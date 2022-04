Ryanair celebra 20 anni all’Aeroporto di Ciampino

Ryanair oggi celebra il suo 20° anniversario di attività presso l’aeroporto di Ciampino. Dal suo primo volo che risale al 2002, Ryanair oggi collega Roma Ciampino a 18 Paesi con 31 rotte totali.

“I 6 aeromobili di Ryanair basati a Ciampino rappresentano un investimento di 600 milioni di dollari, supportando oltre 200 posti di lavoro diretti in aeroporto e 2.000 nell’indotto. Dall’inizio delle operazioni a Roma Ciampino nel 2002, Ryanair ha trasportato oltre 70 milioni di passeggeri, portando notevoli benefici all’economia, al turismo e all’occupazione locale.

L’operativo Ryanair per l’estate 2022 da Roma Ciampino prevede 6 aerei basati, 31 rotte totali, 18 Paesi collegati”, afferma Ryanair.

Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair in Italia, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di celebrare i 20 anni di attività all’aeroporto di Roma Ciampino. Quest’estate Ryanair offrirà 31 collegamenti da/per Ciampino verso 18 Paesi e continuerà a offrire ai visitatori e ai cittadini romani una scelta più ampia di destinazioni tutto l’anno alle tariffe più basse. Per celebrare questo importante traguardo, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99€ per viaggiare fino a marzo 2023, da prenotare entro sabato 30 aprile. Invitiamo i nostri clienti a collegarsi su www.ryanair.com per non perdere questa occasione”.

Ryanair Svela Le Migliori Destinazioni City Break Per I Viaggi Di Maggio/Giugno

Ryanair inoltre informa: “Chi non vede l’ora di prenotare il prossimo viaggio per scoprire una città europea può iniziare a pianificare l’itinerario, poiché Ryanair ha svelato oggi le destinazioni più amate per i city break con tariffe a partire da €19,99 per viaggi dal 1 maggio al 30 giugno 2022.

I city break permettono di scoprire il cuore delle città, esplorare musei e gallerie di fama mondiale, visitare monumenti imperdibili, assaggiare le specialità della cucina locale e scoprire tesori nascosti. Con così tanta scelta in tutta Europa, Ryanair desidera aiutare i viaggiatori a decidere dove andare proponendo le tre migliori destinazioni city break per i clienti italiani, oltre a molte altre mete interessanti disponibili su Ryanair.com”.

Tra le idee consigliate dalla compagnia per trovare ispirazione, Vienna, tappa obbligata per gli avventurieri dei city break; Norimberga, la città medievale per antonomasia della Germania, famosa per arte e cultura; Bordeaux, famosa per il suo vino, ora diventata un centro per artisti e buongustai grazie alla scena artistica in crescita.

Il Direttore Marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Con così tanta scelta e così poco tempo a disposizione in questi giorni, abbiamo preparato questa selezione di imperdibili city break in Europa per aiutare i nostri clienti a decidere dove concedersi la prossima meritata vacanza. Con tariffe a partire da soli €19,99 per i viaggi a maggio e giugno, prenotando entro la mezzanotte di mercoledì 11 maggio, non c’è momento migliore per pianificare una fuga in una delle meravigliose città d’Europa”.

(Ufficio Stampa Ryanair)