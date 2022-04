Embraer comunica i risultati del primo trimestre 2022

Embraer ha consegnato 14 jet nel primo trimestre 2022. Firm order backlog alla chiusura del primo trimestre 2022 pari a US$ 17,3 miliardi (+US$ 0,3 miliardi rispetto al quarto trimestre 2021). Si tratta del quarter backlog più elevato dal 2Q18, trainato da una solida attività sugli ordini.

I ricavi hanno raggiunto US$ 600,9 milioni nel trimestre, in calo del 26% rispetto al 1Q21, dovuto principalmente alle minori consegne in Commercial and Executive Aviation e ai minori ricavi in Defense & Security, solo parzialmente compensati dai maggiori ricavi in Services & Support. Le consegne nel trimestre sono state influenzate negativamente dal production shut down di quasi un mese (22 gennaio) a causa della Commercial Aviation reintegration.

Commercial Aviation ha registrato una riduzione dei ricavi del 38% su base annua a US$ 169,2 milioni, a causa delle previste minori consegne di aeromobili nel trimestre. I ricavi di Executive Aviation nel 1Q22 sono stati pari a US$ 89,9 milioni, il 41% in meno su base annua, trainati dalla prevista diminuzione delle consegne rispetto al 1Q21.

Adjusted EBIT e EBITDA pari rispettivamente a US$ (27,0) milioni e US$ 13,2 milioni, con adjusted EBIT margin del -4,5% e adjusted EBITDA margin del 2,2%. Ciò include spese non ricorrenti di 17 milioni di dollari per il trimestre.

Perdita netta attribuibile agli azionisti Embraer e perdita per ADS per il primo trimestre 2022 rispettivamente di US$ (31,7) milioni e US$ (0,17), rispetto a US$ (89,7) milioni di perdita netta attribuibile agli azionisti Embraer e US$ (0,49) di perdita per ADS nel 1Q21.

Free cash flow (FCF) nel primo trimestre 2022 di US$ (67,8) milioni, che rappresenta un miglioramento significativo rispetto a US$ (226,6) milioni nel 1Q21 e il miglior FCF per il primo trimestre dal 1Q10, coerente con il capitale circolante e le misure di ottimizzazione ed efficienza aziendale.

La Società ha chiuso il trimestre con un debito totale di US$ 3,6 miliardi, US$ 0,5 miliardi di dollari in meno, in linea con la strategia di miglioramento della struttura del capitale.

Nel 1Q22 Embraer ha consegnato 6 jet commerciali: 4 Embraer 175 a Skywest (Alaska) e 2 Embraer 195-E2 ad Aircastle (KLM). Executive Aviation ha consegnato 8 aeromobili (6 light e 2 mid-size jets) nel primo trimestre 2022.

La società riafferma tutti gli aspetti della 2022 financial and deliveries guidance.

(Ufficio Stampa Embraer)