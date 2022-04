Lufthansa presenta l’Airbus A350 “Munich”, il primo aeromobile con upgraded Business Class

Monaco ha un nuovo flying ambassador. Un Airbus A350-900, registrazione D-AIVC, è stato battezzato oggi a Munich Airport dal Bavarian Minister President Dr. Markus Söder.

Nel suo discorso, Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “L’A350 è l’aereo a lungo raggio più silenzioso ed efficiente in termini di consumo di carburante della nostra flotta. Con una Business Class notevolmente migliorata a bordo, questo aeromobile rappresenta anche l’inizio di una delle più grandi modernizzazioni di prodotto nella storia di Lufthansa. Questo aereo è sostenibile e offre ai clienti un’esperienza di volo premium. Il “Munich” è un degno ambasciatore della capitale bavarese nel mondo”.

D-AIVC ora opererà dall’hub bavarese per Montreal, Toronto e Vancouver in Canada.

“Il “Munich” è il primo aereo della flotta Lufthansa a offrire ai propri ospiti una Business Class migliorata. Tutti i sedili hanno accesso diretto al corridoio, possono essere facilmente e rapidamente convertiti in un letto lungo due metri e offrono uno storage space maggiore. Inoltre, i viaggiatori hanno molto più spazio nella zona delle spalle.

L’introduzione della Business Class migliorata segna l’inizio di un ampio rinnovamento delle cabine Lufthansa. Il prossimo anno la compagnia aerea introdurrà un nuovo top product in tutte le classi di viaggio, Economy, Premium Economy, Business e First Class, che non ha eguali sul mercato”, afferma Lufthansa.

“L’A350 è il sesto velivolo ad essere battezzato con il nome della città. Ciò significa che Lufthansa può già guardare indietro a più di sei decenni di volo con un “Munich”. L’11 ottobre 1960, per la prima volta un aereo Lufthansa prende il nome dalla capitale bavarese. Un Boeing 707, con registrazione D-ABOF, fu battezzato in quello che allora era il Munich-Riem Airport. La madrina era Ilse Vogel, moglie dell’allora Lord Mayor Dr. Hans-Jochen Vogel. Il quinto “Munich” è stato l’Airbus A380 con registrazione D-AIMB, battezzato da Edith von Welser-Ude il 28 luglio 2010 e che non fa più parte della flotta Lufthansa.

L’A350, la cui flotta a Monaco viene ampliata da 17 a 21 aeromobili, è l’aereo a lungo raggio più moderno ed efficiente in termini di consumo di carburante di Lufthansa Group. Per accelerare la modernizzazione della sua flotta a lungo raggio, nell’autunno del 2021 Lufthansa Group ha firmato contratti di leasing per altri quattro Airbus A350-900. Questi saranno tutti utilizzati dal brand principale Lufthansa presso la base di Monaco, rafforzando così l’offerta premium nell’aeroporto.

L’A350-900 consuma solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero ogni 100 chilometri percorsi. Ciò riduce le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto ai modelli precedenti. L’aereo è anche molto più silenzioso”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)