; Hyderabad, India. EngineWise® Data by ADEM™ (Advanced Diagnostics and Engine Monitoring) consente a Pratt & Whitney di gestire lo stato del motore e i requisiti di pianificazione della manutenzione dei clienti, lavorando per massimizzare le performance del motore specifiche di ciascun cliente e l’engine time on-wing, mantenendo al contempo la spesa MRO prevedibile.

NUOVA NOMINA PER GE AVIATION – Amy Gowder è stata nominata President and CEO, Military Systems Operation, for GE Aviation, a partire dal 9 maggio. In questo ruolo, Gowder sarà responsabile del GE Aviation Military Systems Operation portfolio, che include combat and trainer engines, rotorcraft and turboprop engines, mobility engines, marine gas turbines, oltre a servizi, vendite e assistenza clienti. Riporterà al Presidente e CEO di GE Aviation, John Slattery. “Amy ha una forte familiarità con i motori e la cultura GE”, ha affermato Slattery. “Porterà una profonda esperienza nel miglioramento della qualità, per consentire il nostro successo nel settore militare. Amy è una leader collaborativa, siamo entusiasti di vederla entrare a far parte del team”. “Sono entusiasta di entrare a far parte di GE Aviation e contribuire a promuovere le soluzioni migliori per i defense customers dell’azienda in tutto il mondo”, ha affermato Gowder. Gowder si unisce a GE da Aerojet Rocketdyne, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer. Tony Mathis, GE Edison Works President and CEO, rimarrà il leader dei programmi militari avanzati di GE, riportando direttamente a Larry Culp, GE Chairman and CEO. GE Edison Works è dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di soluzioni militari avanzate e ha la piena responsabilità della strategia, dell’innovazione e dell’esecuzione di programmi avanzati.