Brussels Airlines migliora l’esperienza utente sul sito web

Brussels Airlines ha integrato il proprio sito Web su una Lufthansa Group platform congiunta, apportando numerosi miglioramenti. Mentre i visitatori di brusselsairlines.com troveranno ancora tutte le funzionalità conosciute e il brand di Brussels Airlines, l’esperienza utente sul sito Web sarà ora allineata a quella su lufthansa.com, swiss.com e austrian.com e mostrerà un offerta a livello di Gruppo ai clienti. Di conseguenza, anche i visitatori di brusselsairlines.com beneficeranno ora delle migliori caratteristiche del portale lufthansa.com.

Grazie a questo passaggio a una piattaforma comune a livello di Gruppo, il nuovo sito web responsive mostra ora le tariffe più basse all’interno dell’intero Lufthansa Group per ogni rotta, invece della sola tariffa più bassa di Brussels Airlines, offrendo una maggiore scelta ai clienti.

Una casella di ricerca avanzata consente ai clienti ancora indecisi sulla destinazione di cercare i voli in base al miglior prezzo, alle attività che si possono vivere, al budget che vogliono spendere o alla regione in cui desiderano viaggiare. Inoltre, il baggage calculator precedentemente noto è tornato in una versione migliorata. I passeggeri possono ora controllare la franchigia bagaglio non solo per i voli con Brussels Airlines, ma anche per i voli con le compagnie aeree di Lufthansa Group Austrian, Lufthansa e SWISS. La franchigia bagaglio gratuita e il costo del bagaglio aggiuntivo dipendono dalla tratta e dalla classe di viaggio prenotata o dalla tariffa, entrambi facilmente calcolabili inserendo i dettagli del passeggero.

Un’altra novità è il lounge finder, che consente ai passeggeri di verificare quali lounge sono disponibili in un determinato aeroporto e dove si trovano. Le check-in deadlines aiuteranno i passeggeri a decidere quando andare in aeroporto, fare il check-in o lasciare i bagagli prima del volo. Con tre semplici clic un passeggero può consultare le regole e le raccomandazioni per ogni volo di Lufthansa Group.

Per i clienti Miles & More c’è un ulteriore vantaggio: possono accedere al sito web di Brussels Airlines, controllare il saldo delle miglia, accedere a una panoramica delle loro prenotazioni online o effettuare prenotazioni più rapide grazie ai dettagli dei passeggeri precompilati.

Con queste nuove funzionalità, Brussels Airlines aumenta l’accessibilità e il comfort dell’utente sul sito Web per i propri clienti. Questo passaggio fa parte di un processo più ampio per armonizzare i processi e il panorama dei sistemi con Lufthansa Group, un’importante sinergia che apporta valore a Brussels Airlines, poiché significa che i futuri sviluppi e miglioramenti web all’interno del Gruppo saranno disponibili anche per Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)