Vueling cerca talenti: nuove assunzioni a Roma e Firenze

Vueling, compagnia del gruppo IAG, apre le selezioni per nuove assunzioni negli aeroporti di Roma Fiumicino e Firenze e per l’occasione organizza un assessment day nel suo hub italiano di Roma il 5 maggio 2022.

“La compagnia aerea spagnola sta cercando i membri dell’equipaggio di cabina, le persone che rappresentano il volto di Vueling, che trasmettano i valori aziendali ai clienti e che fanno del viaggio un’esperienza confortevole, prendendosi cura del benessere e della sicurezza dei passeggeri. La ricerca si concentrerà su profili di persone impegnate, appassionate e che cercano di raggiungere la massima qualità del servizio e desiderose di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale.

Ecco che presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci – Roma Fiumicino, la compagnia aerea spagnola dedica un’intera giornata – il 5 maggio – alla ricerca del nuovo personale per i due aeroporti di Roma e Firenze, da inserire nell’organico in qualità di Assistente di Volo”, afferma Vueling.

Di seguito, le informazioni per candidarsi.

Per accedere agli step di selezione, i requisiti necessari saranno:

Età superiore a 18 anni;

Diploma di scuola superiore o attestato simile;

Inglese fluente. Gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come Spagnolo o Francese;

Permesso di lavoro valido per l’Unione Europea;

Attestato di equipaggio di cabina;

Certificato medico Cabin Crew;

Disponibilità a lavorare nelle sedi di Firenze o Roma;

Doti di flessibilità e adattamento;

Non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.

Vueling invita tutte le persone interessate a inviare la propria candidatura per unirsi al team Assistenti di Volo Italia. Le persone selezionate riceveranno in seguito maggiori informazioni circa l’orario e il luogo in cui si svolgerà l’assessment day.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)