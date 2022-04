News Brevi – 29.04.2022

IBERIA AUMENTA I SERVIZI ESTIVI VERSO IL PORTOGALLO DEL 9% RISPETTO AL 2019 – Il 1° maggio Iberia inizierà a operare le sue rotte estive da e per il Portogallo, un mercato in cui la compagnia aerea aumenterà la sua capacità del 9% rispetto al 2019, un segno del suo impegno a migliorare i collegamenti con il paese. Oltre ai voli tutto l’anno da Madrid a Lisbona e Porto, Funchal sarà aggiunta al network Iberia a maggio e Faro e le Azzorre a giugno. Queste cinque destinazioni avranno una buona connettività a Madrid con la rete Iberia di oltre 100 rotte internazionali in Europa, Stati Uniti e America Latina. A partire da maggio, Iberia offrirà 67 frequenze settimanali in ciascuna direzione tra Madrid e le sue destinazioni portoghesi, rispetto alle 65 offerte nel 2019. Ad agosto, il mese più trafficato, il totale salirà a 76 voli, con un aumento del 58% rispetto ad agosto 2021 e 15 % rispetto allo stesso mese del 2019. Dal primo maggio alla fine di ottobre, Iberia offrirà voli diretti da Madrid a Funchal tre volte a settimana (lunedì, venerdì e domenica). A luglio questi voli saliranno a cinque e ad agosto Iberia offrirà un volo giornaliero per la capitale di Madeira. I CRJ1000 da 100 posti di Iberia Regional/Air Nostrum saranno utilizzati su questa rotta. Il 2 giugno Iberia lancerà la sua seconda destinazione estiva in Portogallo, Faro, in Algarve. La compagnia aerea inizierà a offrire voli di andata e ritorno il giovedì e il sabato. A luglio Iberia volerà cinque volte a settimana a Faro e ad agosto volerà tutti i giorni. Inoltre Iberia volerà direttamente da Madrid a Ponta Delgada nelle Azzorre il martedì e il sabato da giugno a settembre. Per questi voli la compagnia aerea utilizzerà Airbus A320 da 173 posti. Oltre alle destinazioni estive in Portogallo, Iberia aumenterà anche le frequenze tra Madrid e Lisbona con un massimo di 36 voli settimanali in ciascuna direzione, rispetto ai 33 del 2019. Allo stesso modo, sulla rotta Madrid-Porto Iberia offrirà fino a 28 frequenze settimanali (quattro voli giornalieri) da maggio a ottobre, rispetto alle 26 del 2019. Sia per Lisbona che per Porto ci saranno voli a tutte le ore, per la comodità dei viaggiatori business. Il primo volo parte da Madrid alle 06:35 e l’ultimo alle 23:05 per il ritorno in giornata. Il primo volo Madrid-Porto parte alle 08:20 e l’ultimo alle 19:35.

EASA: FAKE MESSAGE IN CIRCOLAZIONE SU FUEL-RELATED AVIATION RESTRICTIONS – EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency è a conoscenza di un fake message in circolazione che avverte di imminenti restrizioni al traffico aereo che verranno imposte a causa della carenza di carburante. Questo non ha basi di fatto”.

EVE SI PREPARA ALLA CHIUSURA DELLA BUSINESS COMBINATION CON ZANITE – Eve UAM, LLC, una società Embraer, ha annunciato oggi un summary business update su diversi aspetti precedentemente divulgati, verso la proposta business combination con Zanite Acquisition Corp. A dicembre Eve ha annunciato l’intenzione di quotarsi in borsa attraverso la Business Combination. Alla chiusura della Business Combination, Eve prevede di raccogliere un totale di oltre $500 milioni di proventi e Zanite cambierà il suo nome in Eve Holding, Inc. (“Eve Holding”). Le azioni ordinarie e i warrant di Eve Holding dovrebbero essere quotati alla Borsa di New York (“NYSE”) dopo la chiusura. Eve e Zanite avevano già annunciato il deposito, in data 13 aprile 2022, del definitive proxy statement. L’assemblea straordinaria degli azionisti di Zanite per l’approvazione della Business Combination si terrà il 6 maggio 2022. Eve e Zanite prevedono che la Business Combination si chiuda il 9 maggio 2022, subordinatamente all’approvazione della Business Combination da parte degli azionisti di Zanite e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura. Dall’annuncio della Business Combination nel dicembre 2021, la pipeline Eve di secured launch orders tramite lettere di intenti non vincolanti è cresciuta da 17 a 19 clienti e da 1.735 a 1.825 veicoli. Questi clienti includono fixed-wing operators, helicopter operators, ride-sharing platforms, leasing companies, tra cui Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, SkyWest e GlobalX. Questo portafoglio ordini fornisce un’importante visibilità sui ricavi mentre la società lavora per ottenere la type certification per i suoi aeromobili eVTOL e, a seguito della certificazione, iniziare la produzione e la vendita. La Società ha inoltre annunciato una serie di nuovi sviluppi e accordi commerciali nel suo portafoglio di soluzioni UAM. Questi nuovi sviluppi includono la pubblicazione precedentemente annunciata di un Concept of Operations (“CONOPS”) per operazioni UAM nella contea di Miami-Dade e nel Regno Unito, nonché la pubblicazione prevista nelle prossime settimane di un nuovo CONOPS per il futuro mercato UAM a Rio de Janeiro, Brasile. Eve ha anche avanzato traguardi tecnici chiave, come il completamento di proof-of-concept and wind tunnel tests and simulations, che sono essenziali per l’ottenimento di una type certification per l’eVTOL di Eve. Come già annunciato, nel mese di febbraio la Società ha formalizzato la domanda all’ANAC (Brazilian Certification Authority – Agência Nacional de Aviação Civil (Brazil) per la type certification. “I progressi compiuti da Eve negli ultimi mesi dimostrano che continuiamo a raggiungere e superare traguardi chiave nelle nostre strategie di business e di crescita”, ha affermato André Stein, Co-CEO di Eve. “Eve sta facendo progressi impressionanti nello sviluppo dell’infrastruttura eVTOL globale”, ha affermato Jerry DeMuro, Co-CEO di Eve. “Con la nostra partnership recentemente annunciata con Skyports Pte LTD, fornitore leader di infrastrutture per veicoli passeggeri e cargo eVTOL, sosterremo lo sviluppo di un CONOPS for Advanced Air Mobility (“AAM”) per il Japan Civil Aviation Bureau (“JCAB”). Eve sta anche lavorando con autorità di regolamentazione, comunità e partner in Australia, Europa e nelle Americhe”.

SAS: UPDATE SUI PROGRESSI DEL TRANSFORMATION PLAN – SAS informa: “Quando i risultati del primo trimestre sono stati pubblicati il 22 febbraio, SAS ha annunciato un nuovo piano completo di trasformazione aziendale, SAS FORWARD, che è progettato per garantire competitività a lungo termine e una migliore solidità finanziaria. Come sottolineato in quel momento, il successo del SAS FORWARD Plan dipende interamente dalla capacità di deleverage e di raccolta di importi significativi di new equity capital. Entrambi dipendono direttamente dal SAS management e dai key stakeholders, che lavorano insieme per fornire entro il FY2026 un totale di 7,5 miliardi di SEK in riduzioni dei costi annuali (inclusi gli interessi passivi e i dividendi sugli hybrid bonds emessi da SAS). Il SAS management e i suoi advisors hanno sottolineato ad alcuni key stakeholder groups l’importanza di ottenere la piena condivisione degli oneri in un out-of-court process come mezzo per raggiungere una struttura dei costi competitiva e ottenere il sostegno delle parti finanziarie per full debt-to-equity conversions e aumento del new equity capital. Sfortunatamente, ad oggi, tali negoziati hanno prodotto scarsi risultati e molto resta da fare prima che il SAS management e il board possano dichiarare il successo con questo programma. Un aggiornamento più completo sullo stato di avanzamento del SAS FORWARD Plan sarà pubblicato una volta che le discussioni saranno ulteriormente progredite. SAS pubblicherà i risultati del secondo trimestre il 31 maggio 2022, in conformità con il proprio calendario finanziario”.

EASA: EASY ACCES RULES FOR AERODROME UPDATES – EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules (EAR) for Aerodromes (ADR). La presente revisione dell’aprile 2022 incorpora l’Issue 6 of the Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design (CS-ADR-DSN – ED Decision 2022/006/R), nonché la rettifica del Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2148 che modifica il Regulation (EU) No 139/2014 in materia di runway safety and aeronautical data.

I PLATINO AWARDS VOLANO CON IBERIA “TALENT ON BOARD” – Questo fine settimana si terrà a Madrid il grande evento del cinema iberoamericano, i PLATINO Awards, che Iberia sponsorizza di nuovo. Inoltre, sabato la compagnia aerea consegnerà diversi premi all’evento. Il sostegno di Iberia al cinema iberoamericano fa parte del suo progetto Talent on Board, con il quale vuole sostenere, diffondere ed essere ambasciatrice di varie iniziative della cultura spagnola e iberoamericana nei quasi 50 paesi in cui vola. Gemma Junca, Direttore Marketing e Brand, responsabile del progetto Talent on Board di Iberia: “Il nostro scopo è generare prosperità, connettere persone e culture: Talent on Board fa parte di questo scopo. È nostro impegno mettere in luce il grande talento di questo Paese, sia nella cultura che nello sport o nella ricerca, per aiutarlo a volare e renderlo visibile dentro e fuori i nostri confini”. Iberia è la compagnia aerea leader per i voli tra l’Europa e l’America Latina. Offre 220 voli settimanali verso 17 destinazioni della regione, recuperando così gran parte delle frequenze che offriva prima della pandemia. Nelle prossime settimane una grande attività culturale si concentrerà a Madrid e, attraverso il suo progetto Talent on Board, Iberia sosterrà tutti questi eventi.